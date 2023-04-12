Военное обозрение
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Глава Минфина США просчитала финансовые потребности Украины на военные нужды

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Глава Минфина США просчитала финансовые потребности Украины на военные нужды

По самым оптимистическим прогнозам Министерства финансов Соединенных Штатов, украинский вооруженный конфликт закончится к середине следующего года. И так как ведение боевых действий сопряжено с крупными расходами, глава Минфина США Дженет Йеллен просчитала финансовые потребности Украины на военные нужды.


Полученные результаты она озвучила в ходе своего выступления на пресс-конференции, которая состоялась в рамках саммита, организованного руководством Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Согласно расчетам американского Минфина, потребность Украины в иностранном финансировании с учетом окончания военных действий к середине 2024 года составит 115 миллиардов долларов. Если же конфликт продлится дольше, до конца 2025 года, то потребности киевского режима во внешних вливаниях возрастут до 140 миллиардов.

Еще дороже, согласно озвученным Йеллен выводам, Киеву обойдется восстановление инфраструктуры, разрушенной во время боевых действий. Она утверждает, что на это Украине потребуется 411 миллиардов долларов. Глава Минфина США утверждает, что поступление этих средств Киеву будет осуществляться западными странами через дополнительно созданную платформу.

Ранее специалисты МВФ пришли к выводу, что эскалация конфликта на Украине может привести к масштабному кризису в Европе. Также пострадают бедные страны, в которых обострится продовольственная проблема.
Использованы фотографии:
Министерство финансов США
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:38
    +1
    Ну воот, открыто и признались что продолжат подбрасывать дровишек в топку....
    Кто бы еще сомневался. А на войну с Китаем то хватит долларей, пен до си ки? lol
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:44
      -1
      Цитата: Nexcom
      А на войну с Китаем то хватит долларей?

      Сомнительная затея, но провокации будут и в основном руками тайванцев и японцев.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:52
      0
      финансировании с учетом окончания военных действий к середине 2024 года составит 115 миллиардов долларов.
      Для начала попытаются "обезжирить"ЕС а уж по мере необходимости и сами помогут, хотя твердят. что в военном конфликте не участвуют. Разжигатели...
  2. Sith
    Sith Сегодня, 12:39
    0
    Окончание к середине 2024 ... интересные у них цифры с каждым заявлением и какие то даты
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      0
      Такие заявления скорее для их внутреннего пользования - типа еще потерпите и вот ужо все получится....
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:42
    -1
    Также пострадают бедные страны, в которых обострится продовольственная проблема.
    Так они сейчас уже страдают, пищат упираются, но все одно намеренно лезут в пасть удава.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: carpenter
      Так они сейчас уже страдают, пищат упираются, но все одно намеренно лезут в пасть удава.

      Верно Дмитрий, мы каждый день, это испытываем.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    +2
    Есть несколько ремарок.
    -У "бабушки" видать плохо с финансами, в смысле пенсии, раз до таких лет вынуждена работать....
    - Россия просто обязана сэкономить бюджет стран ЕС по восстановлению инфраструктуры окраины после СВО за счет увеличения освобожденных территорий, непартнеры нам только спасибо скажут.
    - СВО еще гуляет по территории окраины, а полосатые уже назначили терпил, которые будут платить за восстановление окраины, помимо того, что эти терпилы уже год платят окраине и фактически ее содержат.
    - Терпилам нужно молиться на Россию, чтобы побыстрее закончила с большим счетом по территории.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +2
    Одним словом только успевай плати режиму, который просто обязан рухнуть.
    эскалация конфликта на Украине может привести к масштабному кризису в Европе
    Европу, которая поддерживает эскалацию конфликта поставками оружия и финансированием не жалко от слова совсем.
  6. PPD
    PPD Сегодня, 12:59
    0
    Война требует денег и ресурсов..
    Ну кто бы мог подумать.. wassat
    Даже как- то неожиданно laughing