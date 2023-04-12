Канада пообещала вооружить ВСУ штурмовыми винтовками Colt

По итогам визита главы военного ведомства незалежной в Канаду премьер-министр Джастин Трюдо обещал предоставить ВСУ дополнительную военную помощь.
Как было заявлено, компания Colt Canada должна произвести 21 тыс. 5,56-мм штурмовых винтовок, 38 ед. 7,62-мм пулеметов и более 2,4 млн патронов. По всей видимости, речь идёт о вооружении ВСУ винтовкой Colt C7, которую продолжает использовать канадская армия, пока ей не будет подобрана замена.
При этом правительство Канады опубликовало данные о всей помощи, оказанной киевскому режиму. Как утверждается, в период с 2015 по 2023 год было обучено более 36 000 украинских военнослужащих; с марта 2022 года в адрес ВСУ было отправлено 3630 тонн военных грузов. Стоимость военной помощи, оказанной Украине с февраля 2022 года, составила свыше $1 млрд.
На сегодняшний день взятые на себя Оттавой обязательства включают передачу 8 танков Leopard 2A4, одной БРЭМ, ЗРК NASAMS с сопутствующим снаряжением, 39 бронемашин боевой поддержки, противотанкового и стрелкового оружия, гаубиц M777 с боеприпасами, камер для беспилотников с высоким разрешением, зимней одежды и многого другого.
С января 2022 года Канада выделила киевскому режиму более $8 млрд на финансовую ($5 млрд), военную ($1 млрд), гуманитарную и социальную помощь.