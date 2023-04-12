Стало известно, когда в полной мере заработает реестр военнообязанных

Вчера, 11 апреля, депутаты Госдумы РФ сразу в трех чтениях поддержали законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Стоит отметить, что данный документ вызвал немало вопросов у наших сограждан.На некоторые из них в одном из ТГ-чатов, где обсуждалась тема отсрочки для IT-специалистов от частичной мобилизации, ответил глава Минцифры Максут Шадаев.В частности, чиновник заявил, что в полном объеме электронный реестр военнообязанных скорее всего заработает только к осеннему призыву.В то же время, Шадаев опроверг слухи о том, что законопроект был принят в связи с намерением властей провести еще один этап частичной мобилизации в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас государство делает ставку на привлечение к службе военнослужащих на контрактной основе.Более того, со слов главы Минцифры, данное нововведение позволит в ходе будущих призывов на срочную службу избежать той ситуации, которая наблюдалась в ходе частичной мобилизации и осеннего планового призыва, когда повестки приходили людям, не подпадающим под критерии призыва или тем, кто имеет от него освобождение.В итоге, как пояснил Шадаев, благодаря созданию электронного реестра, в котором будет содержаться вся необходимая информация о гражданах призывного возраста, в электронную рассылку не попадут люди, которые не должны получать повесток.К слову, о последних. Со слов чиновника, пользователь получит уведомление о выписанной повестке на Госуслугах, в том случае, если он не отключил данную функцию у себя в личном кабинете. В то же время, уведомления о введенных за уклонение санкциях не могут быть отключены или заблокированы. Они будут приходить в любом случае.