Слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что странам Евросоюза не следует принимать какое-либо участие в конфликте США и Китая, вызвали возмущение в американском правительстве.В статье, опубликованной в китайском издании Global Times, утверждается, что речь идет о заявлении Макрона, сделанном им в ходе интервью французскому изданию Les Echos. Французский лидер призвал к обретению Европой большей степени независимости от американской внешней политики, а также подчернул, что страны Евросоюза не должны быть втянуты в противостояние между США и Китаем из-за тайваньского кризиса. По его словам, европейским лидерам необходимо сосредоточиться на интересах своих стран.В материале также отмечается, что у американского правительства есть сильное стремление к контролю над Европой, поэтому упор Макрона на обретение странами Евросоюза стратегической автономии воспринимается в США в качестве предательства.Китайский журналист подчеркнул, что США смотрят на Евросоюз как на своего подручного. По указке из США ЕС вынужден предпринимать действия против России, тем самым ставя себя под удар. Когда США требует от Европы каких-либо действий, направленных на сдерживание Китая, та обязана выполнять их указания.Комментируя заявление Макрона, американский сенатор-республиканец Марко Рубио пригрозил, что в случае, если Европа откажется от участия во внешней политики США, Вашингтон перенаправит свои силы на Восточную Азию и оставит руководство Евросоюза самостоятельно решать проблемы конфликта на Украине.