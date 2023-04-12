Министр обороны Литвы проверяет бункеры на пригодность в случае войны

Бывшие советские прибалтийские республики продолжают отличаться своей ярко выраженной антироссийской политикой, не является исключением здесь и Литва. Для обеспечения своей безопасности на случай «нападения соседней страны» Литва и другие республики Прибалтики в марте 2004 года стали членами НАТО.
Однако на фоне событий на Украине в Литве еще больше озаботились своей безопасностью, если это так можно назвать. В стране решили проверить послевоенные бункеры советской эпохи, вероятно, надеясь укрыться там на крайний случай. Один из бункеров накануне посетил глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анашаускас. Об этом он сам написал в соцсети.
Анашаускас отметил, что состояние бункера оставляет желать лучшего, но он всё ещё пригоден для выполнения своих функций. При этом министр добавил, что к бункеру не так-то просто добраться.
Власти русофобское Литвы чувствуют себя неуютно, находясь между российской Калининградской областью и союзной Москве Белоруссией. Ранее в литовском Сейме даже заговорили о строительстве фортификационных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Одновременно с этим идёт накачка Украины оружием и запросы на размещение в самой Литве дополнительных подразделений американских войск.