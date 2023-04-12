Оборудованная противодроновыми сетками, закрывающими даже саму пушку, САУ «Гвоздика» ВСУ попала в кадр

В сети опубликовано видео с украинской 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", оборудованной металлическими сетками и решетками, призванными защитить военную технику от удара российскими беспилотниками-камикадзе, в частности "Ланцет". Причём за сеткой находится даже непосредственно пушка. По всей видимости, такой вариант используется во время нахождения САУ не на огневой позиции, а также во время её движения.
Таким образом военнослужащие киевского режима стремятся снизить потери своей артиллерии от атак российских БПЛА. Противодроновая защита, как правило, оборудуется кустарным способом из металлических сеток или решеток, металлической арматуры и даже деревянных палок. Кроме того, украинские артиллеристы стремятся оборудовать свои позиции в лесопосадках, где техника скрыта деревьями. Помимо этого технику стараются максимально скрыть при помощи маскировочных сетей.
Стоит также отметить, что подобный вид защиты, хоть и способен снизить вероятность нанесения успешных ударов дронами-камикадзе, однако не обеспечивает полной безопасности военной техники. Всё зависит от точности попадания и от вида используемого БПЛА или барражирующего боеприпаса. Отмечались случаи успешного поражения украинских гаубиц, оборудованных противодроновыми металлическими решетками.
На подобное усовершенствование своей военной техники украинских военных вынудило успешное применение российской армией дронов-камикадзе "Ланцет", при помощи которых регулярно уничтожается значительное количество военной техники ВСУ.