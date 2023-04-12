Американская газета: Бойцы ВСУ изучали иностранное вооружение по видеоурокам в интернете

Киевские власти взахлеб выпрашивают у западных спонсоров самое современное вооружение и технику, включая танки и даже самолеты. Вникать в то, кто и как будет ими управлять, украинским властям недосуг. В то время как выясняется, что в свое время бойцы ВСУ изучали применение более простого иностранного вооружения по видеоурокам в интернете.
Американская газета The Washington Post пишет со слов украинского военнослужащего, 24-летнего капитана с позывным «Метис», что пользоваться передовыми противотанковыми комплексами он вместе с сослуживцами учился по роликам на YouTube.
Когда подразделение впервые получило передовой противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и учебными пособиями на YouTube
— рассказал в интервью газете военнослужащий ВСУ.
Говоря о грядущем контрнаступлении, украинский боец сообщил, что его подразделение пока не готово к активной фазе боевых действий и атакам российской обороны. По его словам, ВСУ для этого не хватает западной тяжелой бронетехники. Ну и конечно, более долгой и построенной не на видеоуроках подготовки ее применения в боевых условиях, добавил Метис.
Касаясь других сложностей, которые могут возникнуть в случае получения приказа немедленно идти веред, украинский боец-самоучка сообщил, что лично его очень беспокоят российские противопехотные мины. При этом главной проблемой он почему-то назвал то, что их невозможно увидеть с дронов. Видимо, Метис еще не успел «загуглить» и найти на просторах интернета советы, как обнаруживать противопехотные мины без использования квадрокоптеров.