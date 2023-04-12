Украинская пресса: Есть три версии развернутой западными СМИ кампании о проблемах с контрнаступлением ВСУ

Эта версия широко распространена в России

Западная пресса продолжает активно обсуждать тему якобы произошедшей утечки целого пакета секретных документов Пентагона, связанных в частности, со снабжением и подготовкой к контрнаступлению украинской армии. Высказываются различные версии как начет подлинности попавших в общий доступ данных, так и последствий их появления в сети.Американская газета The Washington Post выпустила материал, в котором утверждается, что Киев вообще отложил намеченное на весну наступление из-за проблем «с погодой, боеприпасами и утечкой секретных данных Пентагона». Свои версии бурного обсуждения и правдивости всего, что пишет западная пресса о «секретных данных» и их влиянии на отказ от контрнаступления ВСУ выдвигает украинское издание «Страна».Первое, пишет автор, имевшая место утечка действительно могла повлиять на планы украинского контрнаступления. Только не совсем понятно, каким образом. Ведь в опубликованной части документов нет ничего, что так или иначе могло бы навредить планам Генштаба ВСУ. Хотя, не исключено, что есть и другие документы, которые уже известны киевскому командованию, но еще не преданы огласке.Вторая версия. Возможно, что утечка организована самими американцами с целью дезинформировать и усыпить бдительность российского командования. На самом деле, никаких изменений в планах контрнаступления ВСУ не произошло, сил и ресурсов для этого достаточно, и начнется оно в самое ближайшее время.— подчеркивает автор.Не исключен и третий, самый скверный для киевских властей, вариант. Возможно, на Западе разуверились в победе Украины на поле боя и готовят почву для замораживания конфликта в границах существующей линии соприкосновения по примеру «корейского сценария». На словах, конечно, декларируется поддержка Киева. Но на деле западные союзники понимают, что бесконечным этот конфликт быть не может, а последствия поражения Украины ну совсем неприемлемы.Тогда все нынешние заявления о сомнениях в успехе украинского наступления и вообще в том, что оно состоится, являются признаком такого процесса. В этом случае «утечка» — это своего рода сигнал, что Запад готов к фиксации де-факто отошедших России территорий и мирным переговорам по разделу Украины.Впрочем, в самое ближайшее время станет понятно, какая из этих версий верна. Ведь Киев неоднократно анонсировал контрнаступление не позднее апреля-мая, заключает автор.Правда, эти данные по срокам уже неактуальны. Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов сообщили, что грядущее наступление «переносится» с весны на лето текущего года.