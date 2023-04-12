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Американский журналист рассказал об инструктаже военнослужащих США в Польше и Румынии не нападать первыми на российских военных

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Американский журналист рассказал об инструктаже военнослужащих США в Польше и Румынии не нападать первыми на российских военных

Военнослужащие армии США, дислоцирующиеся на базах в Польше и Румынии, получили от командования директиву не атаковать первыми российских военных в случае соприкосновения с ними. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, получивший широкую известность в российском медиапространстве после расследования обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».


Как отметил Херш, в настоящее время в Польше, не так далеко от границы с Украиной, проходят боевую подготовку военнослужащие одной из бригад американской 82-й воздушно-десантной дивизии. Также в Румынии развернуты части 101-й воздушно-десантной дивизии. Согласно директиве Пентагона, атаковать российские войскам первыми американские военные не должны.

Херш также отметил, что общая численность двух бригад американской армии, развернутых в Польше и Румынии, составляет более 20 тысяч человек. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что договорился с США о размещении в стране дополнительного контингента американских военнослужащих численностью в более чем 10 тысяч военнослужащих.

Концентрация большого количества американских войск в Польше и Румынии свидетельствует, что Белый дом смещает приоритеты относительно своих баз в Европе. Он размещает войска ближе к российской границе, тогда как ранее основные части американской армии размещались в странах Западной Европы – Германии, Нидерландах, Италии и ряде других государств. Сейчас место Германии активно занимает Польша, на которую делает ставку американское руководство.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:09
    0
    Веиоятно готовятся входить на территорию бандерлогов.Другое приходит только-деза
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:16
    +1
    Военнослужащие армии США, дислоцирующиеся на базах в Польше и Румынии, получили от командования директиву не атаковать первыми российских военных в случае соприкосновения с ними.
    . Вопрос... а где они могут соприкоснутся с российскими военными???
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: rocket757
      Военнослужащие армии США, дислоцирующиеся на базах в Польше и Румынии, получили от командования директиву не атаковать первыми российских военных в случае соприкосновения с ними.
      . Вопрос... а где они могут соприкоснутся с российскими военными???


      Получается, что либо в Польше, либо в Румынии.
  3. Matsur
    Matsur Сегодня, 17:19
    +2
    Слова, которые ничего не значат. Никто никогда не узнает кто первым выстрелил. Но историю будут писать победители.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:34
      0
      Вроде говорят, в этом случае историю писать будет некому.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:43
        0
        Это не тот случай. Война в Восточной Европе останется в Восточной Европе к подобному не приведет. Именно по той причине, что иначе "будет некому".