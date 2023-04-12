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Американский военный эксперт назвал время «секретным оружием» президента России

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Американский военный эксперт назвал время «секретным оружием» президента России

На президента России Владимира Путина работает само время. Оно является его «секретным оружием», так как Путину нет необходимости спешить для реализации поставленных задач специальной военной операции. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший офицер службы разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


Как отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время оказался в сильной зависимости от временного фактора. На киевское руководство оказывают давление страны Запада. Ведь с каждым днем конфликта Западу приходится выделять все больше средств на поддержку киевского режима.

Россия, в отличие от Украины, временем не ограничена. Путин поставил конкретные цели, которые реализовываются в процессе специальной военной операции.

Тем самым, Риттер намекает, что России, в отличие от Украины, гораздо легче вести боевые действия «на истощение». Ее ресурсная база не сравнима с возможностями Украины, которые полностью зависят от западной военной и финансовой помощи.

Военный эксперт отметил, что украинские формирования уже находятся в критическом положении. Они не могут противостоять российским подразделениям в Артемовске. После того, как Украина потерпит окончательное поражение на Артемовском направлении, считает эксперт, Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией и, вероятно, удовлетворить некоторые требования Москвы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:19
    +1
    А как же контрнаступ? Всё? Все свободны, можете расходиться по домам? А куда технику западную девать? Обратно, как б/у? Кто вообще будет платить за этот "банкет"?
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 16:35
      +1
      Дальше, как ни странно будет сложнее!
      Нацисты не прекратят обстрелы уже российской территории и работу ДРГ!
      Поэтому важно - до конца денацифицировать коричневую гадость нацизма ! Иначе покоя не будет am
  2. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 16:20
    0
    В том виде война как она сейчас не выгодно никому кроме возможно США, а она одна из основных сторон , в РФ проседает экономика хотя в России нет кретичной зависимости от чего бы то ни было. На самом деле ахтунг наступит после окончания - очень много всплывёт того о чем сейчас не говорят .
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:30
      +6
      Цитата: Igor1915
      В том виде война как она сейчас не выгодно никому кроме возможно США

      Почти всем миллиардерам выгодно, богатеют...

      нет необходимости спешить для реализации поставленных задач специальной военной операции

      Если бы не гибли люди...
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 16:24
    +2
    Американский военный эксперт назвал время «секретным оружием» президента России
    Эксперты, особенно американские, конечно же все знают, laughing и даже, может быть, в чем-то правы, но надо отгонять бандеровцев от новых российских территорий на дистанцию самой дальнобойной их ракеты. И Одессу с Николаевом надо освобождать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:34
      +7
      Этих экспертов тут несколько публикуют.Ни одно пророчество их не сбылось.По поводу "время играет на Путина"..Я знаю точно,что на простых людей,тех кто на фронте,кто может там оказаться,кто в тылу..ну не работает это время никак.Только потери,накачивание техникой и боеприпасами всук.Вот что несет это время
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:25
    +3
    У нас сам президент уже является секретным оружием России
    Причем, настолько секретным, что мы и сами не всегда понимаем, что будет завтра)
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 16:38
    +2
    После того, как Украина потерпит окончательное поражение на Артемовском направлении, считает эксперт, Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией и, вероятно, удовлетворить некоторые требования Москвы.

    С. Ривер человек уважаемый, но с переговорным вариантом переборщил. Переговоры с Украиной могут оказать негативное влияние на население России. Слишком многое поставлено на карту, слишком многих схоронили в борьбе с нацизмом чтобы вот так просто сесть за один стол с шумерами.
    Через полгода-год на окраине вылепят новое племя, навезут ядрёного зелья и скомандуют "Ату"!..
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:38
    +3
    Тем самым, Риттер намекает, что России, в отличие от Украины, гораздо легче вести боевые действия «на истощение». Ее ресурсная база не сравнима с возможностями Украины, которые полностью зависят от западной военной и финансовой помощи.

    Какую-то ахинею несёт этот риттер. Сравнивает укропскую и российскую экономику и при этом сам же говорит о том, что укропская экономика не самостоятельна, а сравнивать западную и российскую он не считает нужным. Может это западу нужно время и это запад использует время для решения своих задач?
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky Сегодня, 16:43
      -1
      Ну, западная экономика, судя по заявленным самим же западом темпах инфляции, тоже вышла из зоны шоколада и дешевой энергетики. В шоколаде же не только сша , но и Китай, котопый получает российскую нефть и газ по ценам раза в два дешевле, что продавали европе(газ). Правда прибыль РФ сильно не просела, ибо обьемы продаж на восток будут выше.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 16:45
    0
    Ну,насчёт "удовлетворения некоторых требований" Риттер явно погорячился.....все требования были заявлены сразу..
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:46
    +2
    Оптимист этот Риттер! "Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией и, вероятно, удовлетворить некоторые требования Москвы."
    Запад может сколько угодно заставлять Зелю, но вот заставить Москву - не выйдет. Об этом "иксперт" не подумал.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    +1
    На президента России Владимира Путина работает само время. Оно является его «секретным оружием», так как Путину нет необходимости спешить для реализации поставленных задач специальной военной операции. Об этом заявил
    . Кто б чего там не заявлял, известно давно, раз и навсегда, что у любой палки две стороны и это как минимум.
    Гадай, не гадай, что как и зачем было, можно будет понятно только по итогам события, да и то не факт, потому как, что победители, что побежденные, да и все посторонние, тоже, будут трактовать, выдумывать по своему!