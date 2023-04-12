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Американский журналист Херш рассказал о подготовке США проекта соглашения по украинскому конфликту на случай «победы» Киева

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Американский журналист Херш рассказал о подготовке США проекта соглашения по украинскому конфликту на случай «победы» Киева

В США заняты разработкой плана соглашения на случай, если вооруженный конфликт на Украине завершится не в пользу России. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве страны.


Непосредственно проработкой плана соглашения занимается Объединенный комитет начальников штабов американских вооруженных сил. В ОКНШ уже проинструктировали начальников штабов видов вооруженных сил, чтобы был составлен план проекта договора, который предложат Москве в случае «поражения» на Украине.

Что интересно, в настоящее время у ВС США нет никаких оснований считать, что конфликт завершится в пользу киевского режима. Если только на стороне Украины не выступят силы НАТО, что чревато началом третьей мировой войны, у вооруженных сил киевского режима в их нынешнем состоянии нет шансов одержать военную победу над российской армией.

В то же время, в США анализируют различные варианты исхода событий в случае контрнаступления украинских формирований на освобожденные Россией территории. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал новые сроки контрнаступления – теперь они сдвинулись с апреля-мая 2023 года, о чем раньше говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, на лето текущего года.

Такое решение может быть принято в связи с отсутствием у ВСУ реальных возможностей провести успешное контрнаступление. Силы и средства у киевского режима на успешное контрнаступление отсутствуют.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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26 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:34
    +9
    как по мне просто кидают разную дезу, и смотрят как поведет наше общество. они пытаются нас прочитать и найти уязвимые точки..
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:37
      +3
      Цитата: incoggnoto
      как по мне просто кидают разную дезу, и смотрят как поведет наше общество. они пытаются нас прочитать и найти уязвимые точки..

      как опытный шулер,прощупывает игроков...
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 16:00
        +2
        Цитата: Аэродромный
        Цитата: incoggnoto
        они пытаются нас прочитать и найти уязвимые точки..
        как опытный шулер,прощупывает игроков...

        Только сдается мне, что лучше уж опытный шулер, а не это сборище недоразвитых "исключительных". Уровень подготовки западных специалистов по Союзу/России не выдерживает критики.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:39
      +5
      1) ни слова о том что же они приготовили в случае поражения России. 2) почему это готовят военные сша или они подписываются под своим участием в конфликте со всеми вытекающими?!
    3. Aken
      Aken Сегодня, 15:56
      +1
      Наше общество к такой дезе стабильно безразлично или ничего об этом не знает. А численность тех, кто нервно реагирует не выходит за пределы демократических 2%.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 16:21
        -1
        "Деза" это дезИнформация, а здесь информации ноль. Сплошные если да в случае.
  2. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 15:38
    +3
    Собаки лают - караван идёт !!!
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:39
    +1
    3 магнитофона, 3 портсигара, куртка замшевая ...
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:00
      0
      "Иван Васильевич меняет профессию" одна из самых лучших комедий
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:41
    +2
    Для США проект с 404 - большая удача. И они при любом развитии событий выжмут максимум.
    И крови попьют нашему руководству и при удачном/не удачном исходе по любому. И оставшаяся часть 404 будет серой зоной против РФ (напомню, что через 404 идут трубы).
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:11
      +1
      Не знаю как США, но ткриториальное недоразумение " украина" у нас иного крови попило. Ненависть и предвзятое отношение к народу незалежной,останется долго. Как бы пропаганда наша не старалась,залечить со временем эти раны.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Zaurbek
      И оставшаяся часть 404 будет серой зоной против РФ (напомню, что через 404 идут трубы).

      Значит не должно быть серой зоны. Только территория РФ по которой идут трубы.
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:44
    0
    составлен план проекта договора, который предложат Москве в случае «поражения» на Украине.

    Любители вненаучной фантастики, или жертвы Болонской системы образования?
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 17:00
      0
      составлен план проекта договора, который предложат Москве в случае «поражения» на Украине.

      Любители вненаучной фантастики, или жертвы Болонской системы образования?

      Вьетнам во второй половине 20 века выстоял против 3 великих держав, 3 из 5 постоянных членов совбеза ООН (законных ядерных держав). Франция, Штаты (1963-1975) и Китай(1979-1990).

      Афганцы выстояли против СССР (1979-1989) и против НАТО (2001-2021).

      Если в верху и дальше будут рулить шапошники, со словами да мы их сейчас, да мы их в труху, то и Украины есть шансы выстоять против великой державы.
      Помнится небо на юге России закрывали до 12 марта 2022 года. Тоесть планировали уложится грубо говоря за пару недель. И Киев взять, и Харьков и Донбасс само собой.
      А оно вон как вышло.
      Больше года прошло, вначале была тотальная мобилизация в ЛДНР, далее провели мобилизацию в РФ, раскочегарили ЧВК, стали выгребать все резервы (т62,т55 и прочие консервы) прошли через деэскалацию и перегрупировку, а територию ДНР ещё не взяли.
      При этом украинцы накопили резервы, и что будет когда они ими воспользуются? Очередная перегрупировка или что похуже?

      Если не учить историю, она может больно ударить.
      Это всё очень похоже на маленькую победоносную войну.
      А там в верхах всё на чудо надеются: то на трусость запада, то на морозы в европе, то на китайцев, то на экономический кризис, то на переговоры, то на крах доллара, короче не хотят там запрягать.

      И всё заливают: цели СВО достигнуты, всё по плану.

      Помнится Буш старший в 1992 году в конгрессе заявил: дамы и господа, мы победили (в холодной войне против СССР). У Байдена тоже есть шанс так сказать, если всё будет идти тем же путём.
  6. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 15:47
    +1
    Lot of text, and this text mean nothing!
    There is a bunch of desinformstion a bunch of stories a bunch of scripted stories I think the real story is nobody knows how to act and nobody knows the real truth. It's one big poker game with poor players. They only truth is there is no way back! And if you want to win this poker game you need to look forward and don't look back.. Or make any compromises those are the wrong sulotions! America is gone they face so many intern problems.. And Europe?.. with some luck and changes they wil manage to have a little part in the near future..
  7. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:48
    0
    В России говорят:
    - Не говори хоп!
    - Пока не загреб!
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 15:51
      +1
      В России говорят немного по другому
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:49
    +1
    Или объединенный комитет начальников штабов американских вооруженных сил что то знает и молчит ,либо они просто жертвы СМИ . Разгоняя победоносные слухи ,сами в них поверили.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:57
    +1
    А что, проект мирного договора кроме военных уже там и написать не кому? У нас выдумывать не нужно, одну уже в 1945 году принимали, поправить даты, место и подписантов. Не нужно изобретать велосипед...
  10. ugos
    ugos Сегодня, 16:00
    +2
    А сам план то где?
    Что то стало много статей ради громкого заголовка, безо всякого смысла, лишь бы написать.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:54
      0
      "лиш бы написать" дак "кусать хотца" всем, а репортёров сенсации кормят
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:12
    +1
    В США заняты разработкой плана

    Очередной делёж шкуры неубитого медведя. Неужели не надоело фигнёй заниматься ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: 16112014nk

      Очередной делёж шкуры неубитого медведя. Неужели не надоело фигнёй заниматься ?

      Так зарплату надо же оправдать.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    0
    С одной стороны ОКНШ на то и существует, чтобы писать планы на случай вторжения марсиан в Папуа Новая Гвинея. Но с другой стороны; есть подозрение, что у них там в,Пентагоне пышным цветом цветёт марихуана. И они таки её курят.
  13. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:49
    0
    "на лето текущего года" 1)о том, что контрнаступление, возможно, в конце мая, начале июня, уже давно говорили.
    2)на войне НЕЛЬЗЯ верить врагу
    В ВОВ разве : Антонов или Кейтель, извещали в газете, когда будет наступление?
    Может, они спецом говорят так, чтобы мы расслабились?
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:28
    0
    Американский журналист Херш рассказал о подготовке США проекта соглашения по украинскому конфликту на случай «победы» Киева
    . Да пофиг, что они там думают...