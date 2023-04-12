«Среди проигравших в конфликте будет Европа»: в итальянской прессе оценили возможные итоги конфликта на Украине

Как бы ни складывалась ситуация на полях сражений, среди побежденных в любом случае будет Украина, которая будет опустошена и останется с разрушенной экономикой и социальной инфраструктурой, с массой убитых и раненых и, возможно, с территориальными потерями.

Среди проигравших в этом конфликте, безусловно, будет Европа, вынужденная смириться со своей геополитической несостоятельностью, а также с неадекватностью своего правящего класса. Европа собственными решениями обрекла себя страдать, отказавшись от дешевых поставок российского газа и нефти

В конфликте на Украине европейцы просто статисты. Это дорого обошлось Европе с точки зрения энергетической безопасности, деиндустриализации, социальной стабильности и военного ослабления, в том числе из-за большого количества оружия и боеприпасов, переданных Украине.

Безоговорочными победителями в этом конфликте, независимо от его исхода, неизбежно станут Соединенные Штаты, снова господствующие над Европой, которая больше не будет ведущей экономической державой мира и, кажется, отказалась, в том числе из-за страха перед русскими, найти свою собственное стратегическое измерение и создать армию, независимую от Вашингтона

Выживание европейской промышленности явно находится под угрозой: есть признаки переноса производства и имеются опасения, что в будущем тысячи предприятий закроются

Независимо от исхода конфликта на Украине победителем станут только США. Украина выйдет из него опустошённой, Россия ослабленной, а Европа потеряет своё экономическое первенство и перестанет существовать как геополитический субъект, будучи низведенной до роли всё более слабого вассала Соединенных Штатов.Данное мнение выразили в итальянском издании Analisi Difesa, оценивая возможные итоги противостояния с Россией:Автор не исключает того, что Украина вообще перестанет существовать и будет присоединена к России в своей восточной части и Польшей – в западной.Применительно к РФ прогнозируется разрыв связей с Западом и с Европой, «составной частью которой она на самом деле является на историческом, социальном и культурном уровне». Разворот Москвы в сторону Азии обернётся для неё «более тесными и менее обнадеживающими объятиями Китая».- указывается в прессе.По мнению автора, Европа с 2014 года оставила управление кризисом на Украине в руках США, которые вместе с Британией были крайне заинтересованы в том, чтобы подлить масла в огонь и ослабить ЕС, устранив экономического конкурента:Как отмечает автор, с лета 2021 года, «после унизительного поражения в Афганистане», ЕС пытался дистанцироваться от США в вопросах обороны и ориентироваться на стратегическую автономию от Вашингтона. Однако сегодня речь идет о «европейских вооруженных силах», лишь дополняющих или даже интегрированных в НАТО.- указывается в издании.Автор прогнозирует обнищание Европы, продукция которой из-за высоких цен на энергоносители потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. С его слов, это обернётся очередной формой вассалитета по отношению к США, от сжиженного газа которых увеличивается зависимость.- заявила в ноябре 2022 года федерация промышленников «Деловая Европа».