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«Теперь ты дембель». А теперь – дискотека

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«Теперь ты дембель». А теперь – дискотека



Эпизод III новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, первоапрельская


Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.

Мишка косолапый


Жил был тихий, мирный и спокойный «Мишка косолапый» – два нуль пять метра ростом и полтора центнера веса – про таких говорят «И мухи не обидит!» – и это была честная правда... Пока он трезвый... Уже пару бутылок пива буквально – «А кто не спрятался, то я не виноват, кто против меня».

Ну на первом курсе он еще был более-менее – все-таки «маменькин сыночек», «пай-мальчик» и все дела... А вот когда дембельнулся... Когда он по вечерам или по ночам брел в ближайший круглосуточный ларек за догонкой – местных фулиганов «сносило как ветром», и наш район тогда был один из самых безопасных во всем мире – дураков-дебоширов он буквально повбивал в асфальт всего за месяц после дембеля...

С одной стороны – отличник-медалист-будущий краснодипломник... С другой стороны – ну вы сами поняли кто... В конце октября месяца начальник общежития поставил вопрос ребром: или Сергей возглавляет местную общажную дружину самообороны – или пусть ищет себе комнату в квартире в столице нашей родины... Тогда как было – студенты организовывались в дружины типа самообороны и смотрели за порядком... Типа добровольно было... Но в основном – принудительно...

По «бабкам» Сергею это было раз плюнуть – типа мажором был, ему 200 руб. каждый месяц высылали родители «на пропитание»... А вот собственно сообщить родителям о том, что его выгнали из общаги было реально «смерти подобно» – Сергей на фоне своего отца выглядел «задохликом», и мы были свидетелями, когда его отец, правда, тоже под газом, посещая своего сына, тупо просто влегкую на спор с одного удара сделал дырку в стене в полтора кирпича... Голым кулаком...

В общем, перед выбором – стать начальником студенческой самообороны или помереть смертью не храбрых от рук своего отца – он выбрал «5 минут позора»... Ах, как мы все вместе прикалывались и шутили первую неделю до ближайшей дискотеки в нашей общаге... До сих пор как вспомню – под столом валяюсь от тех шуток...

А потом шутки вдруг резко закончились – когда он с красной повязкой «Начальник» встал «на оборону» нашей дискотеки от «пришлых»... Дураки-пришлые ложились штабелями перед входом... Умные-пришлые сразу становились его «найлепшими корешами» – кто умел договариваться и под самое честное слово вести себя «пай-мальчиками» все-таки проникали на нашу дискотеку... Хватило всего пару раз, кто «косил под пай-мальчиков» и не сдержал свое слово – и что с ними потом Серега сделал – чтобы на наших дискотеках потом была «тишь, гладь, да Божья благодать». Слухи – они такие...

Ну завалил с ног Сергей с десяток сразу бутузёров в одно лицо – а все уже знали, полрайона он убил! Ну приехала скорая после вызова милицией – забрала трёх в реанимацию – делов-то... Ему грамоту и благодарность от милиции «за поимку особо опасных преступников»... Ну и оставили его жить дальше в общаге нашей...

Кстати, родители так и не узнали про его «творчество» – он так решил, лишней славы ему не нужно. Его же мама была уверенна, что у нее «ласковый теленок»... И он не хотел её огорчать...

У нас как в общаге было... Рядом стоит ещё 5 общаг из нашего института – но электроники живут только у нас, и наши местные рукастые такие дискотеки устраивали – начиная с цветомузыки, продолжая с звуковым оформлением и заканчивая репертуаром дискотек – вход был только по студенческим билетам, правда, не важно, какого института, и зал был вместимостью плюс-минус 250 мест всего.

На 8 марта специально к ближайшей общаге меда были разосланы приглашения на дискотеку – и впускали тогда или наших, или только из меда – по студенческим билетам... Стоит, значит, Серега и проверяет всех согласно уложению... Кого-то впускает, кого-то посылает... Тут перед ним стайка девчонок из меда... Всех пропустил – кроме одной... Докопался к ее одежде – мол, так не принято, слишком смелый наряд... Полчаса не пускал – пока девчонка не согласилась зайти на дискотеку под личную ответственность Сергея и под его личным контролем... Как он нам потом говорил: «Да фиг бы я кому разрешил бы станцевать ей хоть один медленный танец без меня!»


Так вот жил-был закоренелый холостяк... И помер... И родился муж... Всего-то за пару месяцев... Смирный и послушный... Для своей жены...

Я не трус – но я боюсь!


В общем, жил да был один светлый до полной незамутненности человек, угомона на которого найти не могли даже с собаками. Ха, еще нашли бы с собаками – он с пяти лет был «собачником» до мозга костей, и он их понимал лучше, чем людей. Даже из нашего института выгнали с первого курса с формулировкой «Атаман», вот прямо именно с такой, но его это не остановило – отслужил в армии, через год восстановился, причем сразу на второй курс, сдав экстерном за «пропущенный» год.

Был Баран по знаку зодиака и таких препятствий не видел в упор. И в Крым и в рым, и ничем-то его, сволочь такую, не удивишь. Прошел Афган, вернулся весь седой, не боялся, как говорится, ни чёрта, ни Бога... Кличка «Танк» у него была – потому что он пёр к своей намеченной цели, не видя преград – это для завершения образа...

А тут раз – и стали на одной нашей дискотеке мы замечать, что в присутствии одной девицы он какой-то подозрительно сильно спокойный стал. Весь прям из себя такой «рафинированный интеллигент». И это с учётом того, что он как атомный ледокол протащил эту девчонку за руку сквозь толпу из сотни желающих попасть на дискотеку, которых не пускал Сергей. И сквозь Сергея тоже, кстати. Места на дискотеке уже закончились – зал-то не резиновый! Сергей только успел ответить «Привет!», а Танк уже с девчонкой сквозь него как горячий нож сквозь масло прошел.

Ну навалились мы – мол, что такое. «Мужики, да я ее боюсь! Комплекс неполноценности аж развивается».

В общем, выяснилось, что за пару дней до дискотеки нашего Танка она ухитрилась морально прожевать и выплюнуть... Познакомились и вовсе нештатно – дембель от нефиг делать постреливал для развлечения в тире парка Горького, и не без оснований считал себя стрелком неплохим, и тут заходит какая-то девица и разносит его на спор в пух и прах. Оказалась, с детства с отцом по гарнизонам, и неподъемный АК-47 – ей вроде куклы был. И по мозгам она толковей – с лёта подсказала, как решить одну проблему, над которой он бился в курсовой, пока он весь из себя такой раздавленный тащил за ней «прыз»...

Там был специальный приз – здоровенный такой плюшевый Мишка, метр на метр, чтобы его выиграть – надо было закупиться ну пусть на 50 пулек и пройти квест по отстрелу мишеней в тире. Она прошла, он – нет... И потом 3 часа таскал за ней этого плюшевого медведя по парку Горького, а потом еще и 2 часа в ресторане не знал, куда его пристроить – ну не хотел Мишка сидеть спокойно на стуле и всё тут! Всё норовил завалиться и упасть...


Окончательной гильотиной стало решение обычной проблемы.

– Куда полетел? А завтрак?

– Да все, опаздываю, через 20 минут на вылет, на плите даже вода закипеть не успеет.

– Стоять! – щелк чайником электрическим, потом воду в кастрюлю – иди, 5 минут у тебя есть – и на завтрак!

В целом после этого история и не могла иметь другого продолжения. Единственное, как потом оказалось, в другом углу «девица-припевочка» рассказывала примерно такую же историю, только лучше и умней была в рассказе уже не она. Руку моет рука – так сказать, в дружной семье...
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3 комментария
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 03:37
    +1
    Авторский комментарий к Сказке

    1. Спасибо всем читателям, что Вы прочитали мой очередной опус!!! good drinks

    2. В моей этой сказке по большому всего три факта правды - остальное вымысел авторский... feel

    1) Реально было купить в Парке Горького 50 +- пулек и пройти квест по выигрышу Главного ПрЫза - очередь из "лохов" стояла (Автор сказки так и сам там стоял) Только вот какие дела были: и очередь стояла - но и Медвуд стоял себе на месте в качестве прЫза месяцами ))) Он окупился наверное раз в 1000+ - такой вот прибыльный бизнес тогда был )))

    2) Медвуд реально был метр на метр и кг так с 10 если не пятнадцать - я упарился его таскать полдня, проклял всё )))) И не сидел он тогда на стуле в ресторане себе спокойно - хоть убейся!!!

    3) Отец Сергея проломил кирпичную стенку в полтора кирпича не кулаком - а открытой ладонью... спецназ в молодости, все дела...

    3. А всё остальное в Сказке - сказка!!! )))

    22 апреля выйдет очередная часть... Приглашаю к прочтению...

    P.S. Ай... "ну раз пошла такая пьянка - режь последний огурец" ))) много еще настоящих фактов в моей Сказке - но ведь всё равно вы не поверите в них - поэтому Сказка ПЕРВО-АПРЕЛЬСКАЯ!!! )))))))))

    P.P.S. На критику буду отвечать только, если кто скажет, как правильно надо было Медвуда расположить на стуле в ресторане - что бы он не упал со стула !!!))) А всем остальным "критиканам" - жду на 22 Апреля - там точно Вам будет раздолье как меня покритиковать!!! ))) good drinks hi
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 04:33
      +1
      Цитата: Корона без вируса
      На критику буду отвечать только, если кто скажет, как правильно надо было Медвуда расположить на стуле в ресторане

      Задними лапами на спинку, мордой в седушку. bully
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 04:36
        0
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Корона без вируса
        На критику буду отвечать только, если кто скажет, как правильно надо было Медвуда расположить на стуле в ресторане

        Задними лапами на спинку, мордой в седушку. bully

        Хотелось бы узнать поподробнее.. feel fellow Если Мишка больше по размерам чем стул на которого я пытался его усадить ))))))))))