Зампред правительства РФ: Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы

Российский ВПК набирает обороты. Вице-премьер РФ Денис Мантуров на правительственном часе заявил о серьезном ускорении производства вооружения для ВС РФ.
Со слов министра, выпуск приоритетной продукции для российской армии увеличился в разы за кратчайшие сроки. Этого удалось достичь благодаря взаимодействию Минобороны, промышленности, коллегии ВПК и постоянной поддержке со стороны президента Владимира Путина.
В то же время, Мантуров подчеркнул, что успехи российского ВПК заключаются не только в увеличении выпуска вооружения, но и масштабной модернизации имеющихся образцов, исходя из опыта, полученного в ходе применения их в СВО на Украине.
Чиновник добавил, что между генконструкторами и военными подразделениями налажен постоянный контакт, который позволяет оперативно проводить улучшение характеристик используемого в спецоперации вооружения.
Стоит отметить, что в то время, как российский ВПК продолжает увеличивать объемы производства, на Западе только приступают к налаживанию бесперебойного выпуска снарядов и прочего оружия для Украины. В связи с этим некоторые эксперты считают, что Киев может пойти в неоднократно анонсированное контрнаступление уже в ближайшее время, так как «затягивание» конфликта на данный момент играет не в пользу ВСУ.