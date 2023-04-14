Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

Просроченные платежи в настоящее время составляют 1,5 миллиарда долларов США. Это вызывает огромную озабоченность у китайских компаний

В прошлом месяце Китай и Пакистан отпраздновали десятую годовщину создания китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) стоимостью 64 миллиарда долларов США. Но предупреждение от Сайеда Тарика Фатеми, специального помощника премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, омрачило это событие.– написал пакистанский дипломат Сайед Тарик Фатеми.Сообщение Фатеми, направленное в Комиссию по планированию Пакистана, касалось трех электростанций в Хабе, Сахивале и Порт-Касиме. Хаб находится в пакистанском Белуджистане, Сахивал и Порт-Касим расположены в провинциях Пенджаб и Синд соответственно.CPEC (Китайско-Пакистанский экономический коридор) развивается не совсем так, как планировалось, и не только недавний экономический и политический кризис в Пакистане изменил ход событий. Судьба китайских электростанций в очередной раз подняла серьезные вопросы о государственной дееспособности и внутренней стабильности Пакистана. Его глубоко укоренившиеся проблемы теперь перекинулись за пределы экономической сферы в социальную.Послание Фатеми выявило две проблемы, пишет Asia Times.Во-первых, у Пакистана не было достаточно иностранной валюты, чтобы купить уголь того качества, которое требовалось для этих электростанций.Во-вторых, у него не было денег, чтобы выплатить долги Китаю – своему крупнейшему инвестору. Согласно недавнему отчету МВФ, Китай взял на себя обязательства выплатить 30 миллиардов долларов внешнего долга Пакистана, который суммарно составляет 126 миллиардов долларов.Другие электростанции, работающие на газе, также переживают кризис. Пакистан не может импортировать СПГ, хотя в Белуджистане есть богатые запасы, которые используются неэффективно. Более половины страны столкнулось с серьезным энергетическим кризисом.CPEC включал гораздо больше, чем железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Были планы по созданию особых экономических зон для увеличения экспорта Пакистана и обеспечения глобальных транзитных узлов, а также несколько горнодобывающих проектов, особенно в неспокойном Белуджистане.Проекты CPEC должны были добавить от 2% до 2,5% в экономику Пакистана и создать не менее 2,3 млн местных рабочих мест к 2030 году. В данный момент эти цели кажутся очень далекими. За десять лет было создано всего 46500 рабочих мест.Пакистану нужно нечто большее, чем просто изменения в экономике. Ему требуются глобальные реформы, если он хочет развивать возможности и политику, необходимые для роста. В отсутствие такой реформы – в ближайшее время – его нестабильность представляет растущую опасность для всего региона, от Афганистана до Индии и, возможно, Ирана.