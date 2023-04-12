Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса: Есть три версии развернутой западными СМИ кампании о проблемах с контрнаступлением ВСУ

6
Украинская пресса: Есть три версии развернутой западными СМИ кампании о проблемах с контрнаступлением ВСУ

Западная пресса продолжает активно обсуждать тему якобы произошедшей утечки целого пакета секретных документов Пентагона, связанных в частности, со снабжением и подготовкой к контрнаступлению украинской армии. Высказываются различные версии как начет подлинности попавших в общий доступ данных, так и последствий их появления в сети.


Американская газета The Washington Post выпустила материал, в котором утверждается, что Киев вообще отложил намеченное на весну наступление из-за проблем «с погодой, боеприпасами и утечкой секретных данных Пентагона». Свои версии бурного обсуждения и правдивости всего, что пишет западная пресса о «секретных данных» и их влиянии на отказ от контрнаступления ВСУ выдвигает украинское издание «Страна».

Первое, пишет автор, имевшая место утечка действительно могла повлиять на планы украинского контрнаступления. Только не совсем понятно, каким образом. Ведь в опубликованной части документов нет ничего, что так или иначе могло бы навредить планам Генштаба ВСУ. Хотя, не исключено, что есть и другие документы, которые уже известны киевскому командованию, но еще не преданы огласке.

Вторая версия. Возможно, что утечка организована самими американцами с целью дезинформировать и усыпить бдительность российского командования. На самом деле, никаких изменений в планах контрнаступления ВСУ не произошло, сил и ресурсов для этого достаточно, и начнется оно в самое ближайшее время.

Эта версия широко распространена в России

— подчеркивает автор.

Не исключен и третий, самый скверный для киевских властей, вариант. Возможно, на Западе разуверились в победе Украины на поле боя и готовят почву для замораживания конфликта в границах существующей линии соприкосновения по примеру «корейского сценария». На словах, конечно, декларируется поддержка Киева. Но на деле западные союзники понимают, что бесконечным этот конфликт быть не может, а последствия поражения Украины ну совсем неприемлемы.

Тогда все нынешние заявления о сомнениях в успехе украинского наступления и вообще в том, что оно состоится, являются признаком такого процесса. В этом случае «утечка» — это своего рода сигнал, что Запад готов к фиксации де-факто отошедших России территорий и мирным переговорам по разделу Украины.

Впрочем, в самое ближайшее время станет понятно, какая из этих версий верна. Ведь Киев неоднократно анонсировал контрнаступление не позднее апреля-мая, заключает автор.

Правда, эти данные по срокам уже неактуальны. Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов сообщили, что грядущее наступление «переносится» с весны на лето текущего года.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:55
    +2
    наши ВКС видимо удачно отложили "наступ", красавцы ! с Днём Авиации !!!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:11
      +1
      Не пошутило, видимо, МО о том, что спалили 70 тысяч тонн нефтепродуктов. Вот уже в соседней статье говорится и о резком подорожании топлива на украинских заправках...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:55
    +2
    Все это элементы информационной войны против нас.Больше ничего
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:59
    +1
    Да уж ,ещё не хватало украинские СМИ обсуждать.Пойду я лучше норвежскую прессу почитаю.Те хотябы дно уже пробили и своими фекалиями захлёбываются ,но пьют по дешёвке русскую водку.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:06
    0
    Эта версия широко распространена в России
    . Да ладно. В медийном пространстве чего только не распростронено.... на любой вкус и цвет!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:12
    +1
    Утечки — это глупая мистификация, призванная запутать Россию. Что Россия должна сделать, так это накопить боевую мощь на фронтах и ​​перемолоть врага.