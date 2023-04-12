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Глава ЦБ России: Инфляция в марте опустилась ниже 4 процентов

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Глава ЦБ России: Инфляция в марте опустилась ниже 4 процентов

Положение с ростом цен в России оставляет желать лучшего. Реальные доходы простых граждан страны не поспевают за ростом цен на товары и услуги.


Однако глава Центробанка России Эльвира Набиуллина продолжает успокаивать россиян, приводя цифры, говорящие об улучшении финансово-ценового климата в стране. Как сообщает РИА Новости, по словам Набиуллиной в прошлом месяце показатель годовой инфляции в стране оказался менее 4% и снижение инфляции продолжится и в этом месяце.

Глава ЦБ объяснила такое положение с годовой инфляцией в стране тем, что летом и осенью прошлого года цены росли небольшими темпами. Она также добавила, что и сегодня темпы роста цен остаются умеренными, но всё же выше осенних.

Напомним, что ранее слова Набиуллиной подтвердил и президент России Владимир Путин, заявивший, что инфляция в стране снизилась до 3,3% на начало апреля, таким образом впервые оказавшись ниже целевого ориентира ЦБ.

О том, что годовая инфляция этой весной будет ниже 4% в Центробанке России, говорили еще зимой. Однако тогда это объясняли «эффектом высокой базы» прошлого года, когда в марте-апреле наблюдался пик взлета цен.

В общем же по итогам 2023 года Центробанк прогнозирует, что инфляция будет в районе 5-7%.
Использованы фотографии:
Википедия/Ludvig14
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19 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 12:54
    +12
    С зарплатой Сахипзадовной можно на инфляцию вообще не обращать внимания.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:22
      0
      как то, не нравится мне этот девушка...мвф видимо устраивает.
  2. конёк-горбунок
    конёк-горбунок Сегодня, 12:56
    +12
    Вместо тысячи слов,курс доллара в марте-апреле

    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:59
      +5
      Неа, это другое, они имеют в виду, что огурцы выше 300 рублей пока больше не растут. Ключевое слово здесь "пока".
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:24
      +1
      Рубль в пике, а смотрящая за курсом деревянного вся на позитиве!

      . Эльвира Набиуллина продолжает успокаивать россиян, приводя цифры, говорящие об улучшении финансово-ценового климата в стране.

      Да как же уменьшится инфляция, если девальвация разгоняется и не только к ненавистному доллару, но и к дружескому юаню? Может Эльвира фокус какой знает? У нас же всё импортозамещение на импорт из Китая перестраивается. А там валюта нужна.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:58
    +4
    Однако глава Центробанка России Эльвира Набиуллина продолжает успокаивать россиян,


    Ох уж эта Набиуллина.... Попробовала бы сама прожить на нашу пенсию!
    Может по другому бы заговорила.
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:59
    +2
    Китайский Центробанк делает то, чему учили классики денежной теории, создавая максимально благоприятные условия для инвестиций. Поэтому в Китае монетизация экономики в два раза выше, чем в США.

    Монетизация и демонитизация
    экономики

    ЦБ вместо того, чтобы вливать деньги через банки под ставку рефинансирования в остро нуждающуюся в деньгах российскую экономику, размещая у себя под высокую ставку, изымает деньги из рынка.

    ЦБ вновь отказывается увеличивать уровень монетизации экономики. А золото утекает за рубеж. Компании получают за него евродоллары, которые, к тому же, после снятия ограничений по репатриации валютной выручки, ещё и зачисляют на свои зарубежные счета.

    А ведь стабилизировать курс, остановить инфляцию очень просто. Надо только ввести обязательную продажу валюты для экспортеров.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:03
      +2
      А ведь стабилизировать курс, остановить инфляцию очень просто. Надо только ввести обязательную продажу валюты для экспортеров.

      верно, но если курс будет стабильный может и экономика начать расти, но у этих агентов мвф иная цель и иные задачи!
    2. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: Andriuha077
      А ведь стабилизировать курс, остановить инфляцию очень просто. Надо только ввести обязательную продажу валюты для экспортеров.

      Ну в марте 2022 был введён критерий обязательной продажи 80% выручки.
      Далее критерий был смягчён до 50%, но он продолжает действовать и сегодня.
    3. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 13:10
      +5
      Да. Главный инструмент у ЦБ по борьбе с инфляцией - это сжимание экономики. Нет денег в экономике - нет инфляции. Гении.
  5. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 13:07
    +6
    ЦРУ в восторге от работы Задовны . Думаю они наградят ее высшей наградой матрасии
  6. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 13:08
    +6
    ....по словам Набиуллиной в прошлом месяце показатель годовой инфляции в стране оказался менее 4% и снижение инфляции продолжится и в этом месяце....

    Интересно, эта особь на улицу вообще выходит? fool
    ....В общем же по итогам 2023 года Центробанк прогнозирует, что инфляция будет в районе 5-7%....

    Что говорит о том, что грабеж народонаселения будет идти неизменным курсом. fellow
    Ура, товарищи! Космос уже близко. Скоро миллионерами будут все, как в 90-е.
    Кстати, с праздником СОВЕТСКОЙ космонавтики.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:10
    +2
    Даже не знаю как относиться к ее словам . Она тут много чего обещала и потом БАЦ ,300 миллиардов осталось за бугром . Или не 300,кто то может подтвердить или опровергнуть ?
    Новости идут одна за другой ,весь мир отказывается от доллара ,но в России цена его только увеличивается ,так в чем дело Эльви́ра Сахипза́довна ?
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:11
    +3
    Одна из обоймы чревовещателей Нерешительного. Все хорошо, все под контролем...
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:20
    -1
    Вот прогноз от ЦБ сделанный ими почти год назад, опубликован 29.04.2022г.

    "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - указал регулятор.
    По оценке регулятора на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы.
    Значимым фактором, влияющим на инфляцию и инфляционные ожидания, будет динамика курса рубля, говорится в заявлении ЦБ. "Значимым фактором, влияющим на динамику инфляции и инфляционных ожиданий, будет оставаться динамика обменного курса рубля", - отмечает ЦБ.

    https://tass.ru/ekonomika/14516639?ysclid=lgdjbx6db0291448991
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:22
    -1
    Эльвира ,запад очень интересуется куда вы заныкали ЗВР ЦБ РФ ?Они что зря вам присваивали звание лучшего главы ЦБ в мире.Зачем их так жестоко обманывать ,все финансовые разведки мира ищут эти арестованые 300 млрд,а приходится Украине отдавать свои западные кровные.Где деньги Эльвира? lolОдна просьба ,подкиньте деньжат работающим пенсионерам ,работающим в "белую".А то точно замучу законную аферу с увольнением.
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:28
    0
    Бакс вверх
    Цены вверх
    Объясните этой мадам, что это не так работает
  12. Татьяна Першина
    Татьяна Першина Сегодня, 13:29
    +1
    Странная задача у ЦБ - таргетирование инфляции. Это всё равно, что я у своей собаки следила бы только за пушистостью хвоста.
    ЦБ давно нужно подчинить Правительству. Изменение в Конституции для этого могут принять депутаты, не созывая референдум, так как решение можно отнести к чисто техническому.
  13. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 13:32
    0
    Рубль опускают потому что дефицит бюджета , больше рублевая выручка от нефти идёт . Других путей набить бюджет деньгами кроме девальвации рубля в текущей экономике нет , так как ничего толком не производим на экспорт кроме ресурсов . Поэтому рубль крепкой валютой не будет никогда при настоящей системе