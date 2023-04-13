Управляемые авиационные бомбы в Спецоперации: известные и новые

Бомба УПАБ-1500Б под крылом носителя. Фото Минобороны РФ
В текущей Спецоперации активнейшим образом участвует фронтовая авиация воздушно-космических сил. Одной из основных ее задач является уничтожение различных наземных объектов противника, для чего используется широкая номенклатура различных боеприпасов. Так, активно применяются управляемые бомбы разных моделей и калибров с теми или иными особенностями. Некоторые образцы такого класса хорошо известны публике, тогда как другие появились лишь недавно.
Благоприятные тенденции
С первых дней Спецоперации наша фронтовая авиация постоянно атакует различные наземные цели, используя для этого практически всю доступную номенклатуру вооружений. Активно используются управляемые ракеты и бомбы, причем в случае с последними наблюдаются любопытные тенденции.
Так, на ранних этапах операции о применении авиабомб сообщалось достаточно редко. По всей видимости, использование такого оружия на тот момент считалось нецелесообразным. Дело в том, что у противника все еще сохранялась очаговая ПВО, и самолету-носителю бомб для их сброса пришлось бы входить в опасную зону. В связи с этим цели поражали при помощи других средств, в т.ч. без привлечения ВКС.
В дальнейшем российские удары с использованием разных средств буквально добивали и без того ослабленную украинскую ПВО. В результате этого риски для фронтовой авиации постепенно сокращались, и ее все чаще привлекали к поражению наземных целей. Такая ситуация развивалась постепенно, и в последние недели и месяцы эти тенденции проявляются особенно ярко.
УПАБ-1500Б в полетной конфигурации. Графика "Рособоронэкспорт"
Так, с начала марта сообщается о регулярном и массовом применении управляемых авиабомб. В ход идут изделия нескольких типов в разных калибрах и в отличающемся исполнении. Их носителями становятся практически все основные фронтовые самолеты, способные работать по наземным целям. Неоднократно в разных источниках демонстрировалось нанесение таких ударов и их результаты.
При этом, по разным данным, ВКС не отказываются и от свободнопадающих бомб. Их продолжают использовать в подходящих ситуациях, а современные бортовые системы управления вооружением позволяют получить повышенную точность и эффективность.
Таким образом, одним из результатов принудительной демилитаризации противника к настоящему времени стало резкое сокращение его ПВО и создание благоприятной обстановки для нашей авиации. Фронтовые самолеты получили возможность более свободно действовать в тактической и/или оперативной глубине и применять более широкий круг боеприпасов «воздух-поверхность». Все это в конечном итоге положительно влияет на общий ход Спецоперации.
Готовые изделия
Одной из первых в материалах из зоны боевых действий появилась управляемая авиабомба УПАБ-1500Б или К029Б. Впервые такие изделия были замечены на фронтовых самолетах, задействованных в операции, еще в марте прошлого года. В дальнейшем неоднократно появлялись новые свидетельства применения такого вооружения по объектам противника, однако происходило это нечасто.
Выставочный макет УПАБ-500Б. Фото КТРВ
Не так давно, в начале марта, появились сообщения о массовом использовании УПАБ-1500Б на разных участках фронта. Такие бомбы демонстрируют высокую эффективность и могущество. Их боевой потенциал признает даже командование противника.
УПАБ-1500Б представляет собой управляемую планирующую авиабомбу большой мощности. При длине ок. 5 м изделие имеет массу 1525 кг и несет ок. 1 т взрывчатого вещества. Х-образные крылья позволяют ему пролететь после сброса, в зависимости от высоты и скорости носителя, до 50 км. Наведение осуществляется по заданным координатам цели при помощи спутниковой и инерциальной навигации.
Также на протяжении нескольких последних месяцев применяется более легкая УПАБ-500Б / К08Б. Эта планирующая бомба весит лишь 505 кг и несет 390-кг заряд. При сбросе с достаточной высоты, она способна пролететь 40 км и с высокой точностью поразить цель, координаты которой в нее введены.
Модульный подход
В начале марта появились первые сообщения о применении еще одного любопытного образца вооружений, созданного в недавнем прошлом. Для поражения некоторых целей выбрали управляемую планирующую бомбу «Гром» из состава одноименного комплекса вооружений.
Архитектура комплекса "Гром". Графика КТРВ
Комплекс «Гром» включает несколько модулей разного назначения, из которых предлагается собирать управляемые ракеты или бомбы. Это основной и дополнительный модули боевой части в осколочно-фугасном или объемно-детонирующем исполнении, модуль планирования и управления, а также модуль двигателя. Бомбы нескольких версий получают два модуля боевой части, средства управления и раскладываемое после сброса крыло.
В зависимости от комплектации, бомба «Гром» имеет массу до 600 кг и несет до 480 кг взрывчатого вещества. Дальность планирующего полета при оптимальной высоте и скорости сброса – 65 км. Модуль управления построен на основе средств инерциальной и спутниковой навигации.
На готовой основе
В последние недели наблюдается активное и массовое применение еще одного любопытного образца, выполненного с применением доступных изделий. На имеющиеся бомбы ФАБ-500 устанавливается т.н. унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), в результате чего они становятся прямым аналогом изделия УПАБ-500.
Обломки бомбы "Гром", использованной на Украине. Фото Telegram / Dambiev
УМПК представляет собой отдельное устройство в удлиненном корпусе, при помощи хомутов закрепляемое на бомбе. Предполагается, что модуль может устанавливаться на боеприпасах разных калибрах. УМПК оснащен раскладным крылом и рулями. Имеется комбинированная система навигации, по которой автопилот наводит бомбу на заданную цель.
Модуль отличается простотой конструкции и дешевизной производства. При этом он может использоваться с разными неуправляемыми бомбами, что дополнительно упрощает выпуск корректируемых боеприпасов. Таким образом, бомбы с модулем УМПК в ряде ситуаций могут быть более эффективным аналогом или даже заменой для «полноценных» управляемых вооружений.
Проверка практикой
Российская оборонная промышленность в лице ведущих предприятий отрасли давно занимается разработкой управляемых авиационных бомб. На выставках регулярно демонстрируются новые образцы с разными характеристиками и возможностями. Кроме того, изделия доходят до серийного производства и попадают в арсеналы ВКС.
Современные бомбы регулярно использовались на разных учениях. В свое время привлекло внимание боевое применение таких изделий в Сирии, показавшее их реальный потенциал. Теперь бомбы нескольких серий и типов применяются по объектам украинских формирований в рамках Специальной операции.
Бомба ФАБ-500 с модулем УМПК. Фото Telegram / BMPD
Примечательно, что в рамках Спецоперации находят применение как давно известные изделия, так и самые последние разработки, ранее фигурировавшие только на выставках и в презентациях. Кроме того, один из самых интересных образцов был разработан буквально в последние месяцы и уже используется ВКС.
Доступные управляемые планирующие бомбы существенно расширяют боевые возможности фронтовой авиации. Они позволяют атаковать цели на большом удалении, что снижает риски для самолета-носителя. При этом используемые средства наведения дают высокую точность поражения, а калибр 500 или 1500 кг гарантирует уничтожение большинства целей. Большое значение имеет и возможность быстрого производства управляемого оружия на основе доступных боеприпасов.
Таким образом, благодаря длительной и плодотворной работе оборонной промышленности к настоящему времени в распоряжении фронтовой авиации появился целый ряд современных управляемых вооружений с разными характеристиками и возможностями. Сейчас они применяются в реальной операции и подтверждают свой потенциал. При этом процесс развития авиационных вооружений не прекращается – и прямо сейчас в эксплуатацию поступают новые образцы и изделия.