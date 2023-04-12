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Американская газета: Бойцы ВСУ изучали иностранное вооружение по видеоурокам в интернете

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Американская газета: Бойцы ВСУ изучали иностранное вооружение по видеоурокам в интернете

Киевские власти взахлеб выпрашивают у западных спонсоров самое современное вооружение и технику, включая танки и даже самолеты. Вникать в то, кто и как будет ими управлять, украинским властям недосуг. В то время как выясняется, что в свое время бойцы ВСУ изучали применение более простого иностранного вооружения по видеоурокам в интернете.


Американская газета The Washington Post пишет со слов украинского военнослужащего, 24-летнего капитана с позывным «Метис», что пользоваться передовыми противотанковыми комплексами он вместе с сослуживцами учился по роликам на YouTube.

Когда подразделение впервые получило передовой противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и учебными пособиями на YouTube

— рассказал в интервью газете военнослужащий ВСУ.

Говоря о грядущем контрнаступлении, украинский боец сообщил, что его подразделение пока не готово к активной фазе боевых действий и атакам российской обороны. По его словам, ВСУ для этого не хватает западной тяжелой бронетехники. Ну и конечно, более долгой и построенной не на видеоуроках подготовки ее применения в боевых условиях, добавил Метис.

Касаясь других сложностей, которые могут возникнуть в случае получения приказа немедленно идти веред, украинский боец-самоучка сообщил, что лично его очень беспокоят российские противопехотные мины. При этом главной проблемой он почему-то назвал то, что их невозможно увидеть с дронов. Видимо, Метис еще не успел «загуглить» и найти на просторах интернета советы, как обнаруживать противопехотные мины без использования квадрокоптеров.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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2 комментария
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  1. Master2030
    Master2030 Сегодня, 18:48
    +1
    Бойцы ВСУ изучали иностранное вооружение по видеоурокам в интернете
    Новая ВУС-"военный блогер". А вообще креативненько.
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:50
    0
    И чем недоволен? Современное обучение, с применением технических средств. Сейчас и в школах Украины всех перевели на "видео" - значит 10 минут учитель говорит, потом включают чего-нибудь, потом "воздушная тревога" (проводить занятия нельзя) - урок окончен. )))