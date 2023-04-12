Министр иностранных дел Тайваня заявил о вероятной подготовке Китая к войне

Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже больше, Тайваню просто нужно подготовиться

В настоящее время Китай пытается подготовиться к боевым действиям против Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел частично признанного государства в комментарии американскому телеканалу CNN.Как отметил руководитель тайваньского внешнеполитического ведомства, правительство страны рассматривает угрозу китайского наступления на остров как нечто неприемлемое и осуждает ее. Но, считает У, Пекин всерьез занялся подготовкой к боевым действиям.По утверждению Джозефа У, Тайваню следует готовиться к отражению вероятного наступления китайских войск. Согласно оценкам американской военной разведки, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился подготовить боевые действия в 2027 году.- подчеркнул глава МИД Тайваня.Отметим, что китайский лидер Си Цзиньпин распорядился усилить подготовку Народно-освободительной армии Китая к вероятным боевым действиям. Ранее НОАК активизировала проведение учений вблизи острова Тайвань, задействовав в них военно-морские и военно-воздушные силы, а также подразделения десантных войск и силы специального назначения. В Пекине рассматривают Тайвань как часть Китая и называют власти острова не иначе, как сепаратистами.