В Северной Ирландии перед визитом Байдена на кладбище обнаружили взрывные устройства

На кладбище города Лондондерри в Северной Ирландии правоохранители обнаружили четыре самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает местная полиция.Сообщается, что инцидент с обнаружением взрывчатки произошел во время операции по обеспечению безопасности в рамках подготовки визита в страну президента США Джо Байдена. Обнаруженные взрывоопасные предметы были обезврежены и отправлены на экспертизу.Ранее полиция Северной Ирландии предупредила об опасности совершения террористических актов во время визита Байдена и главы британского правительства Риши Сунака.В Северной Ирландии в настоящее время проходят массовые акции, посвященные 25-й годовщине с момента подписания Белфастского соглашения. Протестующие против британского влияния на эту страну радикалы забрасывают полицейские машины бутылками с зажигательной смесью, камнями и зажигательными бомбами.После подписания в 1998 году Белфастского соглашения на территории Северной Ирландии начался процесс политического урегулирования. Террористическая активность радикальной группировки "Ирландская республиканская армия", добивавшейся присоединения Ольстера к Ирландской Республике, пошла на спад.В 1921 году Ирландия оказалась разделенной на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), население которой преимущественно состоит из потомков выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как оставшаяся территория страны стала британским доминионом.