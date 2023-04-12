Министр обороны США заявил о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления

Высокопоставленные военные руководители США и Украины продолжают обсуждать информацию об утечке данных из Пентагона. Теперь данное происшествие прокомментировал сам министр обороны США Ллойд Остин.По словам шефа Пентагона, он провел беседу с руководителем военного ведомства Украины Алексеем Резниковым. Киев, по словам Остина, обладает способностями и ресурсами для проведения контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории.Остин подчеркнул, что украинские формирования сосредоточены на выполнении поставленных задач. У ВСУ, по его словам, есть некий «прекрасный план» для начала контрнаступления. Но о том, что это за план, отметил министр обороны США, осведомлены только президент Украины Владимир Зеленский и несколько других высокопоставленных украинских государственных деятелей.Как отметил Остин, украинские вооруженные силы обладают частью возможностей для успешного контрнаступления, поскольку Запад подготовил «огромное количество» украинских солдат и предоставил ВСУ значительное количество вооружений и военной техники.Между тем, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что контрнаступление может состояться летом 2023 года. Ранее на Украине говорили о контрнаступлении в апреле-мае 2023 года.Таким образом, сроки его проведения все же сдвинулись, и некоторые эксперты соотносят такое решение киевского руководства с нехваткой личного состава и вооружений для проведения контрнаступления. Если контрнаступление окажется неудачным, по имиджу Зеленского будет нанесен большой удар, отмечают западные военные аналитики.