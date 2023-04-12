Военное обозрение
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Более трети перебравшихся с Украины в Польшу граждан не собираются возвращаться назад

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Более трети перебравшихся с Украины в Польшу граждан не собираются возвращаться назад

После начала специальной военной операции ВС РФ против киевского режима Украину покинуло большое количество граждан. Многие украинцы направились в Польшу. Теперь 38% уехавших с Украины граждан не собираются возвращаться назад и хотят осесть в Польше. Это следует из материалов социологического опроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.


Кроме того, около 7% украинских граждан собираются перебраться из Польши в какую-либо другую страну западного мира и осесть там. Лишь 55% опрошенных выходцев с Украины планируют вернуться на родину. Из них 82% собираются вернуться на Украину только «после победы», очевидно, подразумевая завершение боевых действий в пользу киевского режима. Еще 4% хотят приехать домой осенью 2023 года, 6% - летом и 8% - весной текущего года.

Опрос проводился социологами в марте 2023 года, в нем принимали участие 1270 украинских граждан, находящихся в Польше. Таким образом, ситуация складывается не очень хорошо для Киева. Многие украинцы не планируют возвращаться домой, что представляет собой довольно ощутимую угрозу демографического характера для украинского государства.

Сокращение численности населения страны, причем не столько из-за потерь в боевых действиях, сколько из-за массового оттока населения за границу, является одним из самых главных негативных последствий вооруженного конфликта. Всю полноту этих последствий Украине придется ощутить даже не сейчас, а через годы, учитывая, что страну покинули представители трудоспособной части населения, включая молодых женщин с маленькими детьми.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ghenady
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43 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 15:10
    +3
    унитазов и борделей хватит на всех.
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 15:16
      +4
      Что вы всех в бордели то отправляете? Проблемы с этим делом что-ли.? laughing люди от войны уехали. Кто останется найдет работу замуж выйдут.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:19
        +4
        люди от войны уехали
        9 из 10 бедныхбеженцев войну видели лишь по телевизору.
        1. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 15:21
          +6
          И что? Для нас вообще-то это лучше что уехали меньше рабочих рук. Меньше экономика Украины. Просто зачем многие тут про бордели и тд. Пишут это не от большого ума..
          1. Aken
            Aken Сегодня, 15:45
            +2
            Ладно, не бордели. Клубничные плантации устроят?
          2. Egeny
            Egeny Сегодня, 16:19
            0
            Мужики, вы о чём говорите... это же славянки. Это же наша кровь.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 16:24
              0
              это же славянки.
              В большинстве своем галицайки. Да и славянский кров fellow - тоже мало что значит-на чехов и поляков посмотрите.
              1. Egeny
                Egeny Сегодня, 17:01
                0
                Алекс, ты даже не членорез.... без обид... девочки-то причём.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 15:44
        +1
        Работу? Зачем? Не за то скакали на майдане.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:02
          +1
          Цитата: Aken
          Работу? Зачем? Не за то скакали на майдане.

          Сказки закончились, началась действительность. Жизнь заставила работать.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:59
        +1
        Цитата: bondrostov
        Проблемы с этим делом что-ли.? люди от войны уехали. Кто останется найдет работу замуж выйдут.

        Так будет, многие уже нормально обустроились и возвращаться в разруху не собираются, даже из Прибалтики.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:11
    -7
    Те симпатичные граждане, что изображены на фотке (на переднем плане), очень даже будут востребованы в Польше. Во всех ипостасях.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:44
      0
      Ещё один озабоченный, со свечкой у всех постоять успел?
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 16:08
        +2
        Уважаемый причем тут свечки? Кто нужен больше всего на Западе? Женщины детородного возраста, эмигранты которых можно занять трудом, не требующим особой квалификации. Так же нужны дети, у которых понятие Родины еще не оформилось и они будут считать себя теми, в какой стране выросли. Ну и будем объективны, заработок на ниве проституции тоже будет иметь место.
    2. solar
      solar Сегодня, 17:19
      0
      Те симпатичные граждане, что изображены на фотке (на переднем плане)...

      Там дети вообще-то...
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:13
    +4
    Из них 82% собираются вернуться на Украину только «после победы», очевидно, подразумевая завершение боевых действий в пользу киевского режима.

    В итоге имеем более 90% населения краины настроенных против России. Кто то ещё считает как-лов братским народом ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:25
      +1
      Ну,судя по всему-в руководстве России продолжают так думать.Судя по методам вой..,тьфу-СВО ,конечно
    2. Traktoris
      Traktoris Сегодня, 15:44
      0
      Опасаюсь спросить, автора поста, а что после 9 мая 1945 года, фашисты наших солдат в засос целовали? И как то этот вопрос решили, или Вы считаете Окраинцев ещё хуже чем фаши. Я то грешный и сейчас думаю, что % 30 из них и сейчас вполне "советские" люди. Оспорит?
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:52
        +1
        Цитата: Traktoris
        Опасаюсь спросить, автора поста, а что после 9 мая 1945 года, фашисты наших солдат в засос целовали? И как то этот вопрос решили, или Вы считаете Окраинцев ещё хуже чем фаши. Я то грешный и сейчас думаю, что % 30 из них и сейчас вполне "советские" люди. Оспорит?

        Ага. Особенно тот 67-летний летчик из Харькова! Он то вполне "советский"!
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:32
        0
        Я то грешный и сейчас думаю, что % 30 из них и сейчас вполне "советские" люди.

        Вы на Ютубе посмотрите там масса роликов про этих "советских" людей что они говорят и как они относятся к нам . Спросите тех у кого были родственники на краине . А почему были ? Да потому что они отрекаются от своих виня во всех своих бедах нас россиян.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:14
    0
    да, и возвращаться нет нужды если планируется «стирание границ» между пшеками и укринами
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:15
    +2
    Теперь 38% уехавших с Украины граждан не собираются возвращаться назад и хотят осесть в Польше.

    А куда возвращаться? Куда? Экономика швах, инфраструктура убита, промышленности почти нет, все грамотные специалисты давно уж эмигрировали в поисках хорошей работы, для детей перспектив нет. Так зачем возвращаться?
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:17
    -3
    Украинцы плавно превратились,в цыган. Вполне возможно,что к осени украина потеряет и свою государственность. Ткрриторию поделят между собой Польша,Венгрия и мы. Следовательно, цыгане и украинцы будут нацией,без своего государства. Мне их просто,жаль. Но сочувствия- нет. Они сами это заслужили.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:46
      0
      Ну получается что и мы заслужили крах СССР,и лихие 90
      1. ugos
        ugos Сегодня, 16:12
        +2
        Да, заслужили, они за кружевные трусики, а мы за джинсы, пепси-колу и жвачку.
  7. polpot
    polpot Сегодня, 15:23
    +2
    Неочень вериться , 99.8 думаю вернее будет , из Германии все 100 будет , если конечно не отлавливать и вывозить в наручниках.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:29
      0
      из Германии все 100 будет , если конечно не отлавливать и вывозить в наручниках.
      Очень многие оказались искренне разочарованы тем, что вместо альпийских шале и квартир в центре Берлина и Бонна им дали койкоместа в спортзалах, а пособия куда меньше средней зарплаты. Здесь на форуме даже один такой отписывался- его сбеженствовавших родителей жмоты-французы посмели в общагу поселить, а не в дом в Каннах. Но в целом да, избавиться от них будет трудновато.
  8. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:27
    +2
    7% украинских граждан собираются перебраться из Польши в какую-либо другую страну

    Что тут сказать? Только - как много их ждёт неожиданностей. Интересной жизнью, не подозревая того, живут.
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:30
    +2
    Что за "более трети"? Откуда эти цифры? Я знаю сотню украинцев в Польше и ни одного не знаю, кто хочет вернуться обратно.
  10. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 15:30
    +1
    На майдане скакали в том числе и за безвиз. И если кто помнит именно заробитчане были чуть ли не основной силой на майдане. У них сезонные работы в основном. Там многим наплевать на Украину им главное бесплатно в Европу ездить. И наверное война это только повод свалить из страны, соответственно возвращаться никто не собирается!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:34
      +1
      "Бесплатно"? До мУйдана 30 евро и виза в кармане! Неужели разваленая страна стоит 30 ешек?
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 15:37
        0
        Это не мне говорите а тем кому было жаль 30 ешек.
      2. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 15:38
        -1
        С 90-х постоянно ездил в ес. И на моих глазах дряхлели целые страны. Та же латвия. Пока евро не ввели в ес не "вступили" , прекрасно жили. А потом в момент обнищали.
        Нет у европы будущего! Как сказал один мой знакомый бизнесмен из ес: Скоро в ес останется бизнес ресторан-гостинница-музей.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:43
          +2
          Нет у европы будущего!
          В 2000м году я читал серьезное исследование, что через 20 лет более половины населения будет цветным. Могу заметить- не сбылось.
          Та же латвия
          Имеет реальный подушный ВВП в полтора раза превышающий российский.
          1. Wolfskin1993
            Wolfskin1993 Сегодня, 15:51
            -3
            А расход какой? Парковка в риге сколько стоит? Кофе? Еда? Коммуналка? Бензин и т.д. Цены в латах , как были , такие-же в евро стали.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 16:00
              0
              Цены в латах , как были , такие-же в евро стали.
              О Латвии у вас очень смутное познание- лат был по курсу выше евро( примерно 1\1 к тогдашнему британскому фунту). Так что нет, не стали. И судя по нежеланию угнетаемых русскоязычных неграждан уезжать оттуда в Россию- цены на кофе всех устраивают.
              Бензин
              За разницу в цене среднестатистического автомобиля по сравнению с Россией- можно на года полтора залиться.
              1. Klmn
                Klmn Сегодня, 17:19
                0
                Нууу, скажем так, я уже ранее писал, лат да, был дороже евро 0.70 сантим 1 евро. Но за год или два до входа в еврозону (ввода евро), у нас правящие чет-то учудили и чуть вся фин. машина не рухнула, ЕС помгло, денег подкинула, еще внуки возвращать будут. Правы и те кто говорит что до вступления в ЕС было лучше, да, было лучше, з/п выше, заказы лучше...
                По плводу цен, как только вступили в ЕС, что было в латах стало в евро причем 1 к 1, т.е. что стоило лат, стало евро, это был плюс, потом ессно цены сравнялись, потом выросли, сейчас вообще взлетают не по дням а по часам, кг лука 1 евро, видно "редкий и трудно выращиваемый" овощь... Кварт. плата тоже выросла двушка зимой до 250 ну +/- без эл-ва и-нета, газа...
                Далее, чтоб норм работу найти, помимо образования, надо знать латышский, русский, англ. выше среднего, свободно разговорный, ну а стакими знаниями много кто в ЕС свалил с концами, да, ты будешь на заводе сигареты фасовать, но получать раза в 3 выше чем здесь, здесь 700-1000+/-...
                Почему в Россию не уезжают, ну начнем, во первых я здесь родился, здесь мои друзья, мои родственники, моя семья, своя фирма, ради какого счастья мне все бросать и перебираться в Россию?
                По поводу правительства, шествия сс, и прочих идеологических, тут можно много писать, но по сути, живем как-то паралельно, как бы странно это не звучало...
                Короче, как-то живем, по поводу языка, почти все кто родился в 80-ых, выучили, прошли тест на гражданство, получили паспорт и свалили в ЕС:)))
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:32
    -2
    Тю!!! А как же мова??? Там , в пшекии , за мову в пятак паны дают!!! Что там будет шпрехенфюрер тАрАс крЫмИнь делать со своими мандавошками колхозными провокаторшами?
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:37
    0
    Опрос проводился социологами в марте 2023 года, в нем принимали участие 1270 украинских граждан, находящихся в Польше.

    В статье нет сведений о том, среди каких возрастных групп украинских граждан проводился опрос.
    И делать какие то выводы по результатам опроса также некорректно, учитывая, что опрошено примерно 0,06% от общего числа находящихся на данный момент в Польше граждан Украины, а это примерно 2 млн. человек.
    Поправьте, если у кого то есть более точные цифры. hi
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    0
    Вот совсем не жаль.Кто не скаче,тот москаль.Украина це Европа.Идиоты англицкий язык надо было учить с 1992 года и научится продавать себя работодателям на западе.Проституток это не касается.
  14. SergeyIV
    SergeyIV Сегодня, 15:53
    0
    НАТО-Зеленская бойня на Украине показала всей планете, к чему готовит Запад с марионеточными режимами народы "демократизированных" стран. Сейчас обманутые жители Тайваня ждут с ужасом своей участи. У них ситуация еще хуже они как бы на острове и фиг массово куда сбежишь.
  15. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 15:56
    0
    Сейчас в мире можно ехать куда угодно и от кого угодно. Пусть едут, пусть возвращаются - собственно это их решение. Надоело уже про этих украинцев слушать из каждого утюга.

    Страны Европы куда они так стремятся, взвоют. Уже воют.

    Кстати говоря: - на фотографии, самая крайняя справа девушка, если присмотреться, то у неё венок из цветов российского флага.
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:24
    -1
    Да пусть хоть все там остаются, это публика с выжженными фашизмом мозгами, вот пусть там в Гейропе и живут, среди своих - "хвашистов" в дёсны с ними целуются.