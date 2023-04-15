Цена поражения. Безвозвратные потери стран «оси» на Восточном фронте

Давно отгремели артиллерийские залпы последних сражений Великой Отечественной войны. Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом Красное Знамя Победы. Увы – после завершения реальных боёв начались бои исторические. Разумеется, проходят данные сражения не на поле боя, а на страницах научных и публицистических работ различных авторов.
Одной из подобных «исторических битв» стал вопрос о соотношении потерь на Восточном фронте. Ведётся данное сражение скорее публицистами, но косвенно в него вовлечены и некоторые историки. Естественно, существуют две противоположные точки зрения – либо «немцев трупами завалили» (Б. Соколов, М. Солонин), либо «немцы фальсифицировали свои потери», занизив их на несколько миллионов (Б. Юлин, Д. Закиров). Поэтому, абстрагируясь от политических пристрастий, попробуем разобраться в данном вопросе с максимальной исторической объективностью.
К сожалению, проблемой отечественной публицистики, а зачастую и официальной истории является банальное не знакомство с современной германской историографией данного вопроса. Так, известный историк А. Исаев в дискуссии с упомянутым выше Б. Юлиным оперировал данными в 4 млн безвозвратных потерь стран «оси» на Восточном фронте. При этом ссылаясь на данные из сочинения А. А. Шабаева и С. Н. Михалева, которые выглядят так:
а) убитыми, умершими от ранений и болезней:
[center]
Основа этих цифр – документы ОКХ и ОКВ, которые обладают при изучении вопроса немецких военных потерь следующими неустранимыми недостатками.
Во-первых, отсутствие достоверных данных по потерям 1945 года, благодаря общему развалу системы учета и управления в вермахте.
Во-вторых, значительный недоучет кровавых безвозвратных потерь на Восточном фронте, обусловленный особенностями германской военной статистики. Если часть или соединение вермахта погибали в котле, то, как военно-медицинская служба вермахта (формуляр IVB), так и кадровая служба (формуляр IIA) достоверно учесть все кровавые потери (blutige verluste), естественно, не могли.
Соответственно, в документах сведения о судьбе этих военнослужащих отсутствовали. Оба этих фактора привели к занижению официальных потерь германской армии на Восточном фронте приблизительно на 1 миллион человек, что мы и видим на примере вышеприведенного труда.
Справедливости ради современная германская историография оперирует иными цифрами. Основой их стало исследование Рюдигера Оверманса «Военные потери Германии во Второй мировой войне», опубликованное ещё в 2000 году [2]. Главным источником информации о потерях германских вооруженных сил для данного автора стали более 18 млн дел персонального учета военнослужащих вермахта, хранившихся в архивах Deutshe Dienststelle (wast). В настоящее время цифры Оверманса стали официальными на всех уровнях – от германской «Википедии» до государственного бюро статистки.
Согласно сочинению Оверманса, потери германских вооруженных сил на Восточном фронте составили до декабря 1944 года 2 743 000 человек, в это число он не включил умерших в плену. Следующее сообщаемое значение – 1 230 000 погибших солдат вермахта в «Завершающих боях» (нем. Endkampfe), под которыми подразумевались бои января – мая 1945 года. Точного распределения по фронтам сам Оверманс не произвел, но утверждает на странице 265, что приблизительно две трети из данного числа – погибшие на Восточном фронте. Таким образом, не трудно подсчитать – что эти самые две трети от 1 230 000 составят 811 800 чел.
Далее начинается самое интересное, а именно попытка Оверманса распределить те самые неучтенные потери, о которых писалось выше. Их он почему-то отнес в главу военнопленные и разделил их в таблице № 66 следующим образом:
Как сообщает сам немецкий статистик, из числа пропавших без вести 400 000 он отнес к погибшим в «Заключительных боях», а 700 000 – к «вероятно, умершим в советском плену».
Распределение данных цифр исследователем вызывает более чем сомнения, противореча объективным историческим данным. Даже в самые тяжелые для германской армии времена 1943–1944 годов большую часть потерь в котлах на Восточном фронте составляли не пленные, а погибшие в боях. Соответственно относить большинство пропавших без вести именно к умершим в плену нет ни малейших оснований. Тем более что подобная сверхсмертность пленных противоречит как советским, так и немецким документальным данным.
Количество достоверно умерших в советском плену германских военнослужащих, по документам персонального учета DD (wast), по Овермансу, составило 363 тыс., что снова противоречит его же утверждениям о предположительно ещё 700 тыс. умерших военнопленных. Советские официальные данные сообщают о 381 067 умерших в советском плену германских военнопленных [3].
Поэтому можно полагать с высокой степенью достоверности, что искомые 700 тыс. должны быть отнесены к разделу «погибшие в боях на Востоке, но не учтенные официальной германской статистикой». Впрочем, данный спор носит исключительно схоластический характер. Как сообщает сам Оверманс (стр. 289) – он попросту раскидал все сомнительные случаи по двум статьям потерь «Погибшие на Восточном фронте» и «Завершающие бои», так что вычленить формально пропавших без вести из общего числа погибших довольно сложно, да собственно, и не нужно.
Подведём итоги по безвозвратным потерям германских вооруженных сил на Восточном фронте, согласно данным Оверманса:
Здесь идёт речь об общих демографических потерях военнослужащих, количество погибших непосредственно на фронте составляет 3 554 800 чел. Кроме того, сам Оверманс высказался на странице 265, оценив количество всех видов потерь вермахта на советско-германском фронте почти в 4 миллиона человек. Причем в эту цифру включены все случаи небоевых потерь (от болезней, несчастных случаев, самоубийств и т. д.).
Отдельный большой вопрос – потери союзников Германии на Восточном фронте. Впервые они были озвучены в публичном пространстве Г. Ф. Кривошеевым ещё в 1991 году, а официально – в 1993 году в статистическом сборнике «Гриф секретности снят» [4]. Причём количество демографических безвозвратных потерь первоначально превышало миллион человек. Первоисточником этих цифр стал закрытый советский документ: «Записка Министра обороны СССР в ЦК КПСС о потерях личного состава Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.» от 16 декабря 1988 года. [5] Где, среди прочего, назывались и данные о потерях сателлитов Германии, включая сомнительное число в 480 тыс. погибших румын. Учитывая заявленные Кривошеевым всего 201,8 тыс. пленных румынских солдат, то цифра такой гекатомбы представляется более чем сомнительной.
Впрочем, официальные румынские данные выглядят ещё более сомнительно: 794 562 militari (624 740 în Campania din Est și 169 822 în Campania din Vest), dintre care:
– 92 620 morți (71 585 Est/21 035 Vest),
– 333 966 răniți și bolnavi (243 622 Est/90 344 Vest),
– 367 976 dispăruți (309 533 Est/58 443 Vest) [6].
Поскольку в 72 тысячи убитых в боях с Красной Армией румынских солдат (на фоне 309 тыс. пропавших без вести) верится совсем уж с трудом, то в современной отечественной историографии получили распространение иные цифры.
Основой их стали данные В. В. Гуркина, назвавшего число в 245 388 погибших в бою румынских военнослужащих (кроме того, умерло в плену ещё 54 612 человека) [7]. Например, данными цифрами оперировал Кривошеев в издании 2001 года. При этом ещё в советское время известный демограф Б. Ц. Урланис определял число погибших румынских солдат и офицеров в 300 тыс. человек, но в границах Румынии образца 1945 года [8]. Таким образом, цифра в 245 388 погибших румын – выглядит наиболее правдоподобной.
Также существуют вопросы по потерям Венгрии. Которые были оценены Кривошеевым в 1993 году в 350 тыс. чел. Впрочем, после выхода работы В. Гуркина в издании Кривошеева 2001 года данные по потерям венгерской армии погибшими были снижены до 295 300 чел.
При этом сами венгры оценивают число своих погибших солдат следующим образом: 1941 és 1945 között a katonai veszteségeket 350 ezer főre. Правда, венгры не уточняют признаваемые «более 350 тыс.» – это общие потери или только погибшими на Восточном фронте. Поскольку советские официальные источники оценивают количество умерших в плену венгров в 54 755 чел., то разумно предположение, что 350 тыс. – это общие безвозвратные демографические потери венгерских военнослужащих, включая умерших военнопленных.
Потери Финляндии в 1941–1944 годах. Сами финны официально называют цифру в 95 тыс. погибших военнослужащих за две войны (Зимнюю и Великую Отечественную) – что, относительно советских данных, занижено. Наиболее правдоподобной представляется цифра, представленная в сборнике Кривошеева издания 2001 года – 82 000. Собственно, вся разница между изданиями 1993 года и 2001 в разделении общей цифры потерь в 84 тыс. на погибших на фронте 82 тыс. и попавших в плен 2 377 чел.
Поскольку мы признали издание статистического сборника Кривошеева 2001 года (точнее – статью В. Гуркина в ВИЖ, откуда большинство цифровых значений и было заимствовано) наиболее актуальным в данном вопросе – все остальные потери вроде Италии и Словакии – будут приведены в окончательной таблице по следующему изданию [9].
Также существует ещё одна статья потерь противника в годы Великой Отечественной войны, а именно граждане СССР, воевавшие с оружием в руках против своей страны. Как их численность, так и потери можно оценить только приблизительно – как по причине отсутствия полноценного учета, так и разнообразия подобных формирований. Германская историография оперирует в основном данными Перси Эрнста Шрамма, который оценил потери советских коллаборантов следующим образом: 83 307 погибших в боях, 57 258 пропавших без вести и 118 127 раненых. [10] Данные эти страдают теми же неустранимыми недостатками, как и любые другие, составленные на основе «документов ОКВ». Отсутствие данных по потерям 1945 года, неполный учёт по предшествующим годам и полное отсутствие данных по формированиям, не подчиненным вермахту.
Соответственно в статистическом сборнике Кривошеева, издания 1993 года (на стр. 392), дана оценка потерь «добровольческих формирований» в 215 тыс. погибших. Подобная оценка и представляется наиболее достоверной.
Таким образом, мы получаем возможность рассмотреть общее значение безвозвратных потерь стран «оси» на Восточном фронте. Приводимые ниже данные включают в раздел «погибших на фронте» не только убитых и умерших от ран, но и все случаи небоевых потерь – умерших от болезней, самоубийств, несчастных случаев, казненных по приговору суда и т. д.
Пожалуй, следует также отметить, что вопрос с общим количеством военнопленных в данной работе рассматриваться не будет, по вполне уважительной причине – вернувшиеся после войны в свои страны бывшие военнопленные в безвозвратные демографические потери очевидным образом не попадают.
При этом следует понимать, что данные цифры – фактически представляют собой минимальные значения. Оверманс, за которым мы вынуждены следовать, дал заведомо неправдоподобное соотношение потерь (две трети) между Восточным фронтом и другими фронтами в период «Завершающих боев». На практике приблизительно 80 % процентов погибших в 1945 году солдат вермахта сложили головы на советско-германском фронте.
Кроме того, неизвестно, насколько точно в германской историографии подсчитаны погибшие этнические чехи и поляки – подлежавшие призыву в вермахт вместе с чистокровными немцами. Наконец, вне всякого сомнения, значительная часть погибших в конце войны бойцов парамилитарных формирований, вроде фольксштурма, были отнесены к потерям гражданского населения.
Впрочем, даже если данные цифры и будут когда-либо достоверно подсчитаны, они вряд ли увеличат потери военнослужащих рейха более чем на 300–400 тыс. чел. Поэтому отметим возможное максимальное значение безвозвратных демографических потерь стран «оси» на советско-германском фронте – 5 338 716. Ещё раз подчеркнем – это исторически допустимое максимальное значение, а не подтвержденные существующими источниками и литературой данные.
Поэтому для сравнения безвозвратных потерь стран «оси» и СССР нам придется брать подтвержденную цифру – 4 938 716 человек безвозвратных демографических потерь военнослужащих противника, из которых 4 437 963 человека погибли на фронте. Так, согласно изданию Кривошеева 1993 года (а оно представляется в данном вопросе наименее политизированным), фронтовые потери составили – 6 329 600 убитых и умерших от ран, небоевые потери – 555 500. Общая цифра – 6 885 100. Сопоставив эти цифры с подтвержденными данными противника, получим соотношение потерь как 1,55 в пользу стран «оси».
Общие демографические потери вооруженных формирований СССР генерал-полковник Кривошеев определил в 8 668 400 человек. Что дает соотношение с потерями противника как 1 к 1,75 в пользу стран «оси». Впрочем, подобное соотношение во многом объясняется сознательной практикой уничтожения советских военнопленных в германском плену, что и послужило причиной значительного превышения советских безвозвратных потерь над потерями враждебного блока, ибо советские власти подобной практики целенаправленно не придерживались.
Таким образом, было приведено соотношение потерь, прослеживаемое на основании наиболее достоверных источников (по крайней мере, на данный исторический период). Все значительные отклонения от этих данных в ту или другую сторону являются не более чем псевдоисторической спекуляцией и ничего общего с реальной историей не имеют.
Источники и литература:
1. Шабаев А. А. Михалев С. Н. Трагедия противостояния. Московский городской фонд «Ветеран Москвы». Москва. 2002.
2. Rüdiger Overmans. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg. 2000.
3. Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. «Олма пресс». Москва. 2001.
4. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Москва. Военное издательство. 1993.
5. «Источник». 1994. № 5.
6. Alesandru Duțu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în al Doilea Război Mondial (1941–1945). Dicționar (ediția a II-a, revăzută și adăugită), Editura Enciclopedică, București, 2017.
7. Гуркин В. В. Потери союзников Германии в войне против СССР. // Военно-исторический журнал. 1998. № 5.
8. Урланис Б. Ц. История военных потерь. Полигон. СПБ. 1994.
9. Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. «Олма пресс». Москва. 2001.
10. Percy Schramm. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht: 1940–1945: 8 Bde. 1961.