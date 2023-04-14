«Вагнер» и другие русские ЧВК: на французской стороне?

Следы и наследники
История, как известно, предпочитает идти по спирали. Россия не воевала с Францией двести лет с лишним, и практически все эти годы обменивалась с ней военным опытом. А Франция имеет давнюю историю привлечения в ряды своей армии для выполнения наиболее опасных военных операций лиц нефранцузской национальности, нередко – даже не франкофонов.
Французский иностранный легион стал вообще притчей во языцех. Что общего с этой практикой у участников украинского конфликта? Казалось бы, к Франции ни русские, ни украинцы никакого отношения не имеют, но это только на первый взгляд.
1. Из колониальных войск Франции первым в 1830 году на службу метрополии перешёл род зуауа из берберского племени кабилов в Алжире, дав название ряду спецподразделений «зуавы». Кабилы, при том что являются достаточно крупной берберской народностью, жили и живут в глубокой пустыне хуже арабов, до сих пор многие кочуют, их основное занятие – скотоводство.
Из берберов, добившихся в странах Магриба высочайшей должности, известен только один – Муамар Каддафи, да и тот принадлежал к псевдоарабскому роду Аль Каддафа, который давно уже сменил берберские языки на арабский. Но его никто не избирал, и власть в Ливии он получил в результате военного переворота.
Берберы – коренной народ Северной Африки, автохтоны, пережившие и арабскую экспансию, и османское завоевание. Кабилы прославились тем, что, кто бы ни был номинальным правителем их территории, полностью подчинить их не могли.
Никто не хотел соваться в безводную пустыню, где противник мог бы вывести их из строя, уводя в самые неподходящие для жизнедеятельности места, а затем нападая с нескольких сторон.
Далеко ходить не надо: лебединой песней Османской империи была Йеменская военная кампания, где турки понесли огромные потери в пустынях от йеменских бедуинов, что отражено в фольклоре и даже в песнях современных турецких рок-музыкантов.
При всём этом кабилы на момент арабского владычества в Алжире среди арабского большинства, как и другие берберы, считались изгоями. Особенно арабов смущал факт распространения среди кабилов светлой пигментации, преимущественно среди детей, часто рождающихся блондинами (скорее всего, это можно списать на крестоносцев или наполеоновских солдат, но кабилы – автохтоны).
На Дону выдачи нет
Вам ничего, а точнее – никого это не напоминает? Ахмат и Рамзан Кадыровы происходят из тейпа Беной тухкума Нохчмахкахой. Этот тухкум относится к чистым чеченским тейпам (есть и смешанные, например, тейп Дудаева, который имеет чечено-ингушское происхождение).
Однако бенойцы имели обыкновение принимать в свой тейп чужаков на основе общего мировоззрения на текущие события. Один из бенойских родов – Гюрджийн Махкой, даже в названии не стеснятся грузинских корней (гюрджи – грузин, мохк – земля, страна).
Были и более экзотические варианты, в частности, в состав тейпа Беной принимали и сосланных на Северный Кавказ участников восстания Кастуся Калиновского, белорусов, реже поляков, почти исключительно мужчин и хорошо обстрелянных воинов, которые от безысходности принимали ислам, женились на чеченках и входили в состав тейпа.
Известна фраза самого Калиновского: «Я католик, но от того, что я приму магометанство, я белорусом быть не перестану». По данным ряда историков, у самого Кадырова корни происходят из терских казаков.
Напрашивается аналогия с казаками, впитавшими в себя выходцев из многих регионов Российской империи и Речи Посполитой, бежавшими от крепостного права и панского гнёта. Общим был принцип неприятия крепостничества: «выдачи нет», обычно с дополнением – «на Дону».
А воевать могли за кого угодно, и за царя-батюшку, который был гарантом крепостного права. Бенойцы прославились своим ожесточенным сопротивлением царскому режиму, вообще территория тухкума Нохчмахкахой во всей Чечне дольше всего продержалась против царских войск.
Но это не помешало им принять впоследствии активное участие в деятельности «Диких дивизий». Тут еще и аналогия с маори, которые сначала пожирали убитых англичан, а потом в годы двух мировых войн бежали массово добровольцами на призывные пункты, чтобы воевать против немцев, австрийцев и т. п., ратный подвиг 29-го батальона достаточно известен в истории.
А если ты не зуав?
2. В дальнейшем в ряды зуавов вступали почти исключительно французы, но прежней оставалась форма, несшая явные восточные черты, и до некоторого времени даже звезда с полумесяцем на форме. Все бойцы носили фески, брили головы и отращивали бороды, хотя этого не требовал устав. Это была среди французов и иных франкофонов, служивших в зуавских частях, некая мода.
Во время конфликта в ДНР и ЛНР, предшествовавшего СВО, многие донбасские ополченцы, а также российские и белорусские добровольцы на их стороне косили под чеченцев. Выдумать себе особый позывной, например «Борз» – волк, или просто «Нохча», было вообще в правилах хорошего тона.
Славяне-ополченцы из окопов кричали «Аллах акбар», хотя ясно было, что с той стороны их под звуки артиллерии точно не услышат. Отращивали себе бороды без усов. Некоторые дошли вообще до того, что на фотографиях с оружием тыкали пальцем небо. У российских и белорусских добровольцев такая мода получила меньшее распространение, чем среди донбасских ополченцев.
Чеченофилия имела место среди добровольцев из Осетии, которых местное население не отличало от чеченцев, поскольку и те и те относятся к кавкасионскому антропологическому типу. На разницу в акцентах (осетинский язык – индо-европейский, с переменным ударением и более мягкой фонетикой, тогда как чеченская специфическая интонация связана с ударением на первый слог и гортанными звуками согласных) не обращалось внимания.
Осетинских добровольцев на Донбассе до СВО действительно было больше, чем чеченских. Но кому какое дело. В отряде Моторолы мусульман не было вообще (осетины были, но мусульман-дигорцев среди них не было замечено), но там с завидной точностью включали в нужное время азан (а время его зависит от лунного цикла, но Интернет на смартфоне в помощь).
3. В ряды зуавов попадали не только добровольцы, но и призывники, которые выбрали менее длительный, хоть и более опасный срок службы. При этом многие богатые французы вместо себя имели право отправить на службу заместителя. Обычно заместителями были представители низших слоев общества, часто – люмпен-пролетариат.
ЧВК «Вагнер» открыто призывает в свои ряды заключённых с длительными сроками. С одной стороны, это перевоспитание более эффективное, чем на зоне, где «воспитывают» в основном при помощи насилия и рабского труда, с другой стороны, шанс избежать длительного заключения и начать новую жизнь.
Однако, где гарантия, что вернувшись живым после СВО, человек не возьмётся за старое, тем более, имея на руках приличную сумму денег, позволяющую шляться по злачным местам и вытворять всё, что хочешь? Практика зуавов свидетельствует, что представители маргинальных слоев населения в бою нередко показывали недюжинную отвагу, но вне поля боя постоянно пьянствовали, дрались и третировали мирное население.
Вот об этом всем стоит задуматься.
Продолжение следует…