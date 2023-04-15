Цена поражения. Безвозвратные потери стран «оси» на Восточном фронте







Давно отгремели артиллерийские залпы последних сражений Великой Отечественной войны. Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом Красное Знамя Победы. Увы – после завершения реальных боёв начались бои



Одной из подобных «исторических битв» стал вопрос о соотношении потерь на Восточном фронте. Ведётся данное сражение скорее публицистами, но косвенно в него вовлечены и некоторые историки. Естественно, существуют две противоположные точки зрения – либо «немцев трупами завалили» (Б. Соколов, М. Солонин), либо «немцы фальсифицировали свои потери», занизив их на несколько миллионов (Б. Юлин, Д. Закиров). Поэтому, абстрагируясь от политических пристрастий, попробуем разобраться в данном вопросе с максимальной исторической объективностью.



К сожалению, проблемой отечественной публицистики, а зачастую и официальной истории является банальное не знакомство с современной германской историографией данного вопроса. Так, известный историк А. Исаев в дискуссии с упомянутым выше Б. Юлиным оперировал данными в 4 млн безвозвратных потерь стран «оси» на Восточном фронте. При этом ссылаясь на данные из сочинения А. А. Шабаева и С. Н. Михалева, которые выглядят так:



а) убитыми, умершими от ранений и болезней:



[center] Давно отгремели артиллерийские залпы последних сражений Великой Отечественной войны. Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом Красное Знамя Победы. Увы – после завершения реальных боёв начались бои исторические . Разумеется, проходят данные сражения не на поле боя, а на страницах научных и публицистических работ различных авторов.Одной из подобных «исторических битв» стал вопрос о соотношении потерь на Восточном фронте. Ведётся данное сражение скорее публицистами, но косвенно в него вовлечены и некоторые историки. Естественно, существуют две противоположные точки зрения – либо «немцев трупами завалили» (Б. Соколов, М. Солонин), либо «немцы фальсифицировали свои потери», занизив их на несколько миллионов (Б. Юлин, Д. Закиров). Поэтому, абстрагируясь от политических пристрастий, попробуем разобраться в данном вопросе с максимальной исторической объективностью.К сожалению, проблемой отечественной публицистики, а зачастую и официальной истории является банальное не знакомство с современной германской историографией данного вопроса. Так, известный историк А. Исаев в дискуссии с упомянутым выше Б. Юлиным оперировал данными в 4 млн безвозвратных потерь стран «оси» на Восточном фронте. При этом ссылаясь на данные из сочинения А. А. Шабаева и С. Н. Михалева, которые выглядят так:[center]

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