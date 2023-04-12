Украинская пресса пишет о приближающемся дефиците в стране дешевого автомобильного топлива

На Украине в настоящее время заканчивается дешевое автомобильное топливо. Об этом сообщает украинская пресса, анализируя ситуацию на топливном рынке страны.Как отмечает украинское издание «Страна», еще в феврале 2023 года на Украине стало стремительно дешеветь автомобильное топливо. Цены снижались практически на все виды топлива – и на бензин, и на газ, и на дизельное топливо. Например, в марте 2023 года стоимость дизельного топлива снизилась на 6%, автогаза – на 10%.Данная тенденция была связана с общим падением цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Кроме того, на украинском рынке присутствовало большое количество невостребованного топлива, так как импортеры поставляли его в большом количестве.Однако сейчас наблюдается обратная тенденция. Лишь за последнюю неделю стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 0,75-1,5 гривны с литра. Наблюдается рост цен всех видов топлива. При этом ряд автозаправочных станций все еще продолжает делать скидки, распродавая старые запасы. Но в будущем ожидается рост цен на топливо, что связано с подорожанием нефти. Лишнего топлива на украинском рынке больше нет. Также свою роль играет и долларовая инфляция.Эксперты обеспокоены тем, что скоро на рынке начнет сказываться и отмена льгот по НДС и акцизу на автомобильное топливо. Украина дала обещание Международному валютному фонду вернуть все налоги, не сдержать обещание она не может. Возврат налогов приведет к подорожанию топлива как минимум на 10 гривен с литра, что серьезно ударит по общей ситуации на топливном рынке страны.