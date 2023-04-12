Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о присутствии в стране военнослужащих НАТО

В настоящее время на территории Украины якобы нет военнослужащих стран Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, комментируя информацию о присутствии военнослужащих армий стран НАТО на Украине.Ранее издание Economist, сославшись на утечку документов американского военного ведомства, сообщило о присутствии на территории Украины военнослужащих армий ряда стран Североатлантического альянса. В одном из документов утверждалось, что Великобритания якобы направила на Украину 50 военнослужащих сил специальных операций. Ряд других государств – членов НАТО также направил на Украину своих солдат и офицеров, сообщает издание.Однако Резников уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Единственные западные военные в стране – официально работающие в дипломатических миссиях военные атташе, отмечает глава украинского оборонного ведомства.Резников выразил свое мнение и по поводу утечки данных Пентагона. Он считает, что половина распространенной информации не соответствует действительности, а сведения об утечке якобы выгодны России и являются составной частью проводимой по инициативе Москвы информационно-пропагандистской кампании.Однако какие-либо реальные аргументы в поддержку своей точки зрения министр обороны Украины предъявлять не стал. Поэтому его опровержение также может быть охарактеризовано как тенденциозное, являющееся компонентом информационной кампании.