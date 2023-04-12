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Глава ГК «Роскосмос»: Первые летные испытания космического корабля «Орел» будут приурочены к развертыванию российской орбитальной станции

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Глава ГК «Роскосмос»: Первые летные испытания космического корабля «Орел» будут приурочены к развертыванию российской орбитальной станции

Масштабные западные ограничения, введенные западными государствами против России, затронули и ракетно-космическую отрасль страны. Из-за прекращения взаимодействия с рядом иностранных заказчиков и партнеров Госкорпорация «Роскосмос» по итогам 2022 года понесла убытки в размере около 50 млрд рублей. Однако, как заявили в руководстве корпорации, это не должно сказаться как на завершении существующих проектов, так и развитии новых перспективных направлений ракетостроения и освоения космоса.


Самым сложным и ресурсоемким проектом является проектирование и строительство Российской орбитальной станции (РОС), которая должна стать главной площадкой для работы наших космонавтов после полного ухода с МКС. Предварительно на развертывание РОС потребуется от 300 до 600 млрд рублей. До конца этого года должен быть готов эскизный проект станции. Срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028-2030 годов.

Вторым амбициозным проектом ГК «Роскосмос» является разработка и производство нового перспективного транспортного корабля (ПТК) «Орел». В отличие от существующих ракет-носителей, данный пилотируемый корабль будет многоразовым. Он предназначен для доставки космонавтов и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе на орбитальную станцию. Планируется, что ПТК «Орел» будет способен совершать полеты и на Луну.



Генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал ТАСС в интервью, приуроченном ко Дню космонавтики, что первые летные испытания ПТК «Орел», очевидно, будут приурочены к развертыванию Российской орбитальной станции. Он отметил, что первоначально планировалась стыковка российского многоразового корабля с действующей МКС, но затем эти планы решено было изменить.

С учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию новой орбитальной станции, логичным видится увязка систем корабля и РОС, синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС

— сообщил глава госкорпорации.

В настоящее время конструкторы изготавливают макеты и готовят опытные изделия ПТК «Орел», проводятся автономные испытания его составных частей, рассказал агентству Борисов. Кроме того, в рамках федерального проекта по созданию Российской орбитальной станции заложены средства на строительство наземной инфраструктуры, в том числе для запусков многоразового корабля с космодрома «Восточный».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:33
    -4
    Неужели ,дело сдвинулось с мертвой точки?Послу ухода одного персонажа?Удачи конструкторам,специалистам "Роскосмоса"
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:39
      +1
      Госкорпорация «Роскосмос» по итогам 2022 года понесла убытки в размере около 50 млрд рублей.
      Сто раз сказано было: "Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер". Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов! — подчеркнул Путин. — Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует.

      Путин

      В. ПУТИН. ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

      Он выразил надежду на то, что если речь идёт «о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами, всё будет выстроено должным образом».

      «Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и Контрольное управление Президента, — подчеркнул глава государства. — Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок».

      Роскосмос: «Новых тревожных фактов нет»

      Чуть позже пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков уточнил: во время строительства было похищено 11 миллиардов рублей, из которых вернуть удалось только треть, по уголовным делам (о хищениях) обвинительные приговоры вынесены 32 фигурантам, ещё по пяти делам расследование продолжается.

      Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в чьём ведении находится строительство Восточного, в свою очередь буквально сразу счёл нужным заверить: коррупционные дела относятся к начальному периоду, когда и были выявлены основные нарушения при строительстве первой очереди космодрома, а вторая, сообщил Рогозин, создаётся на совершенно иных принципах.

      «Обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с аккредитива, — рассказал глава "Роскосмоса" журналистам. — Никаких оснований сегодня беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет. Каких-то фактов тревожных тоже нет».

      Рогозин

      Д. РОГОЗИН. ФОТО: ROSCOSMOS/GLOBALLOOKPRESS

      Суммы, соответственно, колоссальные. Всего, как сообщалось ранее, целиком весь комплекс Восточный обойдётся в 300 млрд рублей. К данному моменту на строительство был выделен 91 млрд рублей, из которых освоено 66 миллиардов.
      https://tsargrad.tv/articles/i-slyshen-nam-ne-rokot-kosmodroma-kak-vorovali-milliardy-na-vostochnom_225504
      1. Appraiser
        Appraiser Сегодня, 15:57
        +4
        До тех пор пока не проявиться в УК РФ. статья конфискация имущества и персональная ответственность чиновника при заключении гос.контракта красть будут и дальше....
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:55
        0
        нет, Дима, на сдвинулось дело, перенесли на ...
        а пока полетаем «…мы полагаем, что МКС способна долетать до 2028 года." Владимир Кожевников
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:39
      +2
      Полагаю, что ОБА ПЕРСОНАЖА стоят друг-друга... Ну а картинку в заглавной части статьи тиражируют, ЕМНИП, уже лет 10-12 и ничего не меняется... не говоря о практическом прекращении РФ пилотируемой космонавтики (вполне, впрочем, понятном с учётом текущей СВО), у нас и со спутниковой такая-же плачевная ситуация...
    3. Паллада
      Паллада Сегодня, 14:46
      +3
      Куда оно сдвинулось понятно -вправо. У этого Борисова семь пятниц на неделе. То уходим с МКС, то остаемся теперь до 2028г. А это не он курировал военную промышленность и чего он там достиг, этот вояка даже квадрокоптеры не освоил, теперь приходится закупать в Китае, а дроны у персов. Теперь он руководит в космосе, да ни хрена он не сделает.
    4. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Неужели ,дело сдвинулось с мертвой точки?


      Мертвая точка, сдвинулась вправо :) а вообще всё по старому, те проекты которые давным давно должны были быть реализованы, сдвигаются и сдвигаются....

      С учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию новой орбитальной станции, логичным видится увязка систем корабля и РОС, синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС


      Как красиво увязал провалы по срокам разработки ПТК, с будущим проектом РОС. А ведь разработка корабля идет с 2009 года, и конца-края не видно.
  2. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 14:40
    0
    Кто интересуется: новое видео от редактора "Аргументы недели".
    Генконструктор Виталий Лопота об украинских ракетах, секрете МКС и Илоне Маске в Москве / #ЗАУГЛОМ.
    https://www.youtube.com/watch?v=-gkwQzICkE4
  3. Толстый
    Толстый Сегодня, 14:58
    0
    Надо-же. А то давно перестал надеяться, что смогу дожить smile
  4. spyder100
    spyder100 Сегодня, 15:00
    0
    То есть делать постепенно, сначала отрабатывая корабль, а потом с готовым кораблем строя РОС, мы не хотим... Мы сразу все сделаем...
    Что-то слабо верится. .
  5. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 15:03
    +2
    Опять врут.Я уверен! Была "Федерация". 20 лет. Уныние и бесславие нашего космоса.И мне стыдно перед великими учеными конструкторами, руководителями и космонавтами....Рогозин.Журналист.А Челомей конструктор.И Королев и иные...Да, в сравнении с Рогозиным, все ОНИ-ИНЫЕ! ПОЛУБОГИ, в сравнении с ....журналистом.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:08
    +3
    Давно пора, а еще нам нужна "Спираль-2".
  7. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 15:16
    +1
    верю в наших ученых , в наш народ, который дает нам этих ученых. Вот, политикам и чиновникам не верю, которых дает этот же народ.... Парадокс ! Хотя какой парадокс - есть идея - есть результат, нет идеи - разбазаривание ресурсов...

    А если к празднику космонавтики - посмотрите на лица тех героев.... ни какой корысти там нет.... вся работа на благо Родины!!! Хорошее время, время свершений!!!
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:23
    0
    космос дело полезное спутники связь технологии станции корабли и тп и тд когда уже начнем экспансию в солнечную систему там много ресурсов и много другого !
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:34
    +3
    Цитата: Аэродромный
    Госкорпорация «Роскосмос» по итогам 2022 года понесла убытки в размере около 50 млрд рублей.

    Каждый "пилит" свой кусок бюджета.Кто "строит" "Орел",кто Су-57,Т-14 ,и мн.мн..На выходе-минимум.Или парад,либо выставка,либо начальство приедет с ТВ.Десятилетиями.И посадить некого-все свои. lol
  10. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 17:36
    0
    Орёл дон наш Рэба произнёс Румата Эсторский(слова из произведения братьев Стругацких "Трудно быть богом")...поживём и увидим что и куда и когда у нас полетит в ближний космос. Пока итоговое состояние есть откат со всех ЗНАЧИМЫХ международных проектов по факту и это не есть ГУТ. Уже приелось рассматривать сии фотки - желтеют они.