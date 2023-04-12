В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

После того как вроде стабилизировалась внутренняя ситуация в Грузии, где недавно прокатилась волна массовых протестов, очередным очагом напряженности может стать другая граничащая с РФ бывшая Советская республика.
Накануне волнения вспыхнули в городе Жанаозен (быв. Новый Узень) в Мангистауской (Мангышлакской) области на юго-западе Казахстана. От одной до двух тысяч жителей города вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане, сообщают местные СМИ.
Причиной для протестов в столице Казахстана, произошедших 10 апреля, стало требование сотрудников рабочих нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена трудоустроить их в филиал национальной нефтекомпании «КазМунайГаз» — «ОзенМунайГаз». Сотрудники были уволены с прежней работы после того, как их компания не сумела выиграть конкурс на заключение контракта на выполнение услуг для «ОзенМунайГаз».
Власти Астаны объявили митинг незаконным, так как он не был заранее согласован с администрацией города. Часть собравшихся перед зданием Минэнерго Казахстана бывших работников нефтесервисной компании в количестве 24 человек задержали. После проведения профилактической беседы все они были отпущены.
Однако это не успокоило зачинщиков протестов. Уже на следующий день, 11 апреля, массовые волнения начались в Жанаозене. Протестующие, собравшиеся на центральной площади, требовали освободить задержанных накануне в Астане земляков, хотя к этому времени они и так уже находились на свободе.
Аким (мэр) города Жанаозен Айбек Косуаков призвал собравшихся на площади к порядку и спокойствию. В специальном обращении, распространенном пресс-службой правительства Казахстана, он объяснил, что все задержанные нефтяники отпущены, к ним будут применены административные меры в рамках действующего законодательства.
Кроме того, говорится в заявлении градоначальника, уволенным сотрудникам нефтесервисной компании было предложено трудоустройство в «ОзенМунайГаз» на прежних условиях. Однако они отказались, настаивая на отмене результатов тендера. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев назвал требования протестующих невыполнимыми с точки зрения действующего законодательства.
Между тем, местные СМИ сообщают, что сегодня с утра группа граждан вновь перекрыла проезжую часть в Жанаозене, создавая препятствия для движения транспорта. Сотрудники полиции провели задержания участников незаконного митинга, они доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. Позже все они были отпущены.
Стоит отметить, что Жанаозен стал первым городом Казахстана, где в начале прошлого года стартовали протесты. Тогда именно там местные жители массово вышли на улицы, чтобы выразить недовольство повышением цен на газ. Позже массовые беспорядки, переросшие в стычки с полицией и погромы, вспыхнули в нескольких крупных городах, включая столицу республики. Протестующие требовали смены действующей власти.
Тогда массовые незаконные протесты удалось остановить после ввода в страну по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вооруженных формирований стран ОДКБ, в основном российских военных. Похоже, некие силы, очевидно направляемые извне, вновь стремятся раскачать ситуацию в приграничном с Россией государстве.