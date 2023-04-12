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Британская разведка: В последние недели Россия активно перестраивала линии обороны в Запорожской области

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Британская разведка: В последние недели Россия активно перестраивала линии обороны в Запорожской области

Накануне киевские власти вновь объявили о переносе сроков контрнаступления, которое теперь якобы из весеннего станет летним. Причин этой очередной подвижки несколько, главной из которых режим Зеленского называет недостаточное снабжение ВСУ западными вооружениями. При этом, говоря о направлении наступления, если оно все-таки состоится, в Киеве объявляют эти сведения сверхсекретными.


Впрочем, российское командование мало внимания обращает на пропагандистскую и часто завиральную риторику киевских политических и военных руководителей, предпочитая не рассуждать, а делать, исходя из всех возможных вариантов развития событий на фронте.

С осени прошлого года российские инженерные войска при активном содействии местных властей уже возвели сложные эшелонированные фортификационные сооружения в тыловых районах на всех линиях возможного контрудара ВСУ. О значительном укреплении обороны на случай попыток украинских боевиков прорвать существующую линию фронта и продвинуться вглубь территории РФ сообщают и западные эксперты, в том числе ссылаясь на данные спутниковой разведки.

О способности сдержать наступление ВСУ на одном из самых вероятных для контрудара направлении рассуждает Британская разведка, регулярно публикующая аналитические записки по ситуации на Украине. Речь идет о столь вожделенном Зеленским наступлении на Запорожском направлении в сторону Мелитополя, что в конечном итоге, как не раз заявлял украинский президент, должно привести к выходу к Азовскому морю. А там, согласно мечтаниям Зеленского, и до «возврата» Крыма рукой подать.

Так вот, британцы слегка огорчают украинских реваншистов, отмечая, что последние недели Россия активно перестраивала линии обороны в Запорожской области, создав три уровня фортификационных зон протяженностью примерно 120 километров. В случае преодоления первой линии, наступающие войска ВСУ должны будут атаковать второй, более укрепленный и сложный рубеж. За ним следует и третья зона обороны. При этом предстоит преодолеть порядка 10-20 км открытой местности между каждым оборонительным рубежом.

Дабы уж совсем не расстраивать киевских военных стратегов, британские аналитики отмечают, что прорвать столь укрепленные позиции будет очень сложно. Но при этом способность их удерживать будет зависеть и от того, каким количеством живой силы и артиллерии ВС РФ располагают на данном участке.

Британская разведка полагает, что за эту территорию отвечает Южная группировка войск российской армии. Английские аналитики откровенно признаются, что не располагают данными, насколько ЮГВ ВС РФ способна собрать необходимые ресурсы для насыщения всех трех линий обороны на случай масштабной атаки украинских войск. Так британцы, вроде как, намекают Киеву, что российским войскам может и не хватить орудий и солдат для удержания обороны в Запорожье.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:04
    0
    российские инженерные войска при активном содействии местных властей уже возвели сложные эшелонированные фортификационные сооружения в тыловых районах на всех линиях возможного контрудара ВСУ.

  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:08
    +1
    Основная проблема наступающих,в том что Запорожская обл в основном открытое поле.Для авиации это мечта
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:17
      +3
      APASUS hi, про Херсонские степи так же писали и думали.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:17
      -1
      Насыщение наступающих сил средствами ПВО может создать проблему для нашей авиации
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:14
    -3
    Построить укрепления при уровне современной техники не проблема, проблема кто будет держать эти линии в мотивации и снабжении всем необходимым.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 13:17
    +2
    Зная менталитет кохлов,нетрудно предположить,что никаких сдвигов контрнаступа на лето не будет....пытаются всеми силами "замылить" глаза....но чем настырнее они это делают,тем явственнее выделяются их цели..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:20
      +1
      НАМ hi, да и хозяин все настойчевее гонит Киев в перед, Вашингтону нужен результат со знаком плюс.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:23
      +2
      Сейчас идет вал дезинформации.Безусловно,это наступление может быть сдвинуто недели на две.Не более.В мае ждем.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:29
        0
        dmi pris 1, думаю по "зелкнке" и попрут. Опять как прошлой осенью, на острие атаки спецназ и элита ВСУ за ними ТРО и прочее "мясо".