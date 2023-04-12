Греческие депутаты проголосовали за запрет для крайне правой Греческой национальной партии участвовать в выборах - чтобы не допустить к выборам в парламент ее членов, связанных, как утверждается, с неонацистской преступной организацией «Золотая заря».
Греческая национальная партия была основана два года назад бывшим депутатом Илиасом Касидиарисом, который в настоящее время отбывает срок (более 13 лет тюремного заключения) за свою ведущую роль в «Золотой заре», которая была объявлена преступной организацией в 2020 году по обвинениям, включая убийство, расизм, насилие и отмывание денег.
Первоначально в феврале греческое правительство приняло закон, запрещающий Греческую национальную партию на том основании, что ее лидер был осужден за серьезные правонарушения и преступления и что партия не будет «служить свободному функционированию демократической конституции». Но на прошлой неделе партия назначила нового лидера, бывшего прокурора, попытавшись тем самым обойти запрет.
Закон, принятый парламентом, расширил сферу действия запрета и был поддержан депутатами от правящей правоцентристской партии «Новая демократия», а также оппозиционной Социалистической партии «Пасок». Закон также требует, чтобы Верховный суд провел пленарное заседание для рассмотрения запрета.
Этот шаг предваряет предстоящие в мае напряженную выборную гонку между «Новой демократией» и основной левой оппозиционной партией СИРИЗА. Опросы предсказывают, что Греческая национальная партия может получить около 4 процентов голосов — этого достаточно, чтобы преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в парламент, — но неясно, какие другие партии получат её голоса, если ультраправая группа будет запрещена.
Количество партий, которые пройдут в парламент после выборов, также будет иметь решающее значение, поскольку оно определяет, какая поддержка со стороны других нужна победившей группе для формирования коалиции.
Тем временем лидер Греческой национальной партии назвал запрет «мерзостью».
Верховный суд вынесет окончательное решение о том, вступит ли запрет в силу во время слушаний 5 мая.
Тем, что сами же греческие власти поддерживают неонацистский режим на Украине, поставляя режиму Зеленского оружие, в греческом парламенте озаботиться, судя по всему, не хотят.