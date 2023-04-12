Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Купянске

По объектам украинских формирований в Купянске (Харьковская область) был нанесен ракетный удар. Об этом сообщили российские военкоры, ссылаясь на собственные источники.Удар наносился минувшей ночью. Были зафиксированы потери у вооруженных сил Украины, об их характере и количестве пока не сообщается. Кроме того, ракетные удары были нанесены по ряду других военных объектов ВСУ в Харьковской области. В частности, удару подвергся объект в городе Волчанске.Отметим, что ранее украинские и западные источники сообщали об активизации ВС РФ на Купянском направлении. Здесь активно действуют российские вооруженные силы, стараясь оттеснить ВСУ с ранее занятых в 2022 году позиций.Наибольшую активность российские войска, тем не менее, развивают в Донбассе – на Авдеевском, Артемовском и Марьинском направлениях. Однако и важность Купянского направления признается военными экспертами. Они утверждают, что активизация ВС РФ и возможные успехи на данном участке фронта позволяют в перспективе развернуть наступление на Харьков.Отметим, что ранее украинское руководство назвало новые сроки предполагаемого контрнаступления ВСУ. Они сместились на лето 2023 года, хотя ранее киевский режим анонсировал контрнаступление ВСУ в апреле-мае 2023 года. Но сейчас украинские формирования не обладают для достижения этой цели необходимыми ресурсами.