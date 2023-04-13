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Управляемые авиационные бомбы в Спецоперации: известные и новые

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Управляемые авиационные бомбы в Спецоперации: известные и новые
Бомба УПАБ-1500Б под крылом носителя. Фото Минобороны РФ



В текущей Спецоперации активнейшим образом участвует фронтовая авиация воздушно-космических сил. Одной из основных ее задач является уничтожение различных наземных объектов противника, для чего используется широкая номенклатура различных боеприпасов. Так, активно применяются управляемые бомбы разных моделей и калибров с теми или иными особенностями. Некоторые образцы такого класса хорошо известны публике, тогда как другие появились лишь недавно.

Благоприятные тенденции


С первых дней Спецоперации наша фронтовая авиация постоянно атакует различные наземные цели, используя для этого практически всю доступную номенклатуру вооружений. Активно используются управляемые ракеты и бомбы, причем в случае с последними наблюдаются любопытные тенденции.

Так, на ранних этапах операции о применении авиабомб сообщалось достаточно редко. По всей видимости, использование такого оружия на тот момент считалось нецелесообразным. Дело в том, что у противника все еще сохранялась очаговая ПВО, и самолету-носителю бомб для их сброса пришлось бы входить в опасную зону. В связи с этим цели поражали при помощи других средств, в т.ч. без привлечения ВКС.

В дальнейшем российские удары с использованием разных средств буквально добивали и без того ослабленную украинскую ПВО. В результате этого риски для фронтовой авиации постепенно сокращались, и ее все чаще привлекали к поражению наземных целей. Такая ситуация развивалась постепенно, и в последние недели и месяцы эти тенденции проявляются особенно ярко.


УПАБ-1500Б в полетной конфигурации. Графика "Рособоронэкспорт"

Так, с начала марта сообщается о регулярном и массовом применении управляемых авиабомб. В ход идут изделия нескольких типов в разных калибрах и в отличающемся исполнении. Их носителями становятся практически все основные фронтовые самолеты, способные работать по наземным целям. Неоднократно в разных источниках демонстрировалось нанесение таких ударов и их результаты.

При этом, по разным данным, ВКС не отказываются и от свободнопадающих бомб. Их продолжают использовать в подходящих ситуациях, а современные бортовые системы управления вооружением позволяют получить повышенную точность и эффективность.

Таким образом, одним из результатов принудительной демилитаризации противника к настоящему времени стало резкое сокращение его ПВО и создание благоприятной обстановки для нашей авиации. Фронтовые самолеты получили возможность более свободно действовать в тактической и/или оперативной глубине и применять более широкий круг боеприпасов «воздух-поверхность». Все это в конечном итоге положительно влияет на общий ход Спецоперации.

Готовые изделия


Одной из первых в материалах из зоны боевых действий появилась управляемая авиабомба УПАБ-1500Б или К029Б. Впервые такие изделия были замечены на фронтовых самолетах, задействованных в операции, еще в марте прошлого года. В дальнейшем неоднократно появлялись новые свидетельства применения такого вооружения по объектам противника, однако происходило это нечасто.


Выставочный макет УПАБ-500Б. Фото КТРВ

Не так давно, в начале марта, появились сообщения о массовом использовании УПАБ-1500Б на разных участках фронта. Такие бомбы демонстрируют высокую эффективность и могущество. Их боевой потенциал признает даже командование противника.

УПАБ-1500Б представляет собой управляемую планирующую авиабомбу большой мощности. При длине ок. 5 м изделие имеет массу 1525 кг и несет ок. 1 т взрывчатого вещества. Х-образные крылья позволяют ему пролететь после сброса, в зависимости от высоты и скорости носителя, до 50 км. Наведение осуществляется по заданным координатам цели при помощи спутниковой и инерциальной навигации.

Также на протяжении нескольких последних месяцев применяется более легкая УПАБ-500Б / К08Б. Эта планирующая бомба весит лишь 505 кг и несет 390-кг заряд. При сбросе с достаточной высоты, она способна пролететь 40 км и с высокой точностью поразить цель, координаты которой в нее введены.

Модульный подход


В начале марта появились первые сообщения о применении еще одного любопытного образца вооружений, созданного в недавнем прошлом. Для поражения некоторых целей выбрали управляемую планирующую бомбу «Гром» из состава одноименного комплекса вооружений.


Архитектура комплекса "Гром". Графика КТРВ

Комплекс «Гром» включает несколько модулей разного назначения, из которых предлагается собирать управляемые ракеты или бомбы. Это основной и дополнительный модули боевой части в осколочно-фугасном или объемно-детонирующем исполнении, модуль планирования и управления, а также модуль двигателя. Бомбы нескольких версий получают два модуля боевой части, средства управления и раскладываемое после сброса крыло.

В зависимости от комплектации, бомба «Гром» имеет массу до 600 кг и несет до 480 кг взрывчатого вещества. Дальность планирующего полета при оптимальной высоте и скорости сброса – 65 км. Модуль управления построен на основе средств инерциальной и спутниковой навигации.

На готовой основе


В последние недели наблюдается активное и массовое применение еще одного любопытного образца, выполненного с применением доступных изделий. На имеющиеся бомбы ФАБ-500 устанавливается т.н. унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), в результате чего они становятся прямым аналогом изделия УПАБ-500.


Обломки бомбы "Гром", использованной на Украине. Фото Telegram / Dambiev

УМПК представляет собой отдельное устройство в удлиненном корпусе, при помощи хомутов закрепляемое на бомбе. Предполагается, что модуль может устанавливаться на боеприпасах разных калибрах. УМПК оснащен раскладным крылом и рулями. Имеется комбинированная система навигации, по которой автопилот наводит бомбу на заданную цель.

Модуль отличается простотой конструкции и дешевизной производства. При этом он может использоваться с разными неуправляемыми бомбами, что дополнительно упрощает выпуск корректируемых боеприпасов. Таким образом, бомбы с модулем УМПК в ряде ситуаций могут быть более эффективным аналогом или даже заменой для «полноценных» управляемых вооружений.

Проверка практикой


Российская оборонная промышленность в лице ведущих предприятий отрасли давно занимается разработкой управляемых авиационных бомб. На выставках регулярно демонстрируются новые образцы с разными характеристиками и возможностями. Кроме того, изделия доходят до серийного производства и попадают в арсеналы ВКС.

Современные бомбы регулярно использовались на разных учениях. В свое время привлекло внимание боевое применение таких изделий в Сирии, показавшее их реальный потенциал. Теперь бомбы нескольких серий и типов применяются по объектам украинских формирований в рамках Специальной операции.


Бомба ФАБ-500 с модулем УМПК. Фото Telegram / BMPD

Примечательно, что в рамках Спецоперации находят применение как давно известные изделия, так и самые последние разработки, ранее фигурировавшие только на выставках и в презентациях. Кроме того, один из самых интересных образцов был разработан буквально в последние месяцы и уже используется ВКС.

Доступные управляемые планирующие бомбы существенно расширяют боевые возможности фронтовой авиации. Они позволяют атаковать цели на большом удалении, что снижает риски для самолета-носителя. При этом используемые средства наведения дают высокую точность поражения, а калибр 500 или 1500 кг гарантирует уничтожение большинства целей. Большое значение имеет и возможность быстрого производства управляемого оружия на основе доступных боеприпасов.

Таким образом, благодаря длительной и плодотворной работе оборонной промышленности к настоящему времени в распоряжении фронтовой авиации появился целый ряд современных управляемых вооружений с разными характеристиками и возможностями. Сейчас они применяются в реальной операции и подтверждают свой потенциал. При этом процесс развития авиационных вооружений не прекращается – и прямо сейчас в эксплуатацию поступают новые образцы и изделия.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:57
    +5
    К первой части статьи только бравурной музыки не хватает. Да и к остальным тоже, хоть и в меньшей степени.
    А чего в жизни не хватало, так воли к применению по целям имеющихся образцов. Х-29 показала что даже её БЧ в 100 кг ВВ мосту очень больно сделать может.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 05:45
      +4
      Уже давно сказано, что без политических решений, никакое движение в СВО невозможно. Почему сейчас разрешили применение этих боеприпасов, - об этом нам неведомо.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 06:16
        +1
        Что верно, то верно, СВО не зря называют странной, не понятной.... слишком много возни, вокруг неё, непонятных решений, которые принимает/осуществляют, не знамо кто???
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:30
      0
      Операция показала что при не подавленной ПВО (почему-то) роль авиации в современном конфликте может быть чрезвычайно низкой. Но вначале этого даже не предполагали. Поэтому чесаться с УМПК стали позже.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:41
    +1
    А по зданию СБУ три УПАБ - 1500, что в Киеве? Я думаю им бы хорошо зашло.
    1. Кариб
      Кариб Сегодня, 06:55
      0
      Кто ж их подпустит на дальность сброса, 50-80 км.. По этим зданиям нужно какую нибудь стратегическую МБР с конвенциальной частью на 5000 кг. Заодно и точность проверим, и уход от насыщенного ПВО противника.
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 06:25
    0
    Цитата: Прокоп_Свинин
    Почему сейчас разрешили применение этих боеприпасов, - об этом нам неведомо.

    Потому что, в Кремле произошли серьёзные сдвиги, партия адептов веры в "Святой договорнячок" начала сливать позиции.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:41
      0
      Цитата: Товарищ Ким
      в Кремле произошли серьёзные сдвиги, партия адептов веры в "Святой договорнячок" начала сливать позиции

      Как же её наш Путин в Кремль допустил?? Она (эта партия) что президента не спрашивала и проникла тайком?
  4. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 06:49
    +2
    Сильно похоже, что скоро нам и планирующие бомбы будут нужны уже иногда.

    "Утечки" Пентагона у нас Рунет признал "дезой". Однако вот наблюдение за последними Буками подбитыми Ланцетами интересное.

    Бук едет на позицию только с двумя ракетами. Он не отстрелялся 2мя, он именно на позицию ехал уже с 2мя только. Вот полное видео.
    https://youtu.be/btp9FBIZ6NU

    Теперь открываем "дезу". Целые 57 установок Бук и 111 ракет, т.е. примерно по 2 ракеты на Бук осталось.

    "Совпадение? Не думаю"


  5. moneron
    moneron Сегодня, 06:55
    +1
    я, гражданский пиджак, хоть убей не могу понять....бомб, готовых под доработку немеряно....простенькие крылышки с такой же простейшей системой наведения "по указке" мгновенно массово изготовить не проблема....так почему мы не видим реальных картинок успешного применения. жалеем людей, здания , предприятия с той стороны?
    ладно...можно это принять. но ведь опорники укров в лысых перелесках наши военнослужащие штурмуют по 1 -2 -3 человека....после пальбы танка с закрытой позиции....в белый свет как в копейку. а потом по телевизору показывают героический штурм одиночного героя украинских позиций с живой пехотой противника....и всё это действо возводится в ранг подвига.
    такое геройство, объясните мне неграмотному. одной даже полутонной бомбы в центр укрепрайона вполне хватит чтобы сделать врага в лучшем для них случае инвалидами.
    1. Комментарий был удален.