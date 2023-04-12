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В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

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В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

После того как вроде стабилизировалась внутренняя ситуация в Грузии, где недавно прокатилась волна массовых протестов, очередным очагом напряженности может стать другая граничащая с РФ бывшая Советская республика.


Накануне волнения вспыхнули в городе Жанаозен (быв. Новый Узень) в Мангистауской (Мангышлакской) области на юго-западе Казахстана. От одной до двух тысяч жителей города вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане, сообщают местные СМИ.

Причиной для протестов в столице Казахстана, произошедших 10 апреля, стало требование сотрудников рабочих нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена трудоустроить их в филиал национальной нефтекомпании «КазМунайГаз» — «ОзенМунайГаз». Сотрудники были уволены с прежней работы после того, как их компания не сумела выиграть конкурс на заключение контракта на выполнение услуг для «ОзенМунайГаз».

Власти Астаны объявили митинг незаконным, так как он не был заранее согласован с администрацией города. Часть собравшихся перед зданием Минэнерго Казахстана бывших работников нефтесервисной компании в количестве 24 человек задержали. После проведения профилактической беседы все они были отпущены.



Однако это не успокоило зачинщиков протестов. Уже на следующий день, 11 апреля, массовые волнения начались в Жанаозене. Протестующие, собравшиеся на центральной площади, требовали освободить задержанных накануне в Астане земляков, хотя к этому времени они и так уже находились на свободе.

Аким (мэр) города Жанаозен Айбек Косуаков призвал собравшихся на площади к порядку и спокойствию. В специальном обращении, распространенном пресс-службой правительства Казахстана, он объяснил, что все задержанные нефтяники отпущены, к ним будут применены административные меры в рамках действующего законодательства.

Кроме того, говорится в заявлении градоначальника, уволенным сотрудникам нефтесервисной компании было предложено трудоустройство в «ОзенМунайГаз» на прежних условиях. Однако они отказались, настаивая на отмене результатов тендера. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев назвал требования протестующих невыполнимыми с точки зрения действующего законодательства.

Между тем, местные СМИ сообщают, что сегодня с утра группа граждан вновь перекрыла проезжую часть в Жанаозене, создавая препятствия для движения транспорта. Сотрудники полиции провели задержания участников незаконного митинга, они доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. Позже все они были отпущены.

Стоит отметить, что Жанаозен стал первым городом Казахстана, где в начале прошлого года стартовали протесты. Тогда именно там местные жители массово вышли на улицы, чтобы выразить недовольство повышением цен на газ. Позже массовые беспорядки, переросшие в стычки с полицией и погромы, вспыхнули в нескольких крупных городах, включая столицу республики. Протестующие требовали смены действующей власти.

Тогда массовые незаконные протесты удалось остановить после ввода в страну по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вооруженных формирований стран ОДКБ, в основном российских военных. Похоже, некие силы, очевидно направляемые извне, вновь стремятся раскачать ситуацию в приграничном с Россией государстве.
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Использованы фотографии:
Соцсети
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36 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:08
    +1
    Что, опять ? (по-нашему, по волчьи)
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:10
      +5
      С их антироссийской политикой в последнее время - скатертью им дорога. Надеюсь наши в этот раз на помощь , спасать очередного бая , не поедут.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:14
        +7
        Цитата: Чёрный
        Надеюсь наши в этот раз на помощь не поедут.

        Нам сейчас не до этого....А за прошлый раз даже спасибо не сказали !
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Чёрный
        С их антироссийской политикой в последнее время - скатертью им дорога.

        да мы всех уже послали...полегчало ? Сталина, то нету.
      3. Франк Мюллер
        Франк Мюллер Сегодня, 11:29
        +1
        Ошибаетесь, гражданин хороший. "Мы ж не такие" (как говорил "кто, не помню"), значит опять на выручку оный господин - товарищ ринется. Своих не броZаем, знаете ли (пусть и не на Донбассе).
      4. VoprosNeudobny
        VoprosNeudobny Сегодня, 13:37
        0
        Надеюсь наши в этот раз на помощь , спасать очередного бая , не поедут.

        спасать бая не следует. следует взять под контроль. прозападников отфильтровать и исполнить.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:12
      0
      Видать малый жуз опять бузит.Опять чем то недовольны.Что то типа вечно бунтующей Галичины на Украине.У казахов есть поговорка: «Дай Старшему жузу посох и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и пусть идет воевать». Уже отсюда понятно, что ребята из Младшего жуза всегда славились своей воинственностью.
      Роды Младшего жуза менее всего представлены в органах власти Казахстана. Если внимательно посмотреть на высших чиновников республики, то каждый второй окажется представителем Старшего жуза. Из него вышли Нурсултан Назарбаев и нынешний Президент – Токаев. Не удивительно, что воинственные представители Младшего жуза считают себя обделенными.А теперь посмотрим, где же зародились беспорядки. Правильно – в городах Жанаозен и Актау – коренных землях Младшего жуза.

      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:14
        0
        Видать, старшие жузы зашпыняли его совсем.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:26
          +3
          Цитата: Aken
          Видать, старшие жузы зашпыняли его совсем.


          Население растёт,а в стране безработица.Примерно так же было в Оше,в Ферганской долине,правда там ещё наложились межнациональные розни между киргизами и узбеками,а в Казахстане просто межклассовая напряжённость на основании трудного социально-экономического положения большей части населения.Сам то Жанаозен городок небольшой. Чуть более 80 тыс.человек живёт в городе.
          1. APASUS
            APASUS Сегодня, 12:31
            +2
            Цитата: Orange-Bigg
            Население растёт,а в стране безработица.Примерно так же было в Оше,в Ферганской долине

            Проехал в маршрутке ,по пути стройка очередного торгового центра. Рабочие сплошь одни китайцы. В маршрутке начинается недовольство ,вот заполонили Казахстан китайцы ,рабочие места отнимают. А ведь ни один из казахов в маршрутке на стройку не пойдет работать
          2. Serg65
            Serg65 Сегодня, 13:25
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            так же было в Оше,в Ферганской долине

            Ош 1990 года-один из пунктов плана Андропова-Крючкова по уничтожению СССР!
            Ош 2010 года-ответный ход американцев на Апрельскую революцию в Бишкеке, поддерженую Россией и Китаем...
            Цитата: Orange-Bigg
            Казахстане просто межклассовая напряжённость

            Причем главным классом выступающим за эту напряженность, выступают буржуи Британии и Франции...интересно, неправда ли?
      2. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 13:02
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Видать малый жуз опять бузит.Опять чем то недовольны.Что то типа вечно бунтующей Галичины на Украине.У казахов есть поговорка: «Дай Старшему жузу посох и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и пусть идет воевать». Уже отсюда понятно, что ребята из Младшего жуза всегда славились своей воинственностью.
        Роды Младшего жуза менее всего представлены в органах власти Казахстана. Если внимательно посмотреть на высших чиновников республики, то каждый второй окажется представителем Старшего жуза. Из него вышли Нурсултан Назарбаев и нынешний Президент – Токаев. Не удивительно, что воинственные представители Младшего жуза считают себя обделенными.А теперь посмотрим, где же зародились беспорядки. Правильно – в городах Жанаозен и Актау – коренных землях Младшего жуза.

        Что интересно в районах Западного Казахстана расположены основные нефтегазовые месторождения, на землях так называемого "Младшего жуза". Все эти разговоры о принадлежности к племени в составе Старшего, Среднего или Младшего жузов стали появляться даже не сразу после обретения Казахстаном независимости. Современные казахи "Шала-казахи" очень отличаются от наших представлений о кочевниках.
        Плотность населения в Западном Казахстане не велика по сравнению с Востоком страны. Кроме того, в Казахстане также на заработки в добывающих предприятиях приезжают на "вахты" со всей страны.

        В современном Казахстане ориентированном на экспорт углеводородов, есть экспортируемые доли добычи инвесторов по Соглашениям о разделе продукции - договорам, по которым иностранный инвестор получает право на добычу полезных ископаемых, оставляя часть добытого себе.

        На месторождении Тенгиз на Каспии в рамках "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" обладатель 20% доли. Американцы Chevron и ExxonMobil обладают 50% и 25% соответственно. Оставшиеся 5% принадлежат компании LukArko.

        На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88% добываемого сырья. Итальянской Eni принадлежит 16,81%, ExxonMobil (США) - 16,81%, Shell - 16,81%, Total - 16,81%, CNPC (Китай) - 8,33%, Inpex (Япония) - 7,56%.

        На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V. национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 10% добываемого сырья. Eni (Италия) - 29,25%, Shell - 29,25%, Chevron - 18%.

        Если не ошибаюсь, перед январем 2022 года казахи планировали или пытались пересмотреть условия соглашений (консорциумов) о добыче и разделе продукции в свою пользу...

        Вопрос: кто из полит.элиты Казахстана представляет "Младший жуз" во власти?
        Существует иное мнение, что волнения "мырков" и "мамбетов" (так их называют сами казахи) были организованы западным капиталом с целью влияния на исполнительную власть Казахстана.

        Когда Актау стал коренным городом казахов? Если не ошибаюсь, его строили в Брежневские времена на берегу Каспия, с опреснителями и атомными станциями.
        На этой земле источников и оазисов нет, впереди соленое море, сзади желтые пески полупустыни.
      3. Serg65
        Serg65 Сегодня, 13:02
        +1
        Видать малый жуз опять бузит

        А чтож им не бузить то? Вся буза из за того, что казахский суд позарился на активы хозяев этих бузутеров, причем у хозяев британское и французкое гражданство!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: faterdom
      Что, опять ? (по-нашему, по волчьи)

      По волчьи, не дадут волки жить по человечески.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 11:10
    +3
    полагаю, будет очень здорово, если Казахстан ещё раз тряхнет, да покруче, чем в прошлый год.
    Вот весело будет там всем умненьким-благоразумненьким "релокантам" !
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:15
      +4
      С нетерпением жду давку на пропускных пунктах, как это уже было в Грузии.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:23
      +2
      Цитата: monetam
      полагаю, будет очень здорово, если Казахстан ещё раз тряхнет, да покруче, чем в прошлый год.

      Потом СВО начнем в Северном Казахстане, это русские земли, которые коммунисты подарили.
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:13
    -1
    Похоже, некие силы, очевидно направляемые извне, вновь стремятся раскачать ситуацию в приграничном с Россией государстве- наверно насильно на площадь тащат, а они сопротивляются упираются.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:18
      0
      Похоже, некие силы, очевидно направляемые извне, вновь стремятся раскачать ситуацию в приграничном с Россией государстве- наверно насильно на площадь тащат, а они сопротивляются упираются.
      Причем, учитывая что нарыв снова на том же месте, окопались эти силы в данном месте и не выкорчеваны с прошлого раза. А это говорит о следующем, далеко не лестном для правительства Казахстана:
      1. Власть импотентна в данном вопросе.
      2. Власть не заинтересована в купировании
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 11:42
        +1
        Власть ничего не сделала за год для решения проблем, которые вызвали протесты год назад.
    2. Serg65
      Serg65 Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: ALARI
      наверно насильно на площадь тащат, а они сопротивляются упираются.

      И часто вы видели сопротивление сующему в карман бастующего доллары???
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    +4
    Было бы желание и "спонсорская помощь", а причина для митингов, которые в любой момент могут перерасти в массовые беспорядки всегда найдется. Тем более если это касается республик по периметру России.
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 11:29
    0
    касыбек жомартовский продолжает тупо играть в многовекторность. вроде уже был прецендент, еле отбился. даже что-то там в но неужели настолько тупой?
  6. Гурьев
    Гурьев Сегодня, 11:36
    +1
    Забрать у РК лакомый кусочек западную часть (Атыраускую и Мангыстауские области) и больше не надо... это вся таблица Менделеева, нефть и уран... Самая главная заноза, это выход в море, там уже для амеров и флот подготовили...
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 13:32
      0
      Забрать у РК лакомый кусочек западную часть (Атыраускую и Мангыстауские области) и больше не надо

      ох уж эти половинчатые меры! всё или ничего. а поскольку туда сразу свои липкие лапки запустят матрасы, однозначно забирать всё и везде.
  7. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 11:37
    0
    Надо понимать, "сам" опять пошлет русскую армию участвовать в чужих внутригосударственных разборках? Похоже, Россия - каждой дырке затычка на бывшем постсоветском пространстве.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +1
    Вроде пару недель назад правительство Казахстана наехало на нефтяную компанию.Надр апрверять чья она,не удивлюсь что она американская или англицкая.Да есть иски на 16 млрд $,к двум нефтяным компаниям - операторам месторождений.За 16 млрд можно и устроить бунт. am
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:47
      +1
      Плюс, вместе с другими странами ОПЕК ограничила добычу нефти...
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 12:21
    +2
    Анаконда снова проснулась... А, вообще то, из этих краёв постоянно брожение исходит, они там за любой кипишь согласны, кроме голодовки. Рано вышли из Казахстана, на волне успеха надо было хирургию подключать, полостную, и паталогоанатомов...
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:27
    0
    Так где власть в стране и где президент Токаев ? Или опять надеется на то что русские вернут власть, на блюдечке принесут
  11. kriten
    kriten Сегодня, 12:31
    0
    Не удивительно. Страну возглавляют британские холуи, которые обеспечивают их интересы , а не народа.
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:47
    -1
    Надо спасать надёжных партнёров и союзников по ОДКБ!
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 13:35
      0
      нет. это наше подбрюшье. надо ставить их под жесточайший контроль. вон израиль отхапал Голанские высоты у САР и не жужжит. учимся у запада. потом запад кровью умоется!
  13. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:02
    +1
    По моему надо пользоваться моментом и посадить на трон кого надо.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 13:36
      0
      еще один правильный вывод! отработать механизм смены и вернуть все (!) российские земли.
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:39
    0
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Чёрный
    Надеюсь наши в этот раз на помощь не поедут.

    Нам сейчас не до этого....А за прошлый раз даже спасибо не сказали !

    нам всегда до этого. иначе пропустим очередного зелепуку на этот раз раскосого. ну и на фига нам еще одна проблема с очередными либерастными недоумками?