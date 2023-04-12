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Модернизированные ЗРК «Квадрат» и танки Arjun: индийская оборонка выходит на африканский рынок

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Модернизированные ЗРК «Квадрат» и танки Arjun: индийская оборонка выходит на африканский рынок

По мере развития военно-промышленного комплекса Индии местная оборонка пытается выйти на международные рынки, чему способствует свёртывание военно-технического сотрудничества России с целым рядом стран Африканского континента.


Нью-Деи организовал обширную конференцию с участием представителей государств Африки (31 делегат от военных ведомств и 10 главнокомандующих армиями), на которой призвал своих партнёров внимательно присмотреться к изделиям, выпускаемым индийским ВПК. На экспорт предлагается богатый ассортимент вооружений, включая ЗРК Akash, 214-мм РСЗО Pinaka и танки Arjun.

Чтобы привлечь потенциальных клиентов, Нью-Дели предлагает льготное кредитование, в частности обещая низкие процентные ставки и отсрочку платежей.

Минобороны заявляет о том, что одна из неназванных стран уже заказала ЗРК Akash. Как полагают в издании FirstPost, это может быть Судан или Армения.

ЗРК Akash – это модернизация советской зенитной системы «Квадрат», созданной в 1971 году. На вооружении индийских войск новая итерация была принята в 2009 году и с тех пор постепенно совершенствуется. Улучшение советского ЗРК позволяет индийской оборонки выйти на новые рынки, традиционно ориентировавшиеся на сотрудничество с СССР/Россией.

Многие государства в настоящее время думают о снижении своей оружейной зависимости от России

- указывается в индийском издании.
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4 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:55
    +1
    Россия,самая невоображаемо богатая недрами страна,для кого только.населения- не лишку, куда уходит всё ? все эти эшелоны леса в Китай, углеводороды трубами. что там с пенсиями ? опять на 200 руб поднимут ? а морковка,дороже бананов будет ? что происходит ?
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:57
    0
    Россия, КНР, США - это понятно. Но внезапно на мировом оружейном рынке нарисовалась ЮК, теперь Индия.
    Ждем Египет - у него много советского наследия.
    1. iran
      iran Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: Fizik13
      Но внезапно на мировом оружейном рынке нарисовалась ЮК, теперь Индия.
      Ждем Египет - у него много советского наследия


      Про Египет ничего не могу сказать, но вот у Турции очень амбициозные планы оружейного экспорта, причем собственные разработки. Так же Иран, у которого много уникальных разработок, но мешают санкции.
  3. Магог_
    Магог_ Сегодня, 13:01
    0
    Улучшение советского ЗРК позволяет индийской оборонкЕ выйти на новые рынки
    Намёк на поставки для ВСУ ?