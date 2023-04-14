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Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

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Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

В прошлом месяце Китай и Пакистан отпраздновали десятую годовщину создания китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) стоимостью 64 миллиарда долларов США. Но предупреждение от Сайеда Тарика Фатеми, специального помощника премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, омрачило это событие.


Просроченные платежи в настоящее время составляют 1,5 миллиарда долларов США. Это вызывает огромную озабоченность у китайских компаний

– написал пакистанский дипломат Сайед Тарик Фатеми.

Сообщение Фатеми, направленное в Комиссию по планированию Пакистана, касалось трех электростанций в Хабе, Сахивале и Порт-Касиме. Хаб находится в пакистанском Белуджистане, Сахивал и Порт-Касим расположены в провинциях Пенджаб и Синд соответственно.

CPEC (Китайско-Пакистанский экономический коридор) развивается не совсем так, как планировалось, и не только недавний экономический и политический кризис в Пакистане изменил ход событий. Судьба китайских электростанций в очередной раз подняла серьезные вопросы о государственной дееспособности и внутренней стабильности Пакистана. Его глубоко укоренившиеся проблемы теперь перекинулись за пределы экономической сферы в социальную.

Послание Фатеми выявило две проблемы, пишет Asia Times.

Во-первых, у Пакистана не было достаточно иностранной валюты, чтобы купить уголь того качества, которое требовалось для этих электростанций.

Во-вторых, у него не было денег, чтобы выплатить долги Китаю – своему крупнейшему инвестору. Согласно недавнему отчету МВФ, Китай взял на себя обязательства выплатить 30 миллиардов долларов внешнего долга Пакистана, который суммарно составляет 126 миллиардов долларов.

Другие электростанции, работающие на газе, также переживают кризис. Пакистан не может импортировать СПГ, хотя в Белуджистане есть богатые запасы, которые используются неэффективно. Более половины страны столкнулось с серьезным энергетическим кризисом.

CPEC включал гораздо больше, чем железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Были планы по созданию особых экономических зон для увеличения экспорта Пакистана и обеспечения глобальных транзитных узлов, а также несколько горнодобывающих проектов, особенно в неспокойном Белуджистане.

Проекты CPEC должны были добавить от 2% до 2,5% в экономику Пакистана и создать не менее 2,3 млн местных рабочих мест к 2030 году. В данный момент эти цели кажутся очень далекими. За десять лет было создано всего 46500 рабочих мест.

Пакистану нужно нечто большее, чем просто изменения в экономике. Ему требуются глобальные реформы, если он хочет развивать возможности и политику, необходимые для роста. В отсутствие такой реформы – в ближайшее время – его нестабильность представляет растущую опасность для всего региона, от Афганистана до Индии и, возможно, Ирана.
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8 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:36
    +1
    Посмотрим как Китай будет выбивать долги и делать выводы
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      0
      Пакистан поставляет боеприпасы для Укровермахта.
      Пожелаю Пакистану ухудшения политико-экономической ситуации в стране и майдана. am
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 08:48
      0
      Дружить,привязывать к себе их элиту в противовес дружбе индии со штатами, развивать там промку, тогда и долги отдадут или спишутся.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:37
    0
    Просроченные платежи в настоящее время составляют 1,5 миллиарда долларов США. Это вызывает огромную озабоченность у китайских компаний


    Сейчас миллион китайских коллекторов...
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:46
    0
    Ай ай горе то какое, как неэффективно используется спг в пакистане, тонкий намек на то что,если бы дали европейцам за бусы порулить спг в пакистане, то сразу бы было эффективно-для ес, а пакистану и так сойдет на кизяках.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 08:47
    0
    Полтора миллиарда - большие деньги для одного человека, но не для страны, где живут 220 миллионов.
    Мелочи жизни. Временные затруднения не более.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    0
    Просроченные платежи в настоящее время составляют 1,5 миллиарда долларов США.
    А может Китай, просчитав ситуацию заранее, специально загоняет Пакистан в долги преследуя свои цели?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 08:52
    0
    Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении
    А США сколько стран должны и в каком они экономическом положении? Та же Украина