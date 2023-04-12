Предстоятель Коптской православной церкви осудил события вокруг Киево-Печерской лавры

Посольство Украины в Египте получило письмо с осуждением событий вокруг Киево-Печерской лавры от предстоятеля Коптской православной церкви, Александрийского папы и патриарха Тавадроса II. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на имеющееся в распоряжении украинской дипломатической миссии письмо.Также коптский предстоятель написал письмо Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. Он заявил о том, что глубоко скорбит из-за событий вокруг Киево-Печерской лавры.Еще 11 марта 2023 года Святейший Патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам мира, высказав недовольство усилением государственного давления киевского режима на Украинскую православную церковь. Патриарх Тавадрос II также получил письмо от предстоятеля РПЦ, после чего высказал свое недовольство деятельностью украинского режима.Напомним, что Киев развязал открытые гонения на Украинскую православную церковь. В частности, против ряда высокопоставленных иерархов УПЦ были введены санкции, в храмах и монастырях начались обыски с привлечением сил Службы безопасности Украины. Пиковым событием в гонениях на УПЦ стало решение выселить священнослужителей из Киево-Печерской лавры.Украинское руководство мотивирует свои действия тесными связями УПЦ с Русской православной церковью, не обращая внимания на тот факт, что миллионы православных христиан Украины образуют паству УПЦ и гонения на церковь являются, по сути, вопиющим примером религиозной дискриминации.