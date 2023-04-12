Минобороны: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в Артемовске при фланговой поддержке ВДВ ВС РФ

Впервые с января этого года Министерство обороны России вновь начло упоминать в своих ежедневных сводках штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», действующие в районе Артемовска на Донецком направлении. Более того, в сегодняшнем докладе Конашенков сообщил, что «вагнеровцы» овладели еще тремя городскими кварталами в Артемовске при поддержке подразделений ВДВ ВС РФ с флангов. Именно о необходимости такого взаимодействия в районе Артемовска в последнее время неоднократно говорил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. И это, несомненно, очень хороший сигнал.
Помимо поддержки с флангов действий «музыкантов», артиллерия и авиация «Южной» группировки войск не позволяет ВСУ произвести ротацию и сгруппировать ударные резервы для контратаки в районе Артемовска. Сообщается, что ударами оперативно-тактической авиации, ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ поражены резервы противника, пытавшие продвинуться к городу со стороны Часова Яра и Богдановки.
Кроме того, поражено скопление живой силы и техники ВСУ в районе Константиновки, которая является главным логистическим узлом переброски резервов с запада Украины на Донецкое направление. В результате работы нашей артиллерии и авиации на этом важном участке наступления российских войск уничтожено более 245 украинских боевиков. Также подбиты танк, БТР, одиннадцать единиц легкобронированного транспорта. Из артиллерии ВСУ поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».
Вновь большие потери в личном составе ВСУ понесли на другом участке Донецкого фронта, где ликвидировано в общей сложности до 180 украинских боевиков. Были поражены украинские позиции в районе Угледара в Донецкой республике, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Также в районе сел Павловка под Угледаром и Новоселовка выявлена и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника.
Еще три украинских ДРГ обнаружены и уничтожены военнослужащими «Западной» группировки войск в районе сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области. Всего на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских боевиков, два автомобиля, польская САУ Krab и американская самоходная гаубица Paladin.
Активизировалась работа нашей артиллерии по украинским позициям на правом берегу Днепра в Херсонской области. За сутки противник здесь потерял до 50 военнослужащих, уничтожено девять единиц бронетехники. Кроме того, в районе села Отрадокаменка, расположенного в месте впадения в Днепр реки Казак (Козак) напротив Новой Каховки, накрыт склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Воздушные силы ВСУ лишились очередного тактического фронтового бомбардировщика Су-24, сбитого нашими летчиками-истребителями в районе Красного Лимана Донецкой республики.