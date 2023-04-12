Модернизированные ЗРК «Квадрат» и танки Arjun: индийская оборонка выходит на африканский рынок

По мере развития военно-промышленного комплекса Индии местная оборонка пытается выйти на международные рынки, чему способствует свёртывание военно-технического сотрудничества России с целым рядом стран Африканского континента.
Нью-Деи организовал обширную конференцию с участием представителей государств Африки (31 делегат от военных ведомств и 10 главнокомандующих армиями), на которой призвал своих партнёров внимательно присмотреться к изделиям, выпускаемым индийским ВПК. На экспорт предлагается богатый ассортимент вооружений, включая ЗРК Akash, 214-мм РСЗО Pinaka и танки Arjun.
Чтобы привлечь потенциальных клиентов, Нью-Дели предлагает льготное кредитование, в частности обещая низкие процентные ставки и отсрочку платежей.
Минобороны заявляет о том, что одна из неназванных стран уже заказала ЗРК Akash. Как полагают в издании FirstPost, это может быть Судан или Армения.
ЗРК Akash – это модернизация советской зенитной системы «Квадрат», созданной в 1971 году. На вооружении индийских войск новая итерация была принята в 2009 году и с тех пор постепенно совершенствуется. Улучшение советского ЗРК позволяет индийской оборонки выйти на новые рынки, традиционно ориентировавшиеся на сотрудничество с СССР/Россией.
Многие государства в настоящее время думают о снижении своей оружейной зависимости от России
- указывается в индийском издании.