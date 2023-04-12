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СМИ США: Стокгольм больше волнуют перспективы вступления Швеции в НАТО, чем рост преступности в стране

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СМИ США: Стокгольм больше волнуют перспективы вступления Швеции в НАТО, чем рост преступности в стране

Шведские власти закрывают глаза на бандитские «разборки», которые в последнее время участились. Стокгольм больше волнуют перспективы вступления в НАТО, чем рост преступности в стране.


Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель американского издания Politico Чарли Даксбери.

СМИ США отмечает, что шведское правительство готово даже игнорировать активизацию криминалитета лишь бы ускорить прием страны в Североатлантический альянс. В частности, правоохранителям Швеции известно имя подозреваемого в организации взрыва в Стокгольме, приведшего к человеческим жертвам. Но руки правосудия не способны дотянуться до Равы Маджида, так как он недавно получил турецкое гражданство и находится в Турции, которая отказывается его экстрадировать.

И шведам приходится мириться с этим, ведь от решения Анкары зависит, станет ли Швеция в ближайшее время членом НАТО. Поэтому шведское правительство во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном готово проигнорировать интересы собственного населения, которое нуждается защите от криминалитета и требует наказания преступников. Но официальный Стокгольм не проявляет активности и опасается оказать чрезмерное давление на Анкару. Там опасаются, что она может в ответ окончательно похоронить надежды Швеции вступить в НАТО.

По этой причине шведское правительство стремится любой ценой сохранять хорошие отношения с Турцией, даже в ущерб интересам собственных граждан.
Использованы фотографии:
https://en.m.wikipedia.org/Минобороны США
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:19
    +2
    Стокгольм больше волнуют перспективы вступления Швеции в НАТО, чем рост преступности в стране
    Ну, членов правительства ведь еще не грабят на улицах Стокгольма... request
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: 16112014nk
      Ну, членов правительства ведь еще не грабят на улицах Стокгольма...

      А хотелось бы, чтобы спокойно не спали и думали о стране, а не о НАТе.
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:23
    0
    Да в любой стране власти учитывают только свои интересы. fool Интересы народа на 25-ом месте. negative
    А вот если бы какого депутата или министра уконтрапупили на улице, как Улофа Пальме, может тогда бы здравый смысл возобладал.
    1. AleXX13
      AleXX13 Сегодня, 11:50
      +1
      Как же так, ведь Швецию всегда ставили в пример России, особенно их правительство.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    0
    шведское правительство стремится любой ценой сохранять хорошие отношения с Турцией, даже в ущерб интересам собственных граждан
    Так стараются, что в Стокгольме вешают за ноги чучело Эрдогана а нацик под охраной полиции сжигает Коран. Теперь я понимаю, как выглядит "стремление к хорошим отношениям" в "цивилизованных странах".