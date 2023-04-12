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Министр иностранных дел Тайваня заявил о вероятной подготовке Китая к войне

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Министр иностранных дел Тайваня заявил о вероятной подготовке Китая к войне

В настоящее время Китай пытается подготовиться к боевым действиям против Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел частично признанного государства в комментарии американскому телеканалу CNN.


Как отметил руководитель тайваньского внешнеполитического ведомства, правительство страны рассматривает угрозу китайского наступления на остров как нечто неприемлемое и осуждает ее. Но, считает У, Пекин всерьез занялся подготовкой к боевым действиям.

По утверждению Джозефа У, Тайваню следует готовиться к отражению вероятного наступления китайских войск. Согласно оценкам американской военной разведки, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился подготовить боевые действия в 2027 году.

Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже больше, Тайваню просто нужно подготовиться

- подчеркнул глава МИД Тайваня.

Отметим, что китайский лидер Си Цзиньпин распорядился усилить подготовку Народно-освободительной армии Китая к вероятным боевым действиям. Ранее НОАК активизировала проведение учений вблизи острова Тайвань, задействовав в них военно-морские и военно-воздушные силы, а также подразделения десантных войск и силы специального назначения. В Пекине рассматривают Тайвань как часть Китая и называют власти острова не иначе, как сепаратистами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:46
    +1
    Пора товарищ Си, пора: момент идельный: Bidon слаб и отвлечён на Украину.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:57
    0
    Тайваню сейчас,не позавидуешь. Тайвань,тоже доскакался. Но у них немного другое-" китаяку на гиляку"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Тайваню сейчас,не позавидуешь. Тайвань,тоже доскакался.

      Придется без войны соединятся с Китаем, мирным путем.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:57
    +2
    Одноклассница уже 20 лет живёт на Тайване, говорит там все знают что на них нацелено почти 1.5 тыщи ракет, ели что, остров утонет в огне без шансов! И захват острова, или возвращение (как посмотреть) будет в любом случае, это знают все местные
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:57
    +2
    я крайне сомневаюсь что Пекин будет ждать 27 года.. щас идеальная ситуация для решении поставленной цели
  5. мазута
    мазута Сегодня, 15:06
    +1
    Одни наступ переносят с весны на лето,другие к 27 году готовятся!Чудесатые чудеса!Кругом утечки,учения и все в онлайн режиме.Мир сходит с ума.Реальность видимо будет жестче и абсолютно другой.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:28
    0
    А почему именно в 2027?
    Ударять по Тайваню надо сейчас, пока США с союзничками увязли в помощи Украине.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:01
    0
    инистр иностранных дел Тайваня заявил о вероятной подготовке Китая к войне

    Писец всем микросхемам во всем мире............