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Оборудованная противодроновыми сетками, закрывающими даже саму пушку, САУ «Гвоздика» ВСУ попала в кадр

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Оборудованная противодроновыми сетками, закрывающими даже саму пушку, САУ «Гвоздика» ВСУ попала в кадр

В сети опубликовано видео с украинской 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", оборудованной металлическими сетками и решетками, призванными защитить военную технику от удара российскими беспилотниками-камикадзе, в частности "Ланцет". Причём за сеткой находится даже непосредственно пушка. По всей видимости, такой вариант используется во время нахождения САУ не на огневой позиции, а также во время её движения.


Таким образом военнослужащие киевского режима стремятся снизить потери своей артиллерии от атак российских БПЛА. Противодроновая защита, как правило, оборудуется кустарным способом из металлических сеток или решеток, металлической арматуры и даже деревянных палок. Кроме того, украинские артиллеристы стремятся оборудовать свои позиции в лесопосадках, где техника скрыта деревьями. Помимо этого технику стараются максимально скрыть при помощи маскировочных сетей.

Стоит также отметить, что подобный вид защиты, хоть и способен снизить вероятность нанесения успешных ударов дронами-камикадзе, однако не обеспечивает полной безопасности военной техники. Всё зависит от точности попадания и от вида используемого БПЛА или барражирующего боеприпаса. Отмечались случаи успешного поражения украинских гаубиц, оборудованных противодроновыми металлическими решетками.



На подобное усовершенствование своей военной техники украинских военных вынудило успешное применение российской армией дронов-камикадзе "Ланцет", при помощи которых регулярно уничтожается значительное количество военной техники ВСУ.

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15 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:45
    -1
    Отмечались случаи успешного поражения украинских гаубиц, оборудованных противодроновыми металлическими решетками.
    Не спасают сеточки !
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:22
      0
      Видос уничтожения САУ Краб ББП Ланцет-3 по ссылке ниже.
      Экипаж САУ успел разбежаться до удара «Ланцета» по броне, но польский подарок после такого взрыва ремонту не подлежит. Уточняется, что кадры сняты на Артемовском участке фронта. Сообщения о поражении вражеской бронетехники дронами-камикадзе приходят и с других мест линии боевого соприкосновения.


      Под Кременной расчету «Ланцета» удалось уничтожить спрятанную под маскировочной сетью гаубицу M777.

      https://topcor.ru/34040-lancet-jeffektno-szheg-polskuju-sau-krab.html
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 12:52
        0
        Должен отметить что данный ролик один из немногих который правильно сделан. Бог с ней с музыкой. Но вот видеоряд сделан верно.
        1 показ цели до удара. четко и ясно.
        2. Сам удар.
        3. САМОЕ ГЛАВНОЕ- РЕЗУЛЬТАТ. причем такой который однозначно трактуется.
        Но ВО упорно выкладывает какое то гэ. То высадку в лес из 3 склеек на 50 секундном ролике, то удары по одиночному танку выдают за уничтожение колонны.
        Учитесь блин.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Отмечались случаи успешного поражения украинских гаубиц, оборудованных противодроновыми металлическими решетками.
      Не спасают сеточки !

      Так забор не от дронов, а чтобы Гвоздику не сперли...
      hi
  2. certero
    certero Сегодня, 12:03
    0
    Недавно видел ролик где в качестве боевого элемента в ланцете используется ударное ядро. Теперь понимаю зачем это появилось против него сетка не поможет
  3. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 12:06
    -3
    Полеты в космос тоже отмечаются, только события эти редкие.
    Уничтожение значительное и регулярное, но на второй год войны те же самоходные гаубицы уцелели. Гаубица и пушка это два разных орудия, а не синонимы.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:07
    +2
    Техника на ЛСБ начинает напоминать технику из "Безумного Макса"....Режиссеры фильма походу что-то знали загодя......
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:14
      +1
      Дроны, на минуточку, у обеих сторон.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    0
    Защищать, так защищать. Форточку для стрельбы наверное оставили? В дальнейшем и об экипаже подумать стоит

    А вдруг? (легкая ирония)
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 12:49
      0
      Авоська наше всё? laughing
      Адины, что ещё, Вам не хватает?
      Давайте требования. Количество символов, Наличие в сообщении заглавных букв, цифр, знаков препинания, иероглифов?! Реально утомили!
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:21
    +1
    металлическими сетками и решетками, призванными защитить военную технику от удара российскими беспилотниками-камикадзе,

    Логичное решение. 100% гарантий не может дать никто и ничто. Дешёвый вариант мешающий эффективному использованию боеприпаса, снижающий потенциальный урон, правда увеличивающий габарит и мешающий при работе, но как говорится: жить захочешь, не так раскарячишся!
    P.s. для тех, кто хочет поупражняться в сарказме, напомню, что у нас тоже не редко так защищают технику. Пока это самый дешёвый и самый доступный способ борьбы с бпла-камикадзе. request
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    0
    Ни хрена себе защита .Уменьшили подъем ствола ,поворот башни по моему вообще не возможен.
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 12:31
    0
    Понятно что через сетку стрелять не будут. После первого выстрела это все разлетится по сторонам, выглядит очень хлипко, да изащита такой "кроватной сетки" из хозмага очень сомнительна
  9. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:05
    0
    Хм. Судя по тому что нет экранов на бортах ВСУ хранит технику в сооружениях где маловато места. Да и сзади нет экранов. Сетка кончилась? Или это половина работы? На видео, что в сети гуляют, дроны довольно часто бьют и сзади. Я не сильный спец, но такой выбор мест установки экранов мне видится странным.
    Но самое интересное. Народ не подскажите что это за сооружение такое?

    Ворота огромные, а вот балки потолка под таким странным углом. У нас рем базы МТС по другому построены.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:28
      0
      Раньше на токАх такие склады под зерно были и коровники-овчарники-свинарники похожие.