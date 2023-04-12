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Глава Минобороны Сербии назвал ложью сообщения о поставках оружия Украине

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Глава Минобороны Сербии назвал ложью сообщения о поставках оружия Украине

По словам главы Минобороны Сербии Милоша Вечевича, опубликованная в ряде СМИ информация, полученная из недавнего "слива" секретных документов Пентагона, является ложью. Он добавил, что сербские власти неоднократно опровергали подобные заявления, публикуемые западной прессой с целью вынудить Сербию начать оказывать поддержку киевскому режиму.


При этом даже само информационное агентство Reuters не предоставило каких-либо подтверждений подлинности опубликованных документов, указывающих на якобы поставки Белградом вооружений Киеву. С большой долей вероятности подобные публикации являются частью контролируемой Западом волны дезинформации, направленной на попытки ухудшения отношений России с ее союзниками в преддверии вероятного широкомасштабного контрнаступления украинской армии. В настоящее время Сербия является одной из немногих стран Европы, придерживающейся нейтралитета в вопросе украинского кризиса.

Ранее в ряде западных изданий была опубликована информация, якобы свидетельствующая об отправках властями Сербии вооружений, в том числе авиации, украинской армии. Из "секретных документов" также следует, что Сербия также готова предоставлять Украине вооружения в будущем.

Между тем, президент Сербии Вучич неоднократно заявлял о нейтральной позиции в этом конфликте.

Кроме того, власти Сербии отказались поддержать введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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2 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:29
    +2
    Сербы продают карандаши для градов Канаду. 122-мм ракеты ER Grad 2000 (G2000) производятся в Сербии и имеют увеличенную максимальную дальность полёта до 40 км, по сравнению со стандартными 20 км. Данные что боеприпасы в Сербии для Украины закупает Канада и Сербия не догадывается о конечном получателе своей продукции. Братушки до сих пор не могут поверить в передачу карандашей для Града украинцам.

    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:41
      +1
      Сербия не догадывается о конечном получателе своей продукции.

      Просто этим занимаются такие люди, которых не интересуют конечные потребители. Бабло рулит. Такие дельцы есть в любой стране. А кто с головой дружит, тот обо всем догадывается.