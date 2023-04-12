Австрийское издание: Отсутствие у Кремля планов проведения новой мобилизации грозит проблемами для Киева

По мнению австрийских аналитиков, отсутствие у российского правительства планов проведения новой волны частичной мобилизации должно вызывать у украинских властей и из западных союзников сильную тревогу.Как сообщает австрийское издание Exxpress, сделанные российским руководством заявления, в которых утверждается, что задействованная в спецоперации на Украине группировка российской армии обладает достаточными силами, чтобы успешно противостоять украинским вооруженным силам, не сулит Киеву ничего хорошего.По мнению автора опубликованного в австрийской газете материала, это означает, что российское политическое и военное руководство полностью контролируют ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине.Ранее глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не изменил своей прежней позиции, касающейся проведения второй волны частичной мобилизации. По словам Пескова, в настоящее время не ведутся обсуждения на этот счет.Американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса заявил, что украинское командование начнет крупнейшую мобилизацию в ряды украинской армии с начала российской спецоперации. По мнению эксперта, проведение масштабной мобилизационной кампании необходимо для начала анонсированного ранее широкомасштабного контрнаступления.Предполагается, что новая волна мобилизации на Украине по своим масштабам примерно вдвое превысит осеннюю 2022 года.