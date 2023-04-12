Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред правительства РФ: Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы

20
Зампред правительства РФ: Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы

Российский ВПК набирает обороты. Вице-премьер РФ Денис Мантуров на правительственном часе заявил о серьезном ускорении производства вооружения для ВС РФ.


Со слов министра, выпуск приоритетной продукции для российской армии увеличился в разы за кратчайшие сроки. Этого удалось достичь благодаря взаимодействию Минобороны, промышленности, коллегии ВПК и постоянной поддержке со стороны президента Владимира Путина.

В то же время, Мантуров подчеркнул, что успехи российского ВПК заключаются не только в увеличении выпуска вооружения, но и масштабной модернизации имеющихся образцов, исходя из опыта, полученного в ходе применения их в СВО на Украине.

Чиновник добавил, что между генконструкторами и военными подразделениями налажен постоянный контакт, который позволяет оперативно проводить улучшение характеристик используемого в спецоперации вооружения.

Стоит отметить, что в то время, как российский ВПК продолжает увеличивать объемы производства, на Западе только приступают к налаживанию бесперебойного выпуска снарядов и прочего оружия для Украины. В связи с этим некоторые эксперты считают, что Киев может пойти в неоднократно анонсированное контрнаступление уже в ближайшее время, так как «затягивание» конфликта на данный момент играет не в пользу ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:20
    +7
    Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы

    Нам не надо в разы, нужно чтоб Хватало прежде всего для СВО.
    А так, это всего лишь заявление обо всём и не о чём, без конкретики.
    Выпуск приоритетных образцов вооружений в России Полностью покрывает потребности Армии и Флота в зоне СВО

    Вот за такое заявление искренне бы РАДОВАЛСЯ!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:40
      -2
      Зампред правительства РФ: Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы
      опять "в разы"...писал уже, в какие "разы" ? в полтора раза ,в 1,05 раза ? на порядок надо ! а лучше на два ! то есть, в десять раз или в двадцать !
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 15:53
        0
        опять "в разы
        Полностью вас поддерживаю. Но увы безграмотность шагает по России.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 16:01
          0
          Цитата: Гардамир
          опять "в разы
          Полностью вас поддерживаю. Но увы безграмотность шагает по России.

          да слёзы одни Гардамир,я дробям учу внука 6ти лет, а тут такое...
      2. KCA
        KCA Сегодня, 15:59
        +2
        Согласен, надо составить таблицу с указанием всего перечня приоритетного вооружения и в ней чётко указать - был выпуск в месяц ___ Т-90М стал выпуск в месяц ___, чо западным разведкам напрягаться-то, дополнительно можно вообще по всему - амуниция, боеприпасы, продукты, топливо и т.д.
      3. MrTulandra
        MrTulandra Сегодня, 16:45
        +2
        на порядок надо ! а лучше на два ! то есть, в десять раз или в двадцать

        Два порядка = 100, а не 20. hi
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: MrTulandra
          на порядок надо ! а лучше на два ! то есть, в десять раз или в двадцать

          Два порядка = 100, а не 20. hi
          Спасибо!
          согласен, психанул,в гневе писал, виноват, главное, все образованные поняли.простите... request
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:27
      +1
      "искренне бы радовался", а есть сомнения?
      У меня есть : репортёры столько всего намололи, что не знаешь :правда или брехня.
      Тут и провокационные в росы, чтоб вызвать панику :"гипс снимают завтра" (С).
      Личные амбиции : я такой хороший, а мной пренебречь?
      И репортёрская привычка:" из мухи делать слона". Как то так
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:43
      +1
      Для начала надо перечислить эти "приоритетные образцы"
      Нам тут лет 15 показывают "неимеюищиеаналогов" Су-57,Т-14 с семейством и пр. Триллионы бабахнули на перевооружение-и это уже не надо? request what
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:22
    +2
    Со слов министра, выпуск приоритетной продукции для российской армии увеличился в разы за кратчайшие сроки. Этого удалось достичь благодаря взаимодействию Минобороны, промышленности, коллегии ВПК и постоянной поддержке со стороны президента Владимира Путина.

    Такие разы очень относительны, вместо 10 танков выпустили 300, значит увеличили выпуск танков в десятки раз.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 15:24
      0
      значит не в десятки, а в 30 раз. что не так?
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:28
    0
    Пока кукушка хвалит даже не петуха, а сама себя. В военных условиях об объемах производства свидетельствуют не слова Мантурова, а масштабы использования техники и боеприпасов на поле боя. А оттуда идут регулярные жалобы на нехватку снарядов и БПЛА.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:33
    0
    О. Царев:
    "пока русским придётся полагаться на модели танков, которые были разработаны и многие даже построены ещё в Советском Союзе. Россия планировала произвести 2300 «Армат» в период с 2015 по 2020 год. Уже в 2018 году стало ясно, что план придется перенести на 2025 год. В декабре 2021 года «Ростех» сообщил, что первые 40 танков Т-14 поступят в войска после 2023 года. Учитывая издержки войны и санкций, даже это заявление было поставлено под сомнение. А именно, в 2015 году «Армата» стоила от 3,7 до 4,6 млн долларов. Два года назад цена выросла до $7,1 млн за бак. Между тем, эта цена увеличилась еще на 30 процентов».
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:09
      +1
      Ох уж эта Армата. Распиарили её выше крыши, а танк ещё не прошёл всего комплекса армейских испытаний.
      Дурацкая мода"бежать впереди паравоза", какой - то хмырь доложил на верх :вот "чудо - юдо раба кит", а там не проверили и репортёрам сказали. И пошло.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:53
    +5
    "проводить улучшения характеристик" в ВОВ тоже так было. Война лучше всяких полигонов, выявит все слабые места
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:02
    +1
    . Вице-премьер РФ Денис Мантуров на правительственном часе заявил о серьезном ускорении производства вооружения для ВС РФ.

    Хорошо конечно если так ,но я бы не верил Мантурову. Вчера показывали мастерскую работу минометчиков 120 мм (по моему тихоокеанские морпехи )так вот хвостовики были ржавые .Это открытый склад скорее всего.Минам лет наверно по 25.Подбирают все склады и пошли не самые свежие .
  7. Сергей Венедиктов
    Сергей Венедиктов Сегодня, 16:26
    +1
    Даже верю, что в разы

    Ранее выпускали 40 ракет ЛМУР в ГОД, станет 80 или 120 в год, а противнику только танков планируют поставить страны НАТО более 500 шт.

    Это конечно "достижение" в разы (очковтирательство по русски), особенно зная её цену 14,2 млн рублей за шт.

    За 13 млн рублей можно купить исправный б/у Ан-2 грузоподъемностью 1500 кг взрывчатки вместо 20 кг и дальностью полета 990 км после чего доработать самолет до беспилотного варианта на оставшийся 1 мил рублей (https://tehclub.site/products/an-2) и запустить в сторону любого стратегического моста через Днепр. Судя потому, как враг используя легкомоторные самолеты легко проникает в глубь нашей территории у б/у Ан-2 тоже будет шанс особенно ночью.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:30
    +3
    Главная задача сейчас нарастить выпуск специалистов среднего звена, возродить среднее специальное образование и переформатировать обратно высшее, ведь под диктовку "партнеров" гребаных уничтожили столько всего, что теперь непонятно как восстанавливать, до сих пор остановить точечных застройщиков не можем, зарываем государственные деньги в их сверхмегаприбыли, и ходим с протянутой рукой - скидываемся на лечение ребенка. Хватит уже хапать и на дедах выезжать, вон на фотке молооооденький такой рабочий, еще 80-и нет.
    Лет 10 назад запросили у нас буржуи несколько самолетов Бе-200, контрактик подмахнули, сунулись, а на заводе в Таганроге некому их собирать, одни дедуси с бабусями, вместо техникума торговый центр или что-то типа этого. Пришлось возрождать ПТУ приказом Президента.
    Может хватит жареных петухов за каждым углом поджидать?
  9. Стас
    Стас Сегодня, 16:37
    +2
    Автор, в русском языке правильно пишется и говорится в несколько раз, во столько раз, но не "в разы". Чего так неграмотность свою на показ выставлять?
  10. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 16:43
    0
    Цитата: Аэродромный
    Зампред правительства РФ: Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы
    опять "в разы"...писал уже, в какие "разы" ? в полтора раза ,в 1,05 раза ? на порядок надо ! а лучше на два ! то есть, в десять раз или в двадцать !

    на порядок -это в 10 раз. На два порядка -в 100. На три - в тысячу!

    Жертвы ЕГЭ и болонковской системы, .. /ругаеца матом, как маленькие дети/ :)