СМИ США: Стокгольм больше волнуют перспективы вступления Швеции в НАТО, чем рост преступности в стране

Шведские власти закрывают глаза на бандитские «разборки», которые в последнее время участились. Стокгольм больше волнуют перспективы вступления в НАТО, чем рост преступности в стране.Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель американского издания Politico Чарли Даксбери.СМИ США отмечает, что шведское правительство готово даже игнорировать активизацию криминалитета лишь бы ускорить прием страны в Североатлантический альянс. В частности, правоохранителям Швеции известно имя подозреваемого в организации взрыва в Стокгольме, приведшего к человеческим жертвам. Но руки правосудия не способны дотянуться до Равы Маджида, так как он недавно получил турецкое гражданство и находится в Турции, которая отказывается его экстрадировать.И шведам приходится мириться с этим, ведь от решения Анкары зависит, станет ли Швеция в ближайшее время членом НАТО. Поэтому шведское правительство во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном готово проигнорировать интересы собственного населения, которое нуждается защите от криминалитета и требует наказания преступников. Но официальный Стокгольм не проявляет активности и опасается оказать чрезмерное давление на Анкару. Там опасаются, что она может в ответ окончательно похоронить надежды Швеции вступить в НАТО.По этой причине шведское правительство стремится любой ценой сохранять хорошие отношения с Турцией, даже в ущерб интересам собственных граждан.