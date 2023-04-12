Американский журналист Херш рассказал о подготовке США проекта соглашения по украинскому конфликту на случай «победы» Киева

В США заняты разработкой плана соглашения на случай, если вооруженный конфликт на Украине завершится не в пользу России. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве страны.Непосредственно проработкой плана соглашения занимается Объединенный комитет начальников штабов американских вооруженных сил. В ОКНШ уже проинструктировали начальников штабов видов вооруженных сил, чтобы был составлен план проекта договора, который предложат Москве в случае «поражения» на Украине.Что интересно, в настоящее время у ВС США нет никаких оснований считать, что конфликт завершится в пользу киевского режима. Если только на стороне Украины не выступят силы НАТО, что чревато началом третьей мировой войны, у вооруженных сил киевского режима в их нынешнем состоянии нет шансов одержать военную победу над российской армией.В то же время, в США анализируют различные варианты исхода событий в случае контрнаступления украинских формирований на освобожденные Россией территории. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал новые сроки контрнаступления – теперь они сдвинулись с апреля-мая 2023 года, о чем раньше говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, на лето текущего года.Такое решение может быть принято в связи с отсутствием у ВСУ реальных возможностей провести успешное контрнаступление. Силы и средства у киевского режима на успешное контрнаступление отсутствуют.