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Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Купянске

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Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Купянске

По объектам украинских формирований в Купянске (Харьковская область) был нанесен ракетный удар. Об этом сообщили российские военкоры, ссылаясь на собственные источники.


Удар наносился минувшей ночью. Были зафиксированы потери у вооруженных сил Украины, об их характере и количестве пока не сообщается. Кроме того, ракетные удары были нанесены по ряду других военных объектов ВСУ в Харьковской области. В частности, удару подвергся объект в городе Волчанске.

Отметим, что ранее украинские и западные источники сообщали об активизации ВС РФ на Купянском направлении. Здесь активно действуют российские вооруженные силы, стараясь оттеснить ВСУ с ранее занятых в 2022 году позиций.


Наибольшую активность российские войска, тем не менее, развивают в Донбассе – на Авдеевском, Артемовском и Марьинском направлениях. Однако и важность Купянского направления признается военными экспертами. Они утверждают, что активизация ВС РФ и возможные успехи на данном участке фронта позволяют в перспективе развернуть наступление на Харьков.

Отметим, что ранее украинское руководство назвало новые сроки предполагаемого контрнаступления ВСУ. Они сместились на лето 2023 года, хотя ранее киевский режим анонсировал контрнаступление ВСУ в апреле-мае 2023 года. Но сейчас украинские формирования не обладают для достижения этой цели необходимыми ресурсами.
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7 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:58
    +9
    Резервы ВСУ необходимо периодически рядить, чтобы остудить "наступательный порыв", чем и занимаются ракетные войска России. good
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:17
      +6
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Резервы ВСУ необходимо периодически рядить, чтобы остудить "наступательный порыв",

      А также инфраструктуры,которая позволяет подвозить резервы .Мосты ,ЖД перегоны и сортировочные станции ,туннели
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:22
        +3
        Цитата: APASUS
        Мосты ,ЖД перегоны и сортировочные станции ,туннели

        Штабы ВСУ, СБУ, офис Зе, Раду, МО и другие объекты !
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: APASUS
        А также инфраструктуры,которая позволяет подвозить резервы .Мосты ,ЖД перегоны и сортировочные станции ,туннели

        Об этом давно все говорят, но "воз и поныне там".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +1
    При нанесение ежедневных ударов по резервам и местам сосредоточения противника и его техники постепенно сдвигаем анонсируемое Киевом наступление все дальше в право. В итоге можно прийти к тому, что собранный ВСУ "кулак" оказывается уже и не совсем "кулак".
  3. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 12:43
    0
    Сроки наступления Украины сместили на лето? Можно спросить, на лето какого года?
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 12:58
    0
    В ответ xoxлы атаковали свинокомплекс в Белгородской области. Погибло 179 свинушек, ещё 150 животных получили ранения.