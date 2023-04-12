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В МИД РФ заявили, что Баку и Ереван согласились провести переговоры в России

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В МИД РФ заявили, что Баку и Ереван согласились провести переговоры в России

Москва продолжает вести активную работу по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны уже не раз собирались на российской территории для проведения приговоров.


И на этот раз представители двух закавказских республик, вероятнее всего, встретятся в России. Об этом, в частности, сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Баку и Ереван согласились на предложение Москвы о проведении очередной встречи по мирному договору между странами в России. Дата возможных переговоров будет объявлена после окончательного согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Наши усилия по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между этими странами не ослабевают

- цитирует слова российского дипломата ТАСС.

Напомним, что осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией фактически разразилась новая Карабахская война, по итогам которой Баку занял значительную часть Нагорного Карабаха и ряд других районов, находившихся под армянским контролем с 1994 года. В конце прошлого года отношения между Баку и Ереваном вновь обострились из-за ситуации в Лачинском коридоре – небольшом пространстве в несколько километров шириной, соединяющем Армению и Степанакерт.
Использованы фотографии:
rutube.ru
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1 комментарий
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:00
    -1
    Правильно. Запереть главных армянина и азербайджанца в подвале МИДа и выдать им по кинжалу...