В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

После того как вроде стабилизировалась внутренняя ситуация в Грузии, где недавно прокатилась волна массовых протестов, очередным очагом напряженности может стать другая граничащая с РФ бывшая Советская республика.Накануне волнения вспыхнули в городе Жанаозен (быв. Новый Узень) в Мангистауской (Мангышлакской) области на юго-западе Казахстана. От одной до двух тысяч жителей города вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане, сообщают местные СМИ.Причиной для протестов в столице Казахстана, произошедших 10 апреля, стало требование сотрудников рабочих нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена трудоустроить их в филиал национальной нефтекомпании «КазМунайГаз» — «ОзенМунайГаз». Сотрудники были уволены с прежней работы после того, как их компания не сумела выиграть конкурс на заключение контракта на выполнение услуг для «ОзенМунайГаз».Власти Астаны объявили митинг незаконным, так как он не был заранее согласован с администрацией города. Часть собравшихся перед зданием Минэнерго Казахстана бывших работников нефтесервисной компании в количестве 24 человек задержали. После проведения профилактической беседы все они были отпущены.Однако это не успокоило зачинщиков протестов. Уже на следующий день, 11 апреля, массовые волнения начались в Жанаозене. Протестующие, собравшиеся на центральной площади, требовали освободить задержанных накануне в Астане земляков, хотя к этому времени они и так уже находились на свободе.Аким (мэр) города Жанаозен Айбек Косуаков призвал собравшихся на площади к порядку и спокойствию. В специальном обращении, распространенном пресс-службой правительства Казахстана, он объяснил, что все задержанные нефтяники отпущены, к ним будут применены административные меры в рамках действующего законодательства.Кроме того, говорится в заявлении градоначальника, уволенным сотрудникам нефтесервисной компании было предложено трудоустройство в «ОзенМунайГаз» на прежних условиях. Однако они отказались, настаивая на отмене результатов тендера. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев назвал требования протестующих невыполнимыми с точки зрения действующего законодательства.Между тем, местные СМИ сообщают, что сегодня с утра группа граждан вновь перекрыла проезжую часть в Жанаозене, создавая препятствия для движения транспорта. Сотрудники полиции провели задержания участников незаконного митинга, они доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. Позже все они были отпущены.Стоит отметить, что Жанаозен стал первым городом Казахстана, где в начале прошлого года стартовали протесты. Тогда именно там местные жители массово вышли на улицы, чтобы выразить недовольство повышением цен на газ. Позже массовые беспорядки, переросшие в стычки с полицией и погромы, вспыхнули в нескольких крупных городах, включая столицу республики. Протестующие требовали смены действующей власти.Тогда массовые незаконные протесты удалось остановить после ввода в страну по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вооруженных формирований стран ОДКБ, в основном российских военных. Похоже, некие силы, очевидно направляемые извне, вновь стремятся раскачать ситуацию в приграничном с Россией государстве.