На игле! Санкции – это хуже наркотика

Что там, в 11-м пакете?

География на экспорт

Комбатанты и… мутанты

Мы никогда принципиально не отмечали отдельной публикацией ни один из пакетов западных санкций против России, каким бы страшным он не представлялся. Исключение для 11-го пакета лишь подтверждает правило. Дело в том, что этот новый пакет, наряду с двумя предыдущими санкционными пакетами – направлен главным образом на более активное противодействие обходу уже введённых ограничительных мер.На днях об этом особо заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Точнее, «11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций – на то, чтобы прикрыть реэкспортные лазейки».Напомним, что во всех антироссийских санкционных ЕС-пакетах де-факто или де-юре участвуют и не входящие в ЕС Великобритания с её 11 зарубежными полупротекторатами. Из них шесть – это офшорно-реэкспортные страны: Босния и Герцеговина, Норвегия, Швейцария, Исландия, Албания и Северная Македония. Плюс к ним офшорно-реэкспортные, хотя и «миниатюрные», Мальта, Монако, Сан-Марино, Андорра и Лихтенштейн.Срок ввода нового пакета предварительно определен на начало-середину апреля 2023 года. Предусматриваются ограничительные, в крайнем случае – запретительные меры на торговлю, инвестиционное, в том числе межбанковское, в ряде случаев и на гуманитарное сотрудничество со странами, продолжающими экономическое взаимодействие с Российской Федерацией.Напомним в этой связи, что с осени 2022 года – января нынешнего года действуют совместные комиссии США и ЕС, контролирующие финансово-экономические связи всех стран Центральной Азии и ещё примерно 20 стран с РФ в контексте антироссийских санкций. На предмет возможного включения этих стран и/или их бизнеса в параллельные и вторичные санкции.Причём под новый пакет, который так и называется – антиреэкспортный, подпадают территории стран ЕС, имеющие автономный таможенно-экономический статус, что пока позволяет им проводить реэкспортные операции и транзитные транзакции с российской стороной.Не пожалеем строк и огласим весь список: это северомарокканские анклавы Испании, португальские о-ва Мадейра и Селваженш, датские Фареры с Гренландией, некоторые прибрежные районы в Греции (включая ряд греческих островов в Эгейском море), германский остров Гельголанд, карибские автономии Нидерландов.Тем временем в ЕС большинство компаний контейнерных перевозчиков уже прекратили сообщение с Россией. При этом в морских портах почти всех стран ЕС грузы и грузовые суда, следующие транзитом через эти страны в РФ, подвергаются всё более тщательному досмотру и всё чаще задерживаются на их таможенных границах. В этой связи крупнейшие ныне торговые партнеры России – КНР и Индия – к весне 2023 года прекратили, а многие страны Африки и Латинской Америки – ограничили поставки товаров в РФ транзитом через Европу.Между тем в ЕАЭС-ЕЭК пока не прорабатываются коллективные ответные контрмеры против ужесточающихся «реэкспортных» санкций Запада. Прежде всего потому, что, кроме Белоруссии, ни одна из стран ЕАЭС, включая Кубу и Узбекистан со статусом наблюдателя в Союзе, поныне – с 2014 года – не включаются в российские контрсанкционные меры.Та же «нейтральная» позиция и у других стран Центральной Азии. Очевидно, что все они стремятся избежать вторичных санкций. И едва ли такая их позиция изменится в связи с планируемым ужесточением «реэкспортных» санкций.Тем временем в Евросоюзе уже рассматривают варианты введения с апреля – середины мая 2023 года параллельных санкций против всех стран Центральной Азии, ибо считается, что они активно занимаются реэкспортом подсанкционных товаров в Россию. В преамбуле означенного документа ЕС отмечено, что «необходимо подать четкий сигнал физическим и юрлицам в третьих странах.Материальная поддержка Российской армии и ОПК РФ будет иметь для них серьёзные последствия, которые отразятся на доступе третьих стран к рынку Евросоюза. С учётом вышеупомянутых факторов, антиреэкспортный курс Брюсселя едва ли не согласован с Вашингтоном.Сообщается также, что, например, по ситуации на конец марта практически все коммерческие банки Киргизии стали весьма вероятными кандидатами для параллельных санкций США уже в ближайшее время. В таком случае нельзя не согласиться с Иваном Тимофеевым, генеральным директором Российского совета по международным делам:А производители в этих странах, работающие на американском или европейском оборудовании из США или ЕСЗападные, особенно американские профильные ведомства научились за многие годы раскрывать такие схемы, пресекая попытки Ирана, КНДР и других стран (Мьянмы, Судана, Кубы, Зимбабве; Ливии, Югославии, Ирака, Эфиопии, Гренады в последние годы правления М. Каддафи, Сл. Милошевича, М. Х. Мариама, М. Бишопа. – Прим. ред.) обходить введённые против них санкции.Вот почему «следует ожидать, что меры по запаиванию лазеек и схем обхода будут усилены многократно». Ожидать и готовиться. Приведём лишь некоторые, в этой связи, штрихи двойственного характера санкций: скажем, военная интервенция Бельгии при поддержке НАТО в экс-бельгийское Конго в первой половине 60-х сопровождалась… санкциями Запада не против Бельгии, а против Конго.Включая блокаду конголезских морских портов (Бома и Матади), и подчеркнём, что случилось это всё сразу после переброски в страну бельгийских войск и французского «Иностранного легиона». А США ввели санкции, включающие и морскую блокаду против Северного Вьетнама (ДРВ), Камбоджи именно в период американской агрессии в этих странах (1964–1973 гг.).Правда, направляемые в эти страны суда из СССР и КНР американцы не решались задерживать, хотя спровоцированные ими эксцессы нередко происходили и с этими судами. Зато санкции США против КНР в 1950 – начале 1970-х, к которым присоединились большинство стран НАТО (с Австралией, Новой Зеландией и Японией), показательно мутировали.То есть от максимальной жёсткости в 50-х – середине 60-х годов – к их всё большей декларативности. Ибо КНР усиливала конфронтацию с СССР со второй половины 60-х – разумеется, выгодную Западу. А вот присоединение в 1975 году сопредельного и с КНР гималайского княжества Сикким к Индии официально никак не комментировалось и на Западе, и в ООН. Поскольку такая акция Дели укрепила позиции Индии на границе с китайским Тибетом, где местных сепаратистов издавна поддерживает не только Запад…