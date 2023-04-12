Более трети перебравшихся с Украины в Польшу граждан не собираются возвращаться назад

После начала специальной военной операции ВС РФ против киевского режима Украину покинуло большое количество граждан. Многие украинцы направились в Польшу. Теперь 38% уехавших с Украины граждан не собираются возвращаться назад и хотят осесть в Польше. Это следует из материалов социологического опроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.Кроме того, около 7% украинских граждан собираются перебраться из Польши в какую-либо другую страну западного мира и осесть там. Лишь 55% опрошенных выходцев с Украины планируют вернуться на родину. Из них 82% собираются вернуться на Украину только «после победы», очевидно, подразумевая завершение боевых действий в пользу киевского режима. Еще 4% хотят приехать домой осенью 2023 года, 6% - летом и 8% - весной текущего года.Опрос проводился социологами в марте 2023 года, в нем принимали участие 1270 украинских граждан, находящихся в Польше. Таким образом, ситуация складывается не очень хорошо для Киева. Многие украинцы не планируют возвращаться домой, что представляет собой довольно ощутимую угрозу демографического характера для украинского государства.Сокращение численности населения страны, причем не столько из-за потерь в боевых действиях, сколько из-за массового оттока населения за границу, является одним из самых главных негативных последствий вооруженного конфликта. Всю полноту этих последствий Украине придется ощутить даже не сейчас, а через годы, учитывая, что страну покинули представители трудоспособной части населения, включая молодых женщин с маленькими детьми.