Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о присутствии в стране военнослужащих НАТО

8
Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о присутствии в стране военнослужащих НАТО

В настоящее время на территории Украины якобы нет военнослужащих стран Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, комментируя информацию о присутствии военнослужащих армий стран НАТО на Украине.


Ранее издание Economist, сославшись на утечку документов американского военного ведомства, сообщило о присутствии на территории Украины военнослужащих армий ряда стран Североатлантического альянса. В одном из документов утверждалось, что Великобритания якобы направила на Украину 50 военнослужащих сил специальных операций. Ряд других государств – членов НАТО также направил на Украину своих солдат и офицеров, сообщает издание.

Однако Резников уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Единственные западные военные в стране – официально работающие в дипломатических миссиях военные атташе, отмечает глава украинского оборонного ведомства.

Резников выразил свое мнение и по поводу утечки данных Пентагона. Он считает, что половина распространенной информации не соответствует действительности, а сведения об утечке якобы выгодны России и являются составной частью проводимой по инициативе Москвы информационно-пропагандистской кампании.

Однако какие-либо реальные аргументы в поддержку своей точки зрения министр обороны Украины предъявлять не стал. Поэтому его опровержение также может быть охарактеризовано как тенденциозное, являющееся компонентом информационной кампании.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:24
    +2
    Интересно, самому то врать не надоело? Так и до дурки не далеко
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:26
      0
      Почему далеко? У них их Ненька - даавно одна большая дурка.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:27
    +1
    Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о присутствии в стране военнослужащих НАТО
    . И что, это стоит обсуждать???
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    0
    Насчёт врать ,может нам хватит использовать " куцап" ,почему в прессе Норвегии почти полное видео с попаданием в наш танк,который вчера обсуждали .(Дагбладет )и там ещё видео с " Команданте" .Не надо давать повода,для инсинуаций.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:37
    0
    Я не я и хата не моя.
    Мелкобриты хвалятся,что у них самая многочисленная команда спецов среди НАТО,а советников и инструкторов уже никто и не считает.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:38
    0
    12 апреля 2023г. Lenta.ru
    США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине. Белый дом: в посольстве США на Украине присутствуют американские спецназовцы. В посольстве США на Украине присутствует небольшое число американских спецназовцев. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Fox News. Кирби заявил, что не может назвать точное число американских военных на Украине, однако раскрыл детали их деятельности. «Они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину и из нее», — пояснил он.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:38
    0
    Что то министр обороны у них какой то невменяемый!
    То он плена избегает разбежавшись по разным кабинетам в Куеве, когда десантники РФ находятся ещё в Гостомеле, то вот со зрением полный швах - натовских военных на украине не видит, когда они там как блохи по собаке в во всех коридорах шныряют.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:49
    0
    Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о присутствии в стране военнослужащих НАТО


    В посольстве США на Украине присутствует небольшое число американских спецназовцев. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Fox News.

    Не успели договориться? lol