Глава ЦБ России: Инфляция в марте опустилась ниже 4 процентов

Положение с ростом цен в России оставляет желать лучшего. Реальные доходы простых граждан страны не поспевают за ростом цен на товары и услуги.
Однако глава Центробанка России Эльвира Набиуллина продолжает успокаивать россиян, приводя цифры, говорящие об улучшении финансово-ценового климата в стране. Как сообщает РИА Новости, по словам Набиуллиной в прошлом месяце показатель годовой инфляции в стране оказался менее 4% и снижение инфляции продолжится и в этом месяце.
Глава ЦБ объяснила такое положение с годовой инфляцией в стране тем, что летом и осенью прошлого года цены росли небольшими темпами. Она также добавила, что и сегодня темпы роста цен остаются умеренными, но всё же выше осенних.
Напомним, что ранее слова Набиуллиной подтвердил и президент России Владимир Путин, заявивший, что инфляция в стране снизилась до 3,3% на начало апреля, таким образом впервые оказавшись ниже целевого ориентира ЦБ.
О том, что годовая инфляция этой весной будет ниже 4% в Центробанке России, говорили еще зимой. Однако тогда это объясняли «эффектом высокой базы» прошлого года, когда в марте-апреле наблюдался пик взлета цен.
В общем же по итогам 2023 года Центробанк прогнозирует, что инфляция будет в районе 5-7%.