Глава ГК «Роскосмос»: Первые летные испытания космического корабля «Орел» будут приурочены к развертыванию российской орбитальной станции

Масштабные западные ограничения, введенные западными государствами против России, затронули и ракетно-космическую отрасль страны. Из-за прекращения взаимодействия с рядом иностранных заказчиков и партнеров Госкорпорация «Роскосмос» по итогам 2022 года понесла убытки в размере около 50 млрд рублей. Однако, как заявили в руководстве корпорации, это не должно сказаться как на завершении существующих проектов, так и развитии новых перспективных направлений ракетостроения и освоения космоса.
Самым сложным и ресурсоемким проектом является проектирование и строительство Российской орбитальной станции (РОС), которая должна стать главной площадкой для работы наших космонавтов после полного ухода с МКС. Предварительно на развертывание РОС потребуется от 300 до 600 млрд рублей. До конца этого года должен быть готов эскизный проект станции. Срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028-2030 годов.
Вторым амбициозным проектом ГК «Роскосмос» является разработка и производство нового перспективного транспортного корабля (ПТК) «Орел». В отличие от существующих ракет-носителей, данный пилотируемый корабль будет многоразовым. Он предназначен для доставки космонавтов и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе на орбитальную станцию. Планируется, что ПТК «Орел» будет способен совершать полеты и на Луну.
Генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал ТАСС в интервью, приуроченном ко Дню космонавтики, что первые летные испытания ПТК «Орел», очевидно, будут приурочены к развертыванию Российской орбитальной станции. Он отметил, что первоначально планировалась стыковка российского многоразового корабля с действующей МКС, но затем эти планы решено было изменить.
С учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию новой орбитальной станции, логичным видится увязка систем корабля и РОС, синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС
— сообщил глава госкорпорации.
В настоящее время конструкторы изготавливают макеты и готовят опытные изделия ПТК «Орел», проводятся автономные испытания его составных частей, рассказал агентству Борисов. Кроме того, в рамках федерального проекта по созданию Российской орбитальной станции заложены средства на строительство наземной инфраструктуры, в том числе для запусков многоразового корабля с космодрома «Восточный».