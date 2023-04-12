Поставка боеприпасов на Украину в необходимых для ВСУ количествах оказалась под угрозой из-за разногласий среди европейских стран. Так, польское издание PAP пишет, что Франция блокирует выполнение плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе и на Украину.
Авторы статьи напоминают, что проект подразумевает выделение средств в размере 2 млрд. евро, 50% из которых должны пойти на возмещение европейским странам поставок боеприпасов со своих складов именно для ВСУ.
В то же время, запасы необходимого для Украины вооружения в ЕС заканчиваются. Следовательно, было предложено закупать их в других странах.
Как пишет издание, французские власти выступили против закупок вооружения за пределами Евросоюза и хотят, чтобы вышеупомянутое возмещение распространялось не только на поставки запрошенных Киевом боеприпасов, но и на передачу прочего вооружения, например, ракет, о которых украинские власти не просили.
В материале говорится, что против французской инициативы выступили сразу несколько стран ЕС, включая Польшу. Там считают, что Париж пытается лоббировать интересы оборонных компаний, создавая механизм «принудительного» заказа отдельного оружия, которое украинской армии может и не понадобится, пишет PAP со ссылкой на заявление некоторых европейских дипломатов.