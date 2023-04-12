Американский военный эксперт назвал время «секретным оружием» президента России

На президента России Владимира Путина работает само время. Оно является его «секретным оружием», так как Путину нет необходимости спешить для реализации поставленных задач специальной военной операции. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший офицер службы разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время оказался в сильной зависимости от временного фактора. На киевское руководство оказывают давление страны Запада. Ведь с каждым днем конфликта Западу приходится выделять все больше средств на поддержку киевского режима.
Россия, в отличие от Украины, временем не ограничена. Путин поставил конкретные цели, которые реализовываются в процессе специальной военной операции.
Тем самым, Риттер намекает, что России, в отличие от Украины, гораздо легче вести боевые действия «на истощение». Ее ресурсная база не сравнима с возможностями Украины, которые полностью зависят от западной военной и финансовой помощи.
Военный эксперт отметил, что украинские формирования уже находятся в критическом положении. Они не могут противостоять российским подразделениям в Артемовске. После того, как Украина потерпит окончательное поражение на Артемовском направлении, считает эксперт, Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией и, вероятно, удовлетворить некоторые требования Москвы.