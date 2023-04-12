Американский журналист рассказал об инструктаже военнослужащих США в Польше и Румынии не нападать первыми на российских военных

Военнослужащие армии США, дислоцирующиеся на базах в Польше и Румынии, получили от командования директиву не атаковать первыми российских военных в случае соприкосновения с ними. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, получивший широкую известность в российском медиапространстве после расследования обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».Как отметил Херш, в настоящее время в Польше, не так далеко от границы с Украиной, проходят боевую подготовку военнослужащие одной из бригад американской 82-й воздушно-десантной дивизии. Также в Румынии развернуты части 101-й воздушно-десантной дивизии. Согласно директиве Пентагона, атаковать российские войскам первыми американские военные не должны.Херш также отметил, что общая численность двух бригад американской армии, развернутых в Польше и Румынии, составляет более 20 тысяч человек. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что договорился с США о размещении в стране дополнительного контингента американских военнослужащих численностью в более чем 10 тысяч военнослужащих.Концентрация большого количества американских войск в Польше и Румынии свидетельствует, что Белый дом смещает приоритеты относительно своих баз в Европе. Он размещает войска ближе к российской границе, тогда как ранее основные части американской армии размещались в странах Западной Европы – Германии, Нидерландах, Италии и ряде других государств. Сейчас место Германии активно занимает Польша, на которую делает ставку американское руководство.