Военное обозрение
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Австрийское издание: Отсутствие у Кремля планов проведения новой мобилизации грозит проблемами для Киева

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Австрийское издание: Отсутствие у Кремля планов проведения новой мобилизации грозит проблемами для Киева

По мнению австрийских аналитиков, отсутствие у российского правительства планов проведения новой волны частичной мобилизации должно вызывать у украинских властей и из западных союзников сильную тревогу.


Как сообщает австрийское издание Exxpress, сделанные российским руководством заявления, в которых утверждается, что задействованная в спецоперации на Украине группировка российской армии обладает достаточными силами, чтобы успешно противостоять украинским вооруженным силам, не сулит Киеву ничего хорошего.

По мнению автора опубликованного в австрийской газете материала, это означает, что российское политическое и военное руководство полностью контролируют ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не изменил своей прежней позиции, касающейся проведения второй волны частичной мобилизации. По словам Пескова, в настоящее время не ведутся обсуждения на этот счет.

Американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса заявил, что украинское командование начнет крупнейшую мобилизацию в ряды украинской армии с начала российской спецоперации. По мнению эксперта, проведение масштабной мобилизационной кампании необходимо для начала анонсированного ранее широкомасштабного контрнаступления.

Предполагается, что новая волна мобилизации на Украине по своим масштабам примерно вдвое превысит осеннюю 2022 года.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:40
    +2
    С какого перепугу они взяли это?Они знают все планы Кремля?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:57
      +4
      Австрийское издание: Отсутствие у Кремля планов проведения новой мобилизации грозит проблемами для Киева
      сюр какой то.
    2. Маша с уралмаша
      Маша с уралмаша Сегодня, 17:03
      0
      Песков: вторая волна мобилизации не обсуждается - вчерашняя новость
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:30
        +1
        Знаете,если верить заявлениям Пескова про отсутствие инопланетной жизни,то следует понимать,что рептилоиды уже пробрались во власть.. bully hi
        1. Маша с уралмаша
          Маша с уралмаша Сегодня, 17:46
          0
          они мож не знают местной специфики и нюансов, но согласитесь, кое какие основания у них были)
          Кстати, если таки имеются планы, главное чтобы опять со сроками не лопухнулись
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 16:41
    +2
    Что-то непонятно с будущей укрской мобилизацией для обещанного контрнаступа! "На охоту идти -собак кормить" (С) ? Так, что ли?

    Чтобы наступать завтра, нужно провести мобилизацию 2 и более месяца назад.

    Впрочем, всё сходится, если цель -не контрнаступ, а утилизация призывников с целью разборки на органы под прикрытием БД.
    1. Маша с уралмаша
      Маша с уралмаша Сегодня, 17:04
      0
      Премьер-министр Украины заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, новость от 12 апреля 2023
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 16:46
    +2
    Чья бы корова мычала а австрийская бы лучше помолчала. Родина Шикльгруббера...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: isv000
      Чья бы корова мычала а австрийская бы лучше помолчала.

      Вот именно!! Тут давеча ихняя "дама" заявила, что если ВВП приедет в Австрию, его тут же арестуют. Так что пусть заткнутся.
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 16:53
    0
    Плохой признак, когда враг тебя хвалит!
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 16:59
    +3
    Если Украина начнёт тотальную мобилизацию, то у РФ вариантов не будет кроме того, чтобы провести ещё одну мобилизацию, но уже под миллион или даже два миллиона человек.
    Какие бы там Калибры у России не были, но против миллиона мяса поможет только мясо. Иначе не вытащить.
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 17:14
      +2
      Цитата: Denis812
      у РФ........ещё одну мобилизацию, но уже под миллион или даже два миллиона человек.

      На это просто нет военной техники и вооружений. Можно .. конечно формировать чисто пехотные дивизии по штату 1939 года. Но ! И тут засада. Нет лейтенантов. Военные училища тупо позакрывали .. в аккурат, чтобы к сегодняшнему дню , лейтенанты и капитаны закончились.
      sad Значит брать 50-ти летних старлеев после военных кафедр ВУЗов.. но они " учебные " .
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:03
    0
    Австрийское издание: Отсутствие у Кремля планов проведения новой мобилизации грозит проблемами для Киева
    . Что сказать... надеюсь, что наш жираф такой большой, что.... а вот что он видит, знает, понимает, поживём увидим!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:04
    0
    Боятся увидеть Энолу Гей в небе Украины...
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:08
    +3
    Цитата: Denis812
    но уже под миллион или даже два миллиона человек.

    1. Одеть, не чем
    2. Накормить, не чем
    3. Офицерский состав, не ту
    4. где Вы возьмете 2 млн.? или Вы думаете, что придут прям подготовленные, и прям сразу, убегут через границу больше
    5. кто их учить будет? никто
    6. Оружие, 2 млн штыков, + патроны + гранаты + и на сладкое лопаты
    7. Мясом на мясо не ходят, хотя с учётом нашей отсталости всё возможно, но опять же смотрим предыдущие пункты
    К сожалению, ситуация не в нашу пользу
  9. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:34
    0
    Цитата: боеприпас
    На это просто нет военной техники и вооружений

    вдруг Китай поможет)