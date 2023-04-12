Военное обозрение
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«Среди проигравших в конфликте будет Европа»: в итальянской прессе оценили возможные итоги конфликта на Украине

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«Среди проигравших в конфликте будет Европа»: в итальянской прессе оценили возможные итоги конфликта на Украине

Независимо от исхода конфликта на Украине победителем станут только США. Украина выйдет из него опустошённой, Россия ослабленной, а Европа потеряет своё экономическое первенство и перестанет существовать как геополитический субъект, будучи низведенной до роли всё более слабого вассала Соединенных Штатов.


Данное мнение выразили в итальянском издании Analisi Difesa, оценивая возможные итоги противостояния с Россией:

Как бы ни складывалась ситуация на полях сражений, среди побежденных в любом случае будет Украина, которая будет опустошена и останется с разрушенной экономикой и социальной инфраструктурой, с массой убитых и раненых и, возможно, с территориальными потерями.

Автор не исключает того, что Украина вообще перестанет существовать и будет присоединена к России в своей восточной части и Польшей – в западной.

Применительно к РФ прогнозируется разрыв связей с Западом и с Европой, «составной частью которой она на самом деле является на историческом, социальном и культурном уровне». Разворот Москвы в сторону Азии обернётся для неё «более тесными и менее обнадеживающими объятиями Китая».

Среди проигравших в этом конфликте, безусловно, будет Европа, вынужденная смириться со своей геополитической несостоятельностью, а также с неадекватностью своего правящего класса. Европа собственными решениями обрекла себя страдать, отказавшись от дешевых поставок российского газа и нефти

- указывается в прессе.



По мнению автора, Европа с 2014 года оставила управление кризисом на Украине в руках США, которые вместе с Британией были крайне заинтересованы в том, чтобы подлить масла в огонь и ослабить ЕС, устранив экономического конкурента:

В конфликте на Украине европейцы просто статисты. Это дорого обошлось Европе с точки зрения энергетической безопасности, деиндустриализации, социальной стабильности и военного ослабления, в том числе из-за большого количества оружия и боеприпасов, переданных Украине.

Как отмечает автор, с лета 2021 года, «после унизительного поражения в Афганистане», ЕС пытался дистанцироваться от США в вопросах обороны и ориентироваться на стратегическую автономию от Вашингтона. Однако сегодня речь идет о «европейских вооруженных силах», лишь дополняющих или даже интегрированных в НАТО.

Безоговорочными победителями в этом конфликте, независимо от его исхода, неизбежно станут Соединенные Штаты, снова господствующие над Европой, которая больше не будет ведущей экономической державой мира и, кажется, отказалась, в том числе из-за страха перед русскими, найти свою собственное стратегическое измерение и создать армию, независимую от Вашингтона

- указывается в издании.

Автор прогнозирует обнищание Европы, продукция которой из-за высоких цен на энергоносители потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. С его слов, это обернётся очередной формой вассалитета по отношению к США, от сжиженного газа которых увеличивается зависимость.

Выживание европейской промышленности явно находится под угрозой: есть признаки переноса производства и имеются опасения, что в будущем тысячи предприятий закроются

- заявила в ноябре 2022 года федерация промышленников «Деловая Европа».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
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14 комментариев
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  1. Crasher
    Crasher Сегодня, 18:16
    +4
    Итальянцев эстонцы покусали, что ли? Почему так долго доходило?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 18:27
      +3
      До самых умных дошло сразу, а вот основная масса верила в добрую америку и слабую Россию, и только сейчас начала подозревать, что что-то пошло не так -вот теперь этим шир. нар. массам и объясняют, почему в будущем им ничего хорошего не светит....
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:37
      0
      А ведь вариант где Европа и Россия выиграют! Но в таком случае европейцам нужно объединиться против США и иметь стальные яйца! Россию и Украину уже потрепали , а у европейцев ещё есть точка возврата.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:06
        +2
        Точка возврата уже давно пройдена. Европа планирует в сторону дна. Неизвестно сохранится ли Евросоюз после СВО. Зато точно известно, что сытная жизнь Европы закончилась. Евросоюз сейчас напоминает Западную Римскую империю перед распадом и разорением варварами: англосаксами, франками, германцами и прочими папуасами.
    3. стар
      стар Сегодня, 20:20
      +1
      Европе англосаксами была обещана "маленькая победоносная война", ну а то что они в этой войне не участники, а расходники, заокеанский партнер умолчал. А теперь уже можно и говорить, куда ж теперь она Европа денется с подводной лодки? Коготок завяз - всей птичке пропасть.

      А всё потому, что не читали европцы нашего стратега - генерала Едрихина (Вандама): "Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними".
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:28
    +4
    Все совершенно правильно написано, но только это не имеет вообще никакого отношения к оценке Analisi Difesa или другой итальянской прессой возможных итогов противостояния с Россией, речь идет о рекламном материале предстоящей 15 апреля презентации новой книги Джанандреа Гайани «Последняя война против Европы. Как и почему между Россией, Украиной и НАТО предполагаемыми жертвами являемся мы» и предложении ее купить за 22 евро. Собственно и размещена она не в новостях, аналитике или чем то серьёзном, а в "книгах и фильмах". И все цитаты - они из книги.

    https://www.analisidifesa.it/2023/04/il-15-aprile-a-padova-la-presentazione-del-libro-lultima-guerra-contro-leuropa/
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:36
      +3
      Все совершенно правильно написано, но только это не имеет вообще никакого отношения к оценке Analisi Difesa возможных итогов противостояния с Россией,

      Тоже прочитал в первоисточнике, редакция ВО очень не аккуратно размещает статьи.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 18:46
        +2
        Вы, как я вижу, честный человек. Но вот критиковать ВО! Это зря! Меня вот за подобные штучки всего задолбили! wassat
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 18:53
          +2
          Меня вот за подобные штучки всего задолбили! wassat

          Не страшно, у меня три предупреждения за подобные высказывания. Беда в том, в современных условиях от СМИ требуется очень точная подача информации, а не простая болтовня на тему.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 19:58
            0
            Только в подаче такого материала не ВО виновато, а мы. Мы и комментаторы и авторы статей. Вероятно. Официально устроенных на ВО не так и много
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 19:16
        +1
        Чем мне нравится Edge, так это встроенным переводчиком всего сайта. Даже не зная языка открывает оригинал и выбираешь "перевести на русский". Запретят наверное его...
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 18:33
    +5
    Среди проигравших в конфликте будет Европа»: в итальянской прессе оценили возможные итоги конфликта на Украине

    Она уже проиграла, не зависимо от результата конфликта. Никаких плюсов для экономики, для населения...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:04
      +1
      Если у нас благодаря таким действиям Запада ситуация может даже улучшится чем до сво, а сша однозначно на данный момент уже в выигрыше, то европа и украина уже в заднице. Правда сша тоже многое может потерять в геополитике, да и в экономике. С их будущим тоже не всё так однозначно.
      И я кажется догадываюсь теперь зачем англия вышла из евросоюза. То есть всё было запланировано ещё тогда возможно
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:45
    0
    Как метко все подмечено !
    Журналист весьма глубоко копнул !