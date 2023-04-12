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Предстоятель Коптской православной церкви осудил события вокруг Киево-Печерской лавры

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Предстоятель Коптской православной церкви осудил события вокруг Киево-Печерской лавры

Посольство Украины в Египте получило письмо с осуждением событий вокруг Киево-Печерской лавры от предстоятеля Коптской православной церкви, Александрийского папы и патриарха Тавадроса II. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на имеющееся в распоряжении украинской дипломатической миссии письмо.


Также коптский предстоятель написал письмо Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. Он заявил о том, что глубоко скорбит из-за событий вокруг Киево-Печерской лавры.

Еще 11 марта 2023 года Святейший Патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам мира, высказав недовольство усилением государственного давления киевского режима на Украинскую православную церковь. Патриарх Тавадрос II также получил письмо от предстоятеля РПЦ, после чего высказал свое недовольство деятельностью украинского режима.

Напомним, что Киев развязал открытые гонения на Украинскую православную церковь. В частности, против ряда высокопоставленных иерархов УПЦ были введены санкции, в храмах и монастырях начались обыски с привлечением сил Службы безопасности Украины. Пиковым событием в гонениях на УПЦ стало решение выселить священнослужителей из Киево-Печерской лавры.

Украинское руководство мотивирует свои действия тесными связями УПЦ с Русской православной церковью, не обращая внимания на тот факт, что миллионы православных христиан Украины образуют паству УПЦ и гонения на церковь являются, по сути, вопиющим примером религиозной дискриминации.
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8 комментариев
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  1. PPD
    PPD Сегодня, 11:28
    +1
    Украинские деятели о чем думали?
    Наверно считали, что все одобрят?
    Скажут- ай какие молодцы.. negative
    Вот уж точно- господь хочет наказать- лишает разума.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:48
      0
      Лучше бы он их разума лишал вместе с головой, глядишь много бы другого народу подсохранилось!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: PPD
      Украинские деятели о чем думали?
      Наверно считали, что все одобрят?

      Так религия у них не христианская.
    3. volodimer
      volodimer Сегодня, 13:09
      0
      Я родился в СССР, воспитан в атеистическом окружениии, но глядя на то, что происходит в\на понимаю, что это ведь читая бесовщина. Потому мы вместе воюем и мусульмане чечены и православные казаки и буряты буддисты .. Сейчас, Мы все вместе, все кто верит в светлое и стоит против этой западной тьмы. И Мы Все вместе победим. Другого не будет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    +2
    Украинское руководство мотивирует свои действия тесными связями УПЦ с Русской православной церковью, не обращая внимания на тот факт, что миллионы православных христиан Украины образуют паству УПЦ и гонения на церковь являются, по сути, вопиющим примером религиозной дискриминации.
    . Никто не может защитить СВОЮ ЦЕРКОВЬ, кроме прихожан её!
  3. fiv
    fiv Сегодня, 12:17
    0
    Что-то Ватикан молчит. Радуются, поди. Хотя, по сути, нечему. Придется им скоро преобразовываться просто в банк.
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:01
    0
    Надо Киев брать. По другому никак. Несмотря на мнение администрации.
  5. Толстый
    Толстый Сегодня, 13:17
    0
    Да уж. Называть коптскую церковь "православной" нельзя, в какой-то мере она предшественница православной. Откололась от в 5 веке, не признав положений Четвёртого и последующих Вселенских соборов.
    Правда если принять во внимание Ватиканское "определение" ортодоксального христианства, отраженного википедией, то все ОК laughing