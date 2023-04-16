«Теперь ты дембель». А теперь – дискотека

Эпизод III новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, первоапрельская
Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.
Мишка косолапый
Жил был тихий, мирный и спокойный «Мишка косолапый» – два нуль пять метра ростом и полтора центнера веса – про таких говорят «И мухи не обидит!» – и это была честная правда... Пока он трезвый... Уже пару бутылок пива буквально – «А кто не спрятался, то я не виноват, кто против меня».
Ну на первом курсе он еще был более-менее – все-таки «маменькин сыночек», «пай-мальчик» и все дела... А вот когда дембельнулся... Когда он по вечерам или по ночам брел в ближайший круглосуточный ларек за догонкой – местных фулиганов «сносило как ветром», и наш район тогда был один из самых безопасных во всем мире – дураков-дебоширов он буквально повбивал в асфальт всего за месяц после дембеля...
С одной стороны – отличник-медалист-будущий краснодипломник... С другой стороны – ну вы сами поняли кто... В конце октября месяца начальник общежития поставил вопрос ребром: или Сергей возглавляет местную общажную дружину самообороны – или пусть ищет себе комнату в квартире в столице нашей родины... Тогда как было – студенты организовывались в дружины типа самообороны и смотрели за порядком... Типа добровольно было... Но в основном – принудительно...
По «бабкам» Сергею это было раз плюнуть – типа мажором был, ему 200 руб. каждый месяц высылали родители «на пропитание»... А вот собственно сообщить родителям о том, что его выгнали из общаги было реально «смерти подобно» – Сергей на фоне своего отца выглядел «задохликом», и мы были свидетелями, когда его отец, правда, тоже под газом, посещая своего сына, тупо просто влегкую на спор с одного удара сделал дырку в стене в полтора кирпича... Голым кулаком...
В общем, перед выбором – стать начальником студенческой самообороны или помереть смертью не храбрых от рук своего отца – он выбрал «5 минут позора»... Ах, как мы все вместе прикалывались и шутили первую неделю до ближайшей дискотеки в нашей общаге... До сих пор как вспомню – под столом валяюсь от тех шуток...
А потом шутки вдруг резко закончились – когда он с красной повязкой «Начальник» встал «на оборону» нашей дискотеки от «пришлых»... Дураки-пришлые ложились штабелями перед входом... Умные-пришлые сразу становились его «найлепшими корешами» – кто умел договариваться и под самое честное слово вести себя «пай-мальчиками» все-таки проникали на нашу дискотеку... Хватило всего пару раз, кто «косил под пай-мальчиков» и не сдержал свое слово – и что с ними потом Серега сделал – чтобы на наших дискотеках потом была «тишь, гладь, да Божья благодать». Слухи – они такие...
Ну завалил с ног Сергей с десяток сразу бутузёров в одно лицо – а все уже знали, полрайона он убил! Ну приехала скорая после вызова милицией – забрала трёх в реанимацию – делов-то... Ему грамоту и благодарность от милиции «за поимку особо опасных преступников»... Ну и оставили его жить дальше в общаге нашей...
Кстати, родители так и не узнали про его «творчество» – он так решил, лишней славы ему не нужно. Его же мама была уверенна, что у нее «ласковый теленок»... И он не хотел её огорчать...
У нас как в общаге было... Рядом стоит ещё 5 общаг из нашего института – но электроники живут только у нас, и наши местные рукастые такие дискотеки устраивали – начиная с цветомузыки, продолжая с звуковым оформлением и заканчивая репертуаром дискотек – вход был только по студенческим билетам, правда, не важно, какого института, и зал был вместимостью плюс-минус 250 мест всего.
На 8 марта специально к ближайшей общаге меда были разосланы приглашения на дискотеку – и впускали тогда или наших, или только из меда – по студенческим билетам... Стоит, значит, Серега и проверяет всех согласно уложению... Кого-то впускает, кого-то посылает... Тут перед ним стайка девчонок из меда... Всех пропустил – кроме одной... Докопался к ее одежде – мол, так не принято, слишком смелый наряд... Полчаса не пускал – пока девчонка не согласилась зайти на дискотеку под личную ответственность Сергея и под его личным контролем... Как он нам потом говорил: «Да фиг бы я кому разрешил бы станцевать ей хоть один медленный танец без меня!»
Так вот жил-был закоренелый холостяк... И помер... И родился муж... Всего-то за пару месяцев... Смирный и послушный... Для своей жены...
Я не трус – но я боюсь!
В общем, жил да был один светлый до полной незамутненности человек, угомона на которого найти не могли даже с собаками. Ха, еще нашли бы с собаками – он с пяти лет был «собачником» до мозга костей, и он их понимал лучше, чем людей. Даже из нашего института выгнали с первого курса с формулировкой «Атаман», вот прямо именно с такой, но его это не остановило – отслужил в армии, через год восстановился, причем сразу на второй курс, сдав экстерном за «пропущенный» год.
Был Баран по знаку зодиака и таких препятствий не видел в упор. И в Крым и в рым, и ничем-то его, сволочь такую, не удивишь. Прошел Афган, вернулся весь седой, не боялся, как говорится, ни чёрта, ни Бога... Кличка «Танк» у него была – потому что он пёр к своей намеченной цели, не видя преград – это для завершения образа...
А тут раз – и стали на одной нашей дискотеке мы замечать, что в присутствии одной девицы он какой-то подозрительно сильно спокойный стал. Весь прям из себя такой «рафинированный интеллигент». И это с учётом того, что он как атомный ледокол протащил эту девчонку за руку сквозь толпу из сотни желающих попасть на дискотеку, которых не пускал Сергей. И сквозь Сергея тоже, кстати. Места на дискотеке уже закончились – зал-то не резиновый! Сергей только успел ответить «Привет!», а Танк уже с девчонкой сквозь него как горячий нож сквозь масло прошел.
Ну навалились мы – мол, что такое. «Мужики, да я ее боюсь! Комплекс неполноценности аж развивается».
В общем, выяснилось, что за пару дней до дискотеки нашего Танка она ухитрилась морально прожевать и выплюнуть... Познакомились и вовсе нештатно – дембель от нефиг делать постреливал для развлечения в тире парка Горького, и не без оснований считал себя стрелком неплохим, и тут заходит какая-то девица и разносит его на спор в пух и прах. Оказалась, с детства с отцом по гарнизонам, и неподъемный АК-47 – ей вроде куклы был. И по мозгам она толковей – с лёта подсказала, как решить одну проблему, над которой он бился в курсовой, пока он весь из себя такой раздавленный тащил за ней «прыз»...
Там был специальный приз – здоровенный такой плюшевый Мишка, метр на метр, чтобы его выиграть – надо было закупиться ну пусть на 50 пулек и пройти квест по отстрелу мишеней в тире. Она прошла, он – нет... И потом 3 часа таскал за ней этого плюшевого медведя по парку Горького, а потом еще и 2 часа в ресторане не знал, куда его пристроить – ну не хотел Мишка сидеть спокойно на стуле и всё тут! Всё норовил завалиться и упасть...
Окончательной гильотиной стало решение обычной проблемы.
– Куда полетел? А завтрак?
– Да все, опаздываю, через 20 минут на вылет, на плите даже вода закипеть не успеет.
– Стоять! – щелк чайником электрическим, потом воду в кастрюлю – иди, 5 минут у тебя есть – и на завтрак!
В целом после этого история и не могла иметь другого продолжения. Единственное, как потом оказалось, в другом углу «девица-припевочка» рассказывала примерно такую же историю, только лучше и умней была в рассказе уже не она. Руку моет рука – так сказать, в дружной семье...