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Американская пресса: в «утечках из Пентагона» в числе прочего рассматривается ответ России на возможный удар Украины по Кремлю

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Американская пресса: в «утечках из Пентагона» в числе прочего рассматривается ответ России на возможный удар Украины по Кремлю

Американское военное командование анализирует разнообразные сценарии возможного развития вооруженного конфликта на Украине. В число рассматриваемых сценариев, помимо прочих, входят даже самые маловероятные, такие как внезапная смерть президента России Владимира Путина или главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на "утечки секретных документов Пентагона".


Среди рассматриваемых сценариев присутствует также вариант возможной смены руководства Вооруженных сил РФ и нанесение украинской армией удара по Кремлю, что по мнению американских военных аналитиков, могло бы привести к эскалации вооруженного конфликта, проведению полномасштабной мобилизации в России и даже вероятному использованию тактического ядерного оружия.

Однако, в "секретных документах Пентагона" также допускается вариант, при котором украинский удар по Кремлю вызвал бы опасения в российском обществе, из-за которых президент Путин был бы вынужден пойти на переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса.

В статье, опубликованной в американском издании, утверждается, что "утечки" свидетельствуют о том, что администрация президента США Байдена особенно обеспокоена возможным украинским ударом по Москве. Опасение этого стало причиной отказа поставок Киеву ракет большой дальности.

Также в материале NYT отмечается, что проработка разных, даже самых маловероятных сценариев развития ситуации является типичной практикой военного командования США.
Использованы фотографии:
Pixabay
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:00
    +8
    Какие то нарезки из РЕН ТВ.Тут еще инопланетян не хватало..Впрочем.."Никогда не говори "никогда"
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:32
      +1
      ну да когда на президента РФ выписали ордер на арест тут уже не до РЕН ТВ !наверное после того как РФ предупреждала и не че не делала вот такие решения и пришло в ихнию голову ! и да я думаю слив этот тупо для того что бы прозондировать почву на что они реально могут пойти !
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:01
    -12
    У Американцев всё хорошо планированием, они всегда и во всём делают кучу сценариев, на разные случаи
    А у нас как карты лягут и авось
    1. Злой_критик
      Злой_критик Сегодня, 14:13
      -3
      Потрясающая осведомленность, как в их стане, так и в нашем. Вместо кучи конкретную бы цифру и какие карты, вообще цены не было бы.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      +6
      Цитата: Daishi
      У Американцев всё хорошо планированием, они всегда и во всём делают кучу сценариев, на разные случаи

      Вот здесь я с вами согласен, сделали кучу сценариев по Афганистану, а получилось "как всегда" и главное не "на авось".
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 15:15
        +1
        " сделали кучу сценарий" дак и" на старуху бывает проруха" (С)
        Есть версия, что изначально фраза была :"старый( опытный) может попасть в пророх(ловушку)" примерно, так переводится, староэстонское изречение
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:40
          0
          Цитата: vladcub
          так переводится, староэстонское изречение

          По русски эта поговорка звучит так - " И на старуху , бывает проруха " ... Иными словами , всё предусмотреть нельзя , но готовится к разным событиям необходимо .
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:44
      +2
      Цитата: Daishi
      У Американцев всё хорошо планированием, они всегда и во всём делают кучу сценариев, на разные случаи

      Однако в данном случае матрасы всё таки накосячили. Нет сценария прилёта ядрёной б/головки по Белому Дому, а он возможен, поскольку - "зачинщику первый кнут". yes
    4. termos
      termos Сегодня, 17:13
      0
      Зато и вражеская разведка не узнает о планах, которых нет))
  3. Седов
    Седов Сегодня, 14:04
    +6
    В число рассматриваемых сценариев, помимо прочих, входят даже самые маловероятные, такие как внезапная смерть президента России Владимира Путина или главы киевского режима Владимира Зеленского.
    Им бы лучше не вполне внезапную смерть их деда рассмотреть. Такого второго малохольного ещё найти надо.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:17
      +6
      Цитата: Седов
      Такого второго малохольного ещё найти надо.

      Да, по всей Америка долго искали, но все же нашли.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:48
      +1
      Старшина Седов. Быть Вам офицером!
      Верно сказано :"второго малахольного ещё найти" есть и полные дауны, но они не седят в "овальном кабинете"
      ПС. Антиресно, почему он так называется? Не круглый или треугольный, а именно Овал
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:48
        +1
        Цитата: vladcub
        Антиресно, почему он так называется? Не круглый или треугольный, а именно Овал

        " Косым, стремительным углом
        И ветром, режущим глаза,
        Переломившейся ветлой
        На землю падала гроза................................................................Я с детства не любил овал!
        Я с детства угол рисовал! "
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:06
    +7
    Jeder mit einem Funken Rest-Hirn weiß eines ganz genau:

    In dem Moment wenn eine Rakete. oder Drohne tatsächlich
    den Kreml angreifen und treffen wird, NIEMAND, kein Land
    und kein Mensch auf diesem Planeten seines Lebens mehr
    sicher sein wird und das gilt ganz besonders für Joe Biden,
    das Nazi-Schwein Selenski und die Rest-Ukraine ganz
    allgemein...!!
    Auch die Stadt Warschau kann man dann ganz sicher nur
    noch auf älteren Postkarten bewundern...!!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:38
      +2
      . Любой, у кого есть хоть капля мозгов, точно знает одно:

      Момент когда ракета. или дрон на самом деле
      нападет и ударит по Кремлю, НИКТО, ни одна страна
      и больше не человек на этой планете своей жизни
      будет в безопасности, и это особенно верно для Джо Байдена,
      нацистская свинья Зеленский и вся остальная Украина
      в целом...!!
      Вы можете определенно посетить только город Варшаву
      еще можно любоваться на старых открытках...!!!

      Когда сша производили анализ, они забыли рассмотреть смерть Джо Байдена и прилёт инопланетян
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:08
    +1
    Из всего ЭТОГО можно понять---Бидон это Кощей бессмертный......сколько же денег сжирают эти "аналитики".......даже нам трудно предсказать реакцию Кремля,как пример-ситуация с "пенсионной реформрмой"...
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:17
    +2
    Если уж по кремлю что то прилетит, тогда уже точно будет пройдена красная линия и надеюсь расцветут яркие грибы в местах скопления биомассы!
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:24
    +2
    допускается вариант, при котором украинский удар по Кремлю вызвал бы опасения в российском обществе,

    Удар по Кремлю вызовет не опасения, а такой народный гнев, что сметет всю украинскую хунту вместе с Киевом и его западными кураторами. И где тогда закончится СВО - на берегу Атлантики или вообще на берегу Гудзона, сейчас не скажет никто.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:31
    +4
    Почему то один сценарий не озвучен - удары ядрен батон по Вашингтону и Лондону. Типа - а нас то за шо? Самый реалистичный....и закономерный. Кто-то должен поставить жирную точку в истории с гегемоном. А это они допускают в первую очередь, но не озвучивают по многим внешним и внутренним причинам. Боязно реально.
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 16:29
      -2
      Почему то один сценарий не озвучен - удары ядрен батон по Вашингтону и Лондону. Типа - а нас то за шо? Самый реалистичный....и закономерный. Кто-то должен поставить жирную точку в истории с гегемоном. А это они допускают в первую очередь, но не озвучивают по многим внешним и внутренним причинам. Боязно реально.

      Опять кидаемся шапками.
      Какой самый реалистичный?????? Вы чего там?
      Забыли, когда украинская ЗУР от с-300 упала в польской деревне, убив 2 человек, Байден заявил: если это сделала Россия, то мы ответим, ГАРАНТИРУЮ. там что то про третью мировую говорил. А отечественное минобороны сразу заверещало, что ближе чем на 21 (или сколько там) км к польской границе ничего не обстреливали. Оправдываться стали, мол это не мы.

      Или вон украинцы били по Энгельсу, единственной авиабазе стратегических бомберов, носителей ядерного оружия. Про ядрён батон никто из официалов не заикнулся.

      Если что и прилетит по кремлю, дрон например, ну строителей много, починят.
      Никто в Кремле не станет из-за мелочей вроде атаки дрона, атаковать штаты и подставлятся под "ответный ядерный удар" от американцев.

      Бред сивый кобылы.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:56
    +2
    "смерть президента" им Вован в печени седит. Они бы предпочли Борю-алкаша или ",кулюторного" Навального
  10. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 15:28
    +3
    Ответ после "украинского удара по Кремлю", думаю не надо будет комментировать! Жители Кyеvа это почувствуют сами! wink wink
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:30
    0
    Однако, в "секретных документах Пентагона" также допускается вариант, при котором украинский удар по Кремлю вызвал бы опасения в российском обществе, из-за которых президент Путин был бы вынужден пойти на переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса.
    после удара по кремлю адекватные люди бы сразу бы нанесли бы удар по принятию решений сша укрр и тп и тд и началась бы сразу ядерная война ! наверное после того как РФ предупреждала и не че не делала вот такие решения и пришло в ихнию голову !
  12. termos
    termos Сегодня, 17:15
    0
    Смешные они такие, если по Кремлю вдарят то будет мирный разговор)) Если по Кремлю вдарят, то сначала что-то полетит в ответ. Просто потому что есть чем ответить. А вот если закончится чем отвечать, то тогда русские будут просить мира. Любая война вообще-то заканчивается как раз тогда, когда либо у обоих сторон закончились ресурсы для ведения войны, либо средства для ведения войны. Либо тогда, когда первая сторона имеет кардинальное преимущество.