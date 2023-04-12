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В Северной Ирландии перед визитом Байдена на кладбище обнаружили взрывные устройства

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В Северной Ирландии перед визитом Байдена на кладбище обнаружили взрывные устройства

На кладбище города Лондондерри в Северной Ирландии правоохранители обнаружили четыре самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает местная полиция.


Сообщается, что инцидент с обнаружением взрывчатки произошел во время операции по обеспечению безопасности в рамках подготовки визита в страну президента США Джо Байдена. Обнаруженные взрывоопасные предметы были обезврежены и отправлены на экспертизу.

Ранее полиция Северной Ирландии предупредила об опасности совершения террористических актов во время визита Байдена и главы британского правительства Риши Сунака.

В Северной Ирландии в настоящее время проходят массовые акции, посвященные 25-й годовщине с момента подписания Белфастского соглашения. Протестующие против британского влияния на эту страну радикалы забрасывают полицейские машины бутылками с зажигательной смесью, камнями и зажигательными бомбами.

После подписания в 1998 году Белфастского соглашения на территории Северной Ирландии начался процесс политического урегулирования. Террористическая активность радикальной группировки "Ирландская республиканская армия", добивавшейся присоединения Ольстера к Ирландской Республике, пошла на спад.

В 1921 году Ирландия оказалась разделенной на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), население которой преимущественно состоит из потомков выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как оставшаяся территория страны стала британским доминионом.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jean Housen
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14 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:49
    +3
    Дед решил начать визит с кладбища?
    Короткий комментарий
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 14:52
      0
      не ему как президенту на Арлингтоне прогулы ставят, тут что-то другое
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:50
    +3
    Заголовок вызывает несколько вопросов. Байдена на кладбище хотят свозить? Это такой троллинг ирландский?
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:54
      +2
      А что?Вдруг он хочет посмотреть,подходит ли ему место? laughingВозраст то прикопочный! hi
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:45
      0
      Наверно, там его предки какие-то похоронены.Иначе зачем? Его предки из Северной Ирландии Вот и решил на старости лет в это время посетить. request Пасха
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:54
    +3
    Ничего страшного. Он всеравно ничерта не понимает.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 14:57
    +1
    Руку Москвы ещё не успели обнаружить?
    Ведь всем известно, что даже поломки на британских авианосцах - работа вездесущих Петрова и Боширова.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    +1
    В Северной Ирландии перед визитом Байдена на кладбище обнаружили взрывные устройства
    . Их дела, пофиг.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:40
      +1
      Виктор! Это так смешно! Он отказался ехать в мае на коронацию в Англию. Это намеренно и обидно королю Англии. Дескать, Байден стар для поездки wassat А для Северной Ирландии, откуда его предки, он , значит, не стар laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:30
        0
        Дмитрий... не интересно, ПОФИГ.
        Есть темы более важные, значимые.
  6. мазута
    мазута Сегодня, 15:09
    0
    А что старик хотел именно на этом кладбище окончательно залечь?Странный официальный визит.Хотя может родственники какие то дальние захоронены.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    0
    Своим визитом в Белфаст, самоходный Джо ,с ноги заехал англицкому истабелешменту.Вы что себе позволили ,засунув меня на похоронах Лизки в середину рядов.Карлуша ты не оборзел ?Ты кто такой ,со своей королевой?Заткнись и слушай ,что тебе говорит Президент соединённых штатов.Тебе мало ,что Англией руководят индус и Пакистане?Срач у них знатный.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    0
    Честно говоря надо читать прессу Северной Ирландии он лайн.У старпёров "ИРА"знамя может отобрать молодёжь,но это не надолго до первой крови .Это не компьютерные игры,там сразу убивают.
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:03
    0
    ДА здраствует ИРА (Ирландская освободительная армия), надо поставить им оружие и инструкторов из числа бывших украинцев.