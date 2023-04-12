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Министр обороны Литвы проверяет бункеры на пригодность в случае войны

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Министр обороны Литвы проверяет бункеры на пригодность в случае войны

Бывшие советские прибалтийские республики продолжают отличаться своей ярко выраженной антироссийской политикой, не является исключением здесь и Литва. Для обеспечения своей безопасности на случай «нападения соседней страны» Литва и другие республики Прибалтики в марте 2004 года стали членами НАТО.


Однако на фоне событий на Украине в Литве еще больше озаботились своей безопасностью, если это так можно назвать. В стране решили проверить послевоенные бункеры советской эпохи, вероятно, надеясь укрыться там на крайний случай. Один из бункеров накануне посетил глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анашаускас. Об этом он сам написал в соцсети.

Анашаускас отметил, что состояние бункера оставляет желать лучшего, но он всё ещё пригоден для выполнения своих функций. При этом министр добавил, что к бункеру не так-то просто добраться.

Власти русофобское Литвы чувствуют себя неуютно, находясь между российской Калининградской областью и союзной Москве Белоруссией. Ранее в литовском Сейме даже заговорили о строительстве фортификационных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Одновременно с этим идёт накачка Украины оружием и запросы на размещение в самой Литве дополнительных подразделений американских войск.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Министерства национальной обороны Литвы
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12 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:41
    +3
    Анашаускас отметил, что состояние бункера оставляет желать лучшего, но он всё ещё пригоден для выполнения своих функций.


    Долбаните по нему чем-нибудь. Для проверки прочности.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:44
      +5
      Цитата: sergo1914


      Долбаните по нему чем-нибудь. Для проверки прочности.

      Из «мелкашки» нужно, иначе латвию с эстонией зацепит! wassat
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:47
      +2
      Цитата: sergo1914
      Анашаускас отметил, что состояние бункера оставляет желать лучшего, но он всё ещё пригоден для выполнения своих функций.


      Долбаните по нему чем-нибудь. Для проверки прочности.



      КАБ-1500Л-Пр

      Есть варианты.В недавнем прошлом на вооружение ВКС поступили корректируемые бомбы КАБ-1500 нескольких версий. Так, изделие КАБ-1500Л-Пр оснащается проникающей БЧ и предназначается для поражения укрытий и иных объектов. При массе ок. 1500 кг такое изделие несет почти 1,1 т взрывчатого вещества; используется полуактивное лазерное наведение с КВО на уровне 7-10 м. Заявлена возможность пробития 20 м грунта и 3 м бетона. feel


      Повышенное могущество боевой части КАБ-1500Кр-Пр и высокая точность наведения авиабомбы с применением телевизионно-корреляционной системы. Корректируемая авиационная бомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и проникающей боевой частью КАБ-1500Кр-Пр предназначена для поражения неподвижных малоразмерных особо прочных и заглубленных целей типа ЖБУ усиленного типа, командных пунктов. Используется телевизионно-корреляционная система наведения. Боевая часть - проникающая, взрыватель - контактный с тремя видами замедления.
  2. Комментарий был удален.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:50
    +1
    проверяет бункеры на пригодность в случае войны

    Вот, интересно, бомба КАБ-1500 пробьет бункер или нет? Если пробьет, то где сидеть и что будет делать этот министр?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:25
      +1
      Он будет за эти наблюдать из-за границы.... Случись что, ЕС наплыв беженцев из трибалтии даже не заметит в виду скудности количества населения. Прятаться по бункерам там никто не будет. Чемодан-вокзал-ЕС. Примерно как прибытие электрички на вокзал утром из Подмосковья.
  4. potap6509
    potap6509 Сегодня, 14:54
    +2
    А не завсегдатай ли, Чуйской долины это тело, с фамилией Анашаускас, ибо дюже странный тип, и в делах и поступках.
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 15:02
    +2
    А это точно бункер, а не схрон?
    ТТ! Тттттттт
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:05
    0
    Что в качестве могилы? Или " Бункер" насмотрелся?
  7. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:20
    0
    В стране решили проверить послевоенные бункеры советской эпохи

    На предмет - углубить?Так, сколько вглубь не рой - глубже стандартной могилы смысла нет.
  8. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 16:35
    0
    А_наша_уска_сссссс - сообщило литовское информагентство.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    0
    В детстве лазил в Мурманске по таким бункерам.Если он не используется по назначению ,двери " заржавелло" в нутри насроно и обоссано.Не завидую этому этому инспектору.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:00
    0
    Министр обороны Литвы проверяет бункеры на пригодность в случае войны

    Потомок лесных братьев решил проверить схроны 1940-х годов