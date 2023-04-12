Более тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил уже прошли или проходят в настоящее время обучение в учебных центрах испанской армии. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая на совместной пресс-конференции с главой военного ведомства киевского режима Алексеем Резниковым.
Как отметила министр обороны Испании, Мадрид не собирается прекращать поддержку Украины в данном вопросе. Поэтому обучение украинских военнослужащих в стране будет продолжаться.
Также Маргарита Роблес заверила, что шесть боевых танков Leopard 2A4, находившихся на вооружении испанской армии, к концу апреля должны прибыть на Украину. Мадрид передает Киеву еще 20 бронетранспортеров.
Ранее министр обороны Испании участвовала в торжественной церемонии вручения дипломов почти 200 украинским военнослужащим, которые обучались в военной академии Толедо. Мадрид заявил о возможности обучения до 2 тысяч военнослужащих украинской армии в год.
Программы обучения боевиков ВСУ включают пять направлений. Это базовая подготовка, стрелковая подготовка, тактика боя в населенных пунктах, первая медицинская помощь и работа с самодельными взрывными устройствами и минами. Страна выделила 300 миллионов евро на оказание военной помощи киевскому режиму.
Поскольку у Испании отсутствуют собственные геополитические интересы на Украине, страна фактически выполняет обязанности сателлита США, взяв на себя бремя финансирования и обучения украинских вооруженных сил.