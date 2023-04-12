Военная и финансовая помощь США не окажет реального влияния на ситуацию с украинскими государственными границами. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Фред Флейц в интервью Fox News.
Как отметил эксперт, Украина вероятно проиграет в конфликте с Россией. Американская администрация ошибочно видит решение ситуации в постоянной военной помощи Украине. По мнению руководителей США, военная помощь якобы может исправить ситуацию и позволить Украине обрести свои прежние границы. Но этого, считает Флейц, не произойдет.
Более того, американский аналитик уверен, что попытки США помочь Украине вернуть прежние границы страны приведут к дальнейшему обострению конфликта. Следовательно, повысятся риски применения ядерного оружия в случае конфронтации России и Запада.
Отметим, что украинский режим с подачи США отвергает любую возможность признания утраченных в 2014-2023 гг. территорий российскими, несмотря на проведенные референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Понятно, что, если бы не позиция Запада, киевские власти были бы куда более сговорчивыми.
Собственно, конфликт продолжается до сих пор лишь потому, что США требуют от Украины вооруженным путем вернуть контроль над утраченными территориями. Если бы не подобный внешнеполитический курс США, конфликт давно завершился бы мирным урегулированием.