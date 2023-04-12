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Минобороны: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в Артемовске при фланговой поддержке ВДВ ВС РФ

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Минобороны: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в Артемовске при фланговой поддержке ВДВ ВС РФ

Впервые с января этого года Министерство обороны России вновь начло упоминать в своих ежедневных сводках штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», действующие в районе Артемовска на Донецком направлении. Более того, в сегодняшнем докладе Конашенков сообщил, что «вагнеровцы» овладели еще тремя городскими кварталами в Артемовске при поддержке подразделений ВДВ ВС РФ с флангов. Именно о необходимости такого взаимодействия в районе Артемовска в последнее время неоднократно говорил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. И это, несомненно, очень хороший сигнал.


Помимо поддержки с флангов действий «музыкантов», артиллерия и авиация «Южной» группировки войск не позволяет ВСУ произвести ротацию и сгруппировать ударные резервы для контратаки в районе Артемовска. Сообщается, что ударами оперативно-тактической авиации, ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ поражены резервы противника, пытавшие продвинуться к городу со стороны Часова Яра и Богдановки.

Кроме того, поражено скопление живой силы и техники ВСУ в районе Константиновки, которая является главным логистическим узлом переброски резервов с запада Украины на Донецкое направление. В результате работы нашей артиллерии и авиации на этом важном участке наступления российских войск уничтожено более 245 украинских боевиков. Также подбиты танк, БТР, одиннадцать единиц легкобронированного транспорта. Из артиллерии ВСУ поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Вновь большие потери в личном составе ВСУ понесли на другом участке Донецкого фронта, где ликвидировано в общей сложности до 180 украинских боевиков. Были поражены украинские позиции в районе Угледара в Донецкой республике, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Также в районе сел Павловка под Угледаром и Новоселовка выявлена и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника.

Еще три украинских ДРГ обнаружены и уничтожены военнослужащими «Западной» группировки войск в районе сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области. Всего на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских боевиков, два автомобиля, польская САУ Krab и американская самоходная гаубица Paladin.

Активизировалась работа нашей артиллерии по украинским позициям на правом берегу Днепра в Херсонской области. За сутки противник здесь потерял до 50 военнослужащих, уничтожено девять единиц бронетехники. Кроме того, в районе села Отрадокаменка, расположенного в месте впадения в Днепр реки Казак (Козак) напротив Новой Каховки, накрыт склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Воздушные силы ВСУ лишились очередного тактического фронтового бомбардировщика Су-24, сбитого нашими летчиками-истребителями в районе Красного Лимана Донецкой республики.

Использованы фотографии:
Телеграм-канал Евгения Пригожина
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7 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:56
    0
    Сбит очередной Су-24, где они их только берут.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Сбит очередной Су-24, где они их только берут.

      Соседи все подкидывают. Надолго ли хватит?
      1. Комментарий был удален.
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: Егоза
        Соседи все подкидывают. Надолго ли хватит?

        Соседи изначально не имели Су-24.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 16:48
      0
      Это же Конашенков, у него этих Сушек немеряно.
      Странно, что ещё Звезду Смерти не сбили.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    +1
    Похоже недопонимание между Вагнером и МО РФ имел двойное значение.Я просто не задавал вопрос в прямую,а кто подписывает о награждении госнаградами совершивших подвиг ради Родины воинов ЧВК Вагнер?Не Министра обороны РФ стоит там подпись.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:02
    +2
    Композиции в исполнении "музыкантов" плохо действуют на бандеровцев smile Как-то экспромтом предложил для борьбы с бронетехникой ВСУ использовать ТОСы и вот сегодня читаю разбита и сожжена в местах сосредоточения и выдвижения в боевые порядки бронетехника ВСУ, браво !!! следующие "леопарды", приготовиться.
  4. Задира
    Задира Сегодня, 17:18
    0
    Не принижая заслуги бойцов, младшего и среднего комсостава (они делают суровую мужскую работу и не имеют права обсуждать приказы генералов) все же возникает вопрос: в чем стратегическое значение взятия Артемовска? Появляются какие то предпосылки для развития наступления? Вроде нет - дальше следующая линия укрепрайонов. На Украине подобных населенных пунктов сотни и тратить на них лучшие штурмовые подразделения (а в городской застройке потери сторон соизмеримые), мягко говоря, не оправдано.