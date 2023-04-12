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Канада пообещала вооружить ВСУ штурмовыми винтовками Colt

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Канада пообещала вооружить ВСУ штурмовыми винтовками Colt

По итогам визита главы военного ведомства незалежной в Канаду премьер-министр Джастин Трюдо обещал предоставить ВСУ дополнительную военную помощь.


Как было заявлено, компания Colt Canada должна произвести 21 тыс. 5,56-мм штурмовых винтовок, 38 ед. 7,62-мм пулеметов и более 2,4 млн патронов. По всей видимости, речь идёт о вооружении ВСУ винтовкой Colt C7, которую продолжает использовать канадская армия, пока ей не будет подобрана замена.

При этом правительство Канады опубликовало данные о всей помощи, оказанной киевскому режиму. Как утверждается, в период с 2015 по 2023 год было обучено более 36 000 украинских военнослужащих; с марта 2022 года в адрес ВСУ было отправлено 3630 тонн военных грузов. Стоимость военной помощи, оказанной Украине с февраля 2022 года, составила свыше $1 млрд.

На сегодняшний день взятые на себя Оттавой обязательства включают передачу 8 танков Leopard 2A4, одной БРЭМ, ЗРК NASAMS с сопутствующим снаряжением, 39 бронемашин боевой поддержки, противотанкового и стрелкового оружия, гаубиц M777 с боеприпасами, камер для беспилотников с высоким разрешением, зимней одежды и многого другого.

С января 2022 года Канада выделила киевскому режиму более $8 млрд на финансовую ($5 млрд), военную ($1 млрд), гуманитарную и социальную помощь.

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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:21
    -1
    один раз в глинянной жиже искупают этот Кольт и капец ему - без полной промывки и чистки работать не будет
  2. Клон
    Клон Сегодня, 18:43
    +1
    Побольше, побольше и поширше разномастности в вооружении и технике для ВСУков. Впрочем, вся эта забугорная помощь, как "мертвому припарки"...результат предопределен - "Если враг не сдается, его уничтожают!"
  3. KCA
    KCA Сегодня, 19:10
    0
    Помню кто-то тоже очень большие планы ставил на штурмовые винтовки, Штурмгевер 44, как-то не срослось, несмотря даже на устройство для стрельбы из-за угла
    1. agoran
      agoran Сегодня, 19:22
      0
      Ну, не знаю,то, что держал в руках StG 44 из=за угла не стрелял. Нашли пацанами под Кенигом, в одном из старых дотов, сохран был плохой, деревянный приклад сгнил, ствол был в безобразном состоянии.Да, патроны были, но стрелять никто не рискнул.Тяжелый был, потом поменяли на ракетницу рабочую.
  4. hhurik
    hhurik Сегодня, 19:54
    +1
    Отличная штурмовая винтовка, в узких кругах считается лучшей серийной по качеству изготовления. ЕМНИП, канадцы мудрили со стволом - он конический (канал ствола сужается по мере приближения к дульному срезу) и изготавливается методом ротационной ковки из более качественной стали, чем у прародителя Colt Model 715.
    В отличии от АК - штатно ставиться на планку любые оптико-электронные приблуды, приклад регулируется по длине вставками, весьма дружелюбен к пользователю.