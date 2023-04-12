Американская пресса: в «утечках из Пентагона» в числе прочего рассматривается ответ России на возможный удар Украины по Кремлю

Американское военное командование анализирует разнообразные сценарии возможного развития вооруженного конфликта на Украине. В число рассматриваемых сценариев, помимо прочих, входят даже самые маловероятные, такие как внезапная смерть президента России Владимира Путина или главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на "утечки секретных документов Пентагона".
Среди рассматриваемых сценариев присутствует также вариант возможной смены руководства Вооруженных сил РФ и нанесение украинской армией удара по Кремлю, что по мнению американских военных аналитиков, могло бы привести к эскалации вооруженного конфликта, проведению полномасштабной мобилизации в России и даже вероятному использованию тактического ядерного оружия.
Однако, в "секретных документах Пентагона" также допускается вариант, при котором украинский удар по Кремлю вызвал бы опасения в российском обществе, из-за которых президент Путин был бы вынужден пойти на переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса.
В статье, опубликованной в американском издании, утверждается, что "утечки" свидетельствуют о том, что администрация президента США Байдена особенно обеспокоена возможным украинским ударом по Москве. Опасение этого стало причиной отказа поставок Киеву ракет большой дальности.
Также в материале NYT отмечается, что проработка разных, даже самых маловероятных сценариев развития ситуации является типичной практикой военного командования США.