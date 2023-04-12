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Франция блокирует выполнение плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе и на Украину

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Франция блокирует выполнение плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе и на Украину

Поставка боеприпасов на Украину в необходимых для ВСУ количествах оказалась под угрозой из-за разногласий среди европейских стран. Так, польское издание PAP пишет, что Франция блокирует выполнение плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе и на Украину.


Авторы статьи напоминают, что проект подразумевает выделение средств в размере 2 млрд. евро, 50% из которых должны пойти на возмещение европейским странам поставок боеприпасов со своих складов именно для ВСУ.

В то же время, запасы необходимого для Украины вооружения в ЕС заканчиваются. Следовательно, было предложено закупать их в других странах.

Как пишет издание, французские власти выступили против закупок вооружения за пределами Евросоюза и хотят, чтобы вышеупомянутое возмещение распространялось не только на поставки запрошенных Киевом боеприпасов, но и на передачу прочего вооружения, например, ракет, о которых украинские власти не просили.

В материале говорится, что против французской инициативы выступили сразу несколько стран ЕС, включая Польшу. Там считают, что Париж пытается лоббировать интересы оборонных компаний, создавая механизм «принудительного» заказа отдельного оружия, которое украинской армии может и не понадобится, пишет PAP со ссылкой на заявление некоторых европейских дипломатов.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:20
    0
    Авторы статьи напоминают, что проект подразумевает выделение средств в размере 2 млрд. евро, 50% из которых должны пойти на возмещение европейским странам поставок боеприпасов со своих складов именно для ВСУ.
    . Вопрос... а с каких резервов это бабло брать собираются и кто эти резервы наполняет???
    Стран доноров, в гейропе, раз два и обчелся, а вот нахлебников хоть отбавляй!!!
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:21
      -1
      Возможно и "нахлебников" будут по полной раскулачивать.
  2. Комментарий был удален.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:20
    0
    Макарон ехал к товарищу Си чтобы его настроить против РФ, а товарищ Си сам настроил Макарона.
    Китаец и русский - дружба навек!
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:27
    +1
    И снова по кругу запустили новость месячной давности. Сначала про намерение ЕС поставлять, а теперь про Францию. Кстати она не одна, тормозят еще Кипр и Греция (эти против Турции). Обновлений и подвижек по ней нет.

    Европейские дипломаты обвинили Францию в торможении процесса совместной закупки странами ЕС артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 марта, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По словам источника, Париж настаивает, чтобы заказы на производство снарядов получали только европейские предприятия военно-промышленного комплекса. Франция хочет гарантий, что совместная закупка оружия на €2 млрд принесет пользу только компаниям, которые базируются в Евросоюзе.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    -1
    Макорон засланная приманка,щенок руку кормящую не укусит,а если укусит получит затрещину такую ,что в угол улетит.И у Франции будет во главе араб,полный набор западных ценностей и жена у него будет француз.Собак бить не льзя ,они злопамятные.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:29
      0
      Жена то старая будет у него? Все как положено??