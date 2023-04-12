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Стало известно, когда в полной мере заработает реестр военнообязанных

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Стало известно, когда в полной мере заработает реестр военнообязанных

Вчера, 11 апреля, депутаты Госдумы РФ сразу в трех чтениях поддержали законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Стоит отметить, что данный документ вызвал немало вопросов у наших сограждан.


На некоторые из них в одном из ТГ-чатов, где обсуждалась тема отсрочки для IT-специалистов от частичной мобилизации, ответил глава Минцифры Максут Шадаев.

В частности, чиновник заявил, что в полном объеме электронный реестр военнообязанных скорее всего заработает только к осеннему призыву.

В то же время, Шадаев опроверг слухи о том, что законопроект был принят в связи с намерением властей провести еще один этап частичной мобилизации в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас государство делает ставку на привлечение к службе военнослужащих на контрактной основе.

Более того, со слов главы Минцифры, данное нововведение позволит в ходе будущих призывов на срочную службу избежать той ситуации, которая наблюдалась в ходе частичной мобилизации и осеннего планового призыва, когда повестки приходили людям, не подпадающим под критерии призыва или тем, кто имеет от него освобождение.

В итоге, как пояснил Шадаев, благодаря созданию электронного реестра, в котором будет содержаться вся необходимая информация о гражданах призывного возраста, в электронную рассылку не попадут люди, которые не должны получать повесток.

К слову, о последних. Со слов чиновника, пользователь получит уведомление о выписанной повестке на Госуслугах, в том случае, если он не отключил данную функцию у себя в личном кабинете. В то же время, уведомления о введенных за уклонение санкциях не могут быть отключены или заблокированы. Они будут приходить в любом случае.
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30 комментариев
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  1. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:39
    +1
    Армия это не только доброе слово, но и быстрое дело. х/ф ДМБ
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:02
      +1
      депутаты Госдумы РФ сразу в трех чтениях поддержали законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

      Давно пора.....Частичная мобилизация наглядно продемонстрировала тот бардак, который творится в военкоматах.....назовите хоть один минус этого реестра? Теперь те, кто косит от призыва(мобилизации) не смогут апеллировать тем, что не получали повестки.Если раньше, пока ты не расписался на корешке повестки - то ты ее не получил, и для тебя не работали законы по уклонению от службы.Сейчас, если на твой адрес регистрации пришло такое письмо, то ты автоматом повестку получил, даже если за письмом не ходил.
      А все эти госуслуги, это просто уведомления и ничего более, как штрафы и налоги.
      От того что ты не прочитаешь что у тебя задолженность - она никуда не исчезнет. Не зарегистрирован на госуслугах - ОК, нет смартфона( интернета и т.д.) - ОК. Письмо придёт по электронке работодателю ...или СМС-сообщением на телефон.В общем для любителей откосить вариантов для манёвра станет меньше..
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 12:29
        +3
        Давно пора.....Частичная мобилизация наглядно продемонстрировала тот бардак, который творится в военкоматах.....назовите хоть один минус этого реестра?

        Централизированный реестр это большой плюс. Но одно дело создать базу совсем другое наполнить её актуальными данными. Этим по идее и должны были бы заниматься военкоматы, в которых творится адов бардак. Как её собираются еффективно наплнить я к примеру не очень понимаю. Ну говорили что будут автоматически брать данные из разных истоников, но это на самом деле совсем не простое занятие.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 12:33
          +4
          Цитата: alexmach
          Централизированный реестр это большой плюс.

          А как этот реестр выглядит? Если в виде дополнительного количества чиновников и сотрудников - возникает вопрос - зачем тогда военкоматы. И не проще ли было бы наладить работу военкоматов ? Д.Б. Сначала все разрушили и эти же люди теперь создают еще под ведомства и ведомства над ведомствами...
          А вообще, ситуация с мобилизацией в современном капиталистическом мире - это довольно экзотическое зрелище и то что мы наблюдаем на Украине с выловом на улицах мужского пола - это и есть суть мобилизации для всех современных капиталистических стран, включая и нашу, если вдруг чего...
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 12:58
            +1
            и эти же люди теперь создают еще под ведомства и ведомства над ведомствами...

            У всех подрастают дети, и некоторые (отдельные, конечно, это не типично) имеют возможности создать для них хорошие условия для работы - управление там или департамент.
        2. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 13:13
          +2
          Сначала они должны набить реестр из личных дел, а уже потом собирать данные из других министерств и тд.
          По призывникам то все просто, да и состоящим в запасе.
          А как быть с офицерами запаса из других ведомств, состоящих на учете в военкомате? У каждого ведомства своя система медицинского обеспечения, свои медучреждения. Как они собираются получать от них информацию о состоянии здоровья запасников? Лично я не лечусь в гражданской поликлинике. Информации о состоянии моего здоровья нет в районной поликлинике)))
          В общем все как обычно, не продумано.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:31
        0
        Люди высказывались вчера здесь не против реестра как такового и за бардак, а за быть без вины виноватым. И таки да вы всем СМС верите?
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 12:15
      +1
      Следом пора воссоздавать кадрированные части, т.е. части в которых на ключевых должностях кадровые офицеры, на остальных приписной состав. Плюс, хранилище техники, оснащения и вооружения.
      Плюс, периодические сборы приписного состава на учебу.
      В таком случае, серьезную мобилизацию можно организованно провести за пару недель.
      1. Комиссар_Вольф
        Комиссар_Вольф Сегодня, 12:21
        +5
        Вы в начале заставьте в частях срочников заниматься боевой подготовкой, а не кантиком и нарядами а потом уже всю эту канцелярию заводите......ах да....учить же некому.....все на ЛБС
        1. Комментарий был удален.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:39
    +5
    Когда коту делать нечего, он причиндалы полирует wassat
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:47
    +1
    Коллеги, кто-нибудь читал сам Закон??? Второй день идут разговоры и переписывание текстов о Законе друг у друга. Лично я оригинала Закона нигде не нашел.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:00
      +2
      Для мошенников взлом Госуслуг - это как попить сходить.. А уж для противника взломать Госуслуги вообще не проблема... Странные какие то наши депутаты... наладили бы защиту Госуслуг для начала..
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 12:11
        0
        С каких пор Госдума занимается защитой информации? belay
        Всегда было функцией ФСБ.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 12:24
          +1
          Цитата: Чеширский
          С каких пор Госдума занимается защитой информации? belay
          .

          Главное в Госдуме это проголосовать единогласно... а то что дополнительные атаки пойдут на, в принципе, нужный сайт - тут у них мозгов не хватило...
      2. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 12:12
        +1
        Не говоря уже о том, что и без всяких злоумышленников Госуслуги могут висеть неделями и в них никак не войти.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:32
      0
      Ну так он ещё должен Верхнюю палату Говорильни пройти и быть подписан Самим.
  4. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:53
    0
    Цитата: AlexGa
    Лично я оригинала Закона нигде не нашел.

    Грош цена закону, в котором не будет механизма по принудительному возврату в РФ, тех, кто получил гражданство, а с началом СВО позорно сбежал в Туркестан.

    Нужно заключать межпрпвит.соглашения со странами Средней Азии, Арменией, Грузией и Азрб. о выдаче "новых" граждан России.

    Пусть на поле боя отстаивают своё право быть гражданами России.

    Вернуть всех беглецов, и послать на первую линию обороны.
    1. Gromit
      Gromit Сегодня, 12:30
      +2
      Может проще добавить в Госуслуги функцию отказа от гражданства? Очень удобно. Оформил отказ и живёшь как нерезидент.
      Платишь 30% налога вместо 13%, в выборах не участвуешь, в армии не служишь, чиновником не становишься..
      Думаю что большинство сбежавших согласятся на эти условия.

      Другая проблема что как бы значительная часть действующих силовиков и чиновников не отказались бы от гражданства при возможности))
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 11:54
    0
    Россия планомерно превращается в Северную Корею
    В том что нужно всё оцифровывать это понятно, но вот с уведомлением по электронке это уже перебор
    Особенно порадовала вчера ещё речь законотворца, мол те кто живут и работают за границей, должны вернуться и отслужить, с учётом того кто это сказал, складывается впечатление что наши законники живут в другой вселенной
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:09
      +1
      Россия планомерно превращается в Северную Корею
      В том что нужно всё оцифровывать это понятно, но вот с уведомлением по электронке это уже перебор

      Вы это израильтянам скажите, они получают уведомление о сборах через электронные средства коммуникации! wassat
      Правда, не так давно, у них были высланы уведомления всем запасникам, но только хакерами. lol
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 12:51
      +1
      но вот с уведомлением по электронке это уже перебор

      Да-да, исключительно Северокорейский метод. А если серьёзно - что плохого в электронных уведомлениях? В чем перебор то?
      мол те кто живут и работают за границей, должны вернуться и отслужить

      Но ведь это на самом деле так. При чем везде. Это я если что говорю как человек живущий за границей в том числе и подальше от мобилизации.
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 11:58
    0
    Военкоматам силами волонтёров закончить оцифровку собственных архивов в полном объёме, срок исполнения до 1 мая 2023 года.
    Оцифровку осуществлять только в защищённый единый государственный реестр.
    Правительство РФ рассмотрит возможность использования блокчейн-платформы «Мастерчейн» в сфере государственного управления. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, в 2022 пишет ТАСС.
    Динамщики.
    Рассматривают и рассматривают.
    Обороноспособность подрывают.
    Как неудобно будет терять и фальсифицировать централизованные данные.
    Напомним, в октябре 2019 года «Мастерчейн» получила сертификат ФСБ РФ об использовании российских стандартов криптографии и соответствии требованиям информационной безопасности.
    Начиная с указанной даты, всемерно пресекать применение децентрализованных данных, преследуя наравне с разглашением государственной тайны.
    И дело пойдёт!
  7. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 12:08
    +4
    Если на данный призыв применять не планируют, зачем его в таком авральном режиме принимать?
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:18
    +3
    Цитата: Хорон
    Вы это израильтянам скажите

    смотря как они это делают
    я не против по электронике, но с чётом того бреда что придумали в случае не явки, это перебор
    а потом удивляются почему в армию никто не идет, полное нарушение следственно-причинной связи
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:37
      0
      а если есть долг у приставов? или не оплаченные штрафы заграницу вы не сможете уехать и это давно, и почему то никто не возмущался на это!!! все перед выездом за границу заходят на сайт и смотрят есть ли задолженность
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:29
    +3
    Чёткий учёт был в СССР без всякой электроники. Сначала выдавали приписное свидетельство и ты уже на учёте в военкомате. После школы если никуда не поступил или не устроился приходил милиционер и спрашивал почему тунеядствуешь. На работу без приписного или военного билета не брали. Сейчас правил не знаю, но удивляет отъезд миллиона годных к службе в армии за границу. Укрупнённые военкоматы похоже вообще не знают о своём воинском резерве.
    У нормального государства в принципе всё посчитано и учтено. В 1979 году во время Вьетнамо - Китайской войны, за несколько дней Иркутск собрал три дивизии, мотострелковую, бронетанковую, десантную, вооружил, посадил на боевую технику и отправил в Монголию на границу. Все призванные прошли срочную службу.
    Может сейчас какой нибудь областной центр сделать это? Особенно это касается приграничных областей к Украине, Прибалтике, Финляндии, Польше. soldier
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Чёткий учёт был в СССР без всякой электроники. Сначала выдавали приписное свидетельство и ты уже на учёте в военкомате. После школы если никуда не поступил или не устроился приходил милиционер и спрашивал почему тунеядствуешь. На работу без приписного или военного билета не брали. Сейчас правил не знаю, но удивляет отъезд миллиона годных к службе в армии за границу. Укрупнённые военкоматы похоже вообще не знают о своём воинском резерве.
      У нормального государства в принципе всё посчитано и учтено. В 1979 году во время Вьетнамо - Китайской войны, за несколько дней Иркутск собрал три дивизии, мотострелковую, бронетанковую, десантную, вооружил, посадил на боевую технику и отправил в Монголию на границу. Все призванные прошли срочную службу.
      Может сейчас какой нибудь областной центр сделать это? Особенно это касается приграничных областей к Украине, Прибалтике, Финляндии, Польше. soldier

      Читал и тоже подумал о том, как в СССР без всяких цифровых технологий производился призыв. Спокойно, уравновешенно, без всякой спешки и авралов.
      Наверно военкоматы хорошо работали, а не штаны протирали за зарплату?
      А вся эта цифровизация, это еще больше чиновников и их детей! Чиновники на теплое местечко со стороны никого не возьмут!
  10. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:05
    +1
    Не знаю когда заработает, но мошенники уже сейчас начнут рассылать "повестки", по телефону уже давно работают.
  11. Million
    Million Сегодня, 13:16
    +3
    Горький опыт прошлых лет говорит,что если в России моментально принимаются какие то законы,то ничего хорошего гражданам они не несут.
    Даже если идея была хорошая и правильная,ее,в итоге,вывернут наизнанку.
  12. Сержант
    Сержант Сегодня, 13:35
    0
    Скоропостижность принятия некоторых законов наводит на мрачные мысли.