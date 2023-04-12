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Украинская пресса пишет о приближающемся дефиците в стране дешевого автомобильного топлива

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Украинская пресса пишет о приближающемся дефиците в стране дешевого автомобильного топлива

На Украине в настоящее время заканчивается дешевое автомобильное топливо. Об этом сообщает украинская пресса, анализируя ситуацию на топливном рынке страны.


Как отмечает украинское издание «Страна», еще в феврале 2023 года на Украине стало стремительно дешеветь автомобильное топливо. Цены снижались практически на все виды топлива – и на бензин, и на газ, и на дизельное топливо. Например, в марте 2023 года стоимость дизельного топлива снизилась на 6%, автогаза – на 10%.

Данная тенденция была связана с общим падением цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Кроме того, на украинском рынке присутствовало большое количество невостребованного топлива, так как импортеры поставляли его в большом количестве.

Однако сейчас наблюдается обратная тенденция. Лишь за последнюю неделю стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 0,75-1,5 гривны с литра. Наблюдается рост цен всех видов топлива. При этом ряд автозаправочных станций все еще продолжает делать скидки, распродавая старые запасы. Но в будущем ожидается рост цен на топливо, что связано с подорожанием нефти. Лишнего топлива на украинском рынке больше нет. Также свою роль играет и долларовая инфляция.

Эксперты обеспокоены тем, что скоро на рынке начнет сказываться и отмена льгот по НДС и акцизу на автомобильное топливо. Украина дала обещание Международному валютному фонду вернуть все налоги, не сдержать обещание она не может. Возврат налогов приведет к подорожанию топлива как минимум на 10 гривен с литра, что серьезно ударит по общей ситуации на топливном рынке страны.
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19 комментариев
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  1. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 15:59
    +15
    Как то странно там в Украине...., почему там вообще должен быть бензин, не говоря о том что ещё и дешевый.... sad
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:02
      +2
      значит шароварные будут покупать недешёвое топливо. и что нам с того? пожалеть их надо??
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: Nexcom
        значит шароварные будут покупать недешёвое топливо. и что нам с того? пожалеть их надо??

        Но пока не покупают!Пока цены у них СНИЖАЮТСЯ! Это пожалуй нас пожалеть-что то у нас топливо не снижает цену.В стране-лидером в нефте и газодобыче.Есть богатый опыт-для "своих" цена особенная-почти даром.Но мы и своих в рог скручиваем! negative
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 17:03
          0
          Это пожалуй нас пожалеть-что то у нас топливо не снижает цену.

          Скажите спасибо что не дорожает, а то следуя логике наших экономистов при падении цены на нефть возрастает цена на бензин и дизель.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:08
      +2
      Раз мы логистику их не трогаем,то почему бы этому топливу и не быть?Из Польши или Румынии.Мост в Затоке функционирует.С какого перепугу?Наверное,мы что то не знаем..
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 16:34
        +1
        Российское топливо уже несколько месяцев поступает через Латвию на Украину по поддельным документам, говорится в программе Nekā personīga («Ничего личного») на канале TV3.

        По данным журналистов, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера с топливом, общая стоимость груза превышает €100 млн. В их числе были суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота», они доставляли топливо на склады компании PARS Termināls. В январе и феврале журналисты заметили возле складов несколько десятков бензовозов с Украины. 4 апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.
        И не стоит говорить , что наши ни чего не знают.
        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/business/11/04/2023/6434fda39a79470b1660ab8a
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:34
        +1
        Вот в чем причина
        https://www.kp.ru/online/news/5223401/

        Американцы пишут что Зе присвоил 400 млн бакинских направленных США Украине на закупку топлива. Если это так, то всё сходится.
      3. mark1
        mark1 Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Раз мы логистику их не трогаем,то почему бы этому топливу и не быть?Из Польши или Румынии.

        А в Польше или Румынии есть дешевое топливо? Но на счет того, что дело в логистике согласен.
      4. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:05
        0
        Раз мы логистику их не трогаем,то почему бы этому топливу и не быть?

        А про Кременчугский НПЗ все забыли ? А может он работает?
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 16:00
    +2
    Еще в 2012 г., ездил к родителям, проживавшим на украине, на собственной машине. Уже в то время цена на топливо была конская. У нас рублей по 35 за литр, по моему, а там почти что в 2 р. выше. Боролись за евроASSоциацию - получили то что хотели и именно в то место, куда хотели попасть
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:03
    +2
    Бедные укропчики. Война, бардак, экономика разваливается..Да еще и цены на топливо,взлетят...Пересядут на волов. Как в старину. С чего начали,к тому и вернулись.. Так им и надо.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:04
    +8
    Не понятно откуда там вообще топливо .По сути все нефтеналивные базы должны быть целью номер 1
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 16:25
      0
      Не понятно откуда там вообще топливо .

      Тем более, что пару дней назад наши долбанули по нефтебазе с 70 тыс. тонн топлива....
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: APASUS
      По сути все нефтеналивные базы должны быть целью номер 1

      Мало ли кто что должен! Вон, возле нас новую АЗС открывают. В любом случае есть вариант с кражей топлива чтобы потом продать дороже.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:14
    +2
    Для информации:
    Любые сделки с топливом из РФ в странах ЕС с 5 февраля 2023 года являются контрабандой.
    «Исключение в ЕС существует для Болгарии, которая получила право до конца 2024 года получать российскую нефть для НПЗ “Нафтогаз Бургас”, который продолжает принадлежать российской компании “Лукойл”», - констатирует Юшков.
    Поставки топлива с этого НПЗ на Украину неоднократно фиксировались, причем, в отличие от латвийского маршрута, такие сделки носят легальный характер. Компании ЕС имеют право покупать в Бургасе топливо и поставлять его куда угодно.

    Полная версия статьи:https://rueconomics.ru/23987983-cherez_kazahstan_i_latviyu_ukraina_nashla_hitrii_sposob_zakupki_rossiiskogo_topliva?ysclid=lgdpmf8rbf879694757
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:37
    0
    На Украине в настоящее время заканчивается дешевое автомобильное топливо. Об этом сообщает украинская пресса, анализируя ситуацию на топливном рынке страны.
    Удивительно что только сейчас а не 13 месяцев назад...
  7. mlad
    mlad Сегодня, 16:53
    0
    https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/smi-cherez-latviyu-mesyacami-rossijskoe-toplivo-po-poddelnym-dokumentam-vezut-v-ukrainu.d?id=55413828 через Латвию месяцами российское топливо по поддельным документам везут в Украину
    Вот откуда горючее на украине.........
  8. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 17:08
    +1
    ЦИТАТА "Лишь за последнюю неделю стоимость бензина и дизельного топлива подорожала" - типичная языковая ошибка. Её делают постоянно даже дикторы телевидения.
    Стоимость РАСТЁТ а не ДОРОЖАЕТ. Дорожает товар.
    Точно так же не может быть ТЕМПЕРАТУРА ЖАРКОЙ. Температура бывает ВЫСОКАЯ. Не может ВЕС быть ТЯЖЁЛЫМ. Если ВЕС, то БОЛЬШОЙ.
  9. solar
    solar Сегодня, 17:10
    0
    Лишь за последнюю неделю стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 0,75-1,5 гривны с литра.

    Автор здоров сочинять. в 21 веке это как-то даже неловко должно быть. Подешевела стоимость, а не подорожала. Причем заметно.

    https://auto.ria.com/toplivo/