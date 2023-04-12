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Министр обороны США заявил о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления

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Министр обороны США заявил о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления

Высокопоставленные военные руководители США и Украины продолжают обсуждать информацию об утечке данных из Пентагона. Теперь данное происшествие прокомментировал сам министр обороны США Ллойд Остин.


По словам шефа Пентагона, он провел беседу с руководителем военного ведомства Украины Алексеем Резниковым. Киев, по словам Остина, обладает способностями и ресурсами для проведения контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории.

Остин подчеркнул, что украинские формирования сосредоточены на выполнении поставленных задач. У ВСУ, по его словам, есть некий «прекрасный план» для начала контрнаступления. Но о том, что это за план, отметил министр обороны США, осведомлены только президент Украины Владимир Зеленский и несколько других высокопоставленных украинских государственных деятелей.

Как отметил Остин, украинские вооруженные силы обладают частью возможностей для успешного контрнаступления, поскольку Запад подготовил «огромное количество» украинских солдат и предоставил ВСУ значительное количество вооружений и военной техники.

Между тем, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что контрнаступление может состояться летом 2023 года. Ранее на Украине говорили о контрнаступлении в апреле-мае 2023 года.

Таким образом, сроки его проведения все же сдвинулись, и некоторые эксперты соотносят такое решение киевского руководства с нехваткой личного состава и вооружений для проведения контрнаступления. Если контрнаступление окажется неудачным, по имиджу Зеленского будет нанесен большой удар, отмечают западные военные аналитики.
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:23
    -2
    "Если контрнаступление окажется неудачным, по имиджу Зеленского будет нанесен большой удар, "

    А что, у Зели имидж что-ли ещё остался??? Да ну!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:27
      -2
      Имидж бывает разный(жидкий и газообразный).Вы же видите,как ему апплодируют вырожденцы Европы
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:28
        0
        Так о том и речь - фрики своим и апплодируют.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 18:36
          +1
          ненавижу, негров и расистов...хотя, в глубине души, Остин,таки вызывает уважение, не пожарник,не полицай,порох нюхал. достойный противник.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:51
            -2
            Я не знаю,правда ли это,но на верхушку Пентагона взбираются армейским трудом.Но вот Маккартура взять,так тот все по протекции шел.Хотя,вот.С 2016 он ,этот Остин в правлении Райтенон..Так,что вполне возможно и по протекции ракетной корпорации
            1. Аэродромный
              Аэродромный Сегодня, 19:37
              0
              Цитата: dmi.pris1
              Я не знаю,правда ли это,но на верхушку Пентагона взбираются армейским трудом.Но вот Маккартура взять,так тот все по протекции шел.Хотя,вот.С 2016 он ,этот Остин в правлении Райтенон..Так,что вполне возможно и по протекции ракетной корпорации

              это ж,не помешало ему повоевать?
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 18:31
    -2
    Киев, по словам Остина, обладает способностями и ресурсами для проведения контрнаступления
    Наивный негритянский мужичок не подозревает, что направленные деньги давно разворованы, а присланное вооружение частью уничтожено, а частью списано, как уничтоженное и продано. "Xохол родился - еврей заплакал" - не нами сказано
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:36
      0
      он не мужичок. он толерантный афроамериканец. иначе бы его уже давно с должности поперли.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 18:57
        -1
        Он англосакс! По должности! wassat
        ттттттттттттттттт
    2. potap6509
      potap6509 Сегодня, 18:45
      +1
      Он далеко не наивный, он в этом распиле по самые брови, он совете директоров нескольких оружейных компаний.
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 19:39
      -2
      Цитата: pyagomail.ru
      Наивный негритянский мужичок
      это ты...почитай про него,остина, хотя бы.
  3. Poru4ik
    Poru4ik Сегодня, 18:37
    -2
    Ну у нас тоже ресурсов теперь хватит. Народные избранники уже подсуетились:

    В Госдуме предложили ввести «военный налог» на время спецоперации
    Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести «военный налог» на период проведения специальной военной операции. Об отдельных положениях инициативы он рассказал журналистам НСН.
    По словам депутата, взимание с мужчин «2-3 процентов плюсом к НДФЛ» позволит более чем вдвое увеличить финансирование участников спецоперации. Таким образом, месячное жалование бойца сможет достичь 400-500 тысяч рублей, пояснил он.
    Предложенная мера является не санкцией, а вариантом всеобщей поддержки россиян, участвующих в боевых действиях, заявил Нилов. Кроме того, инициатива позволит дополнительно мотивировать тех, кто только задумывается об отправке в зону спецоперации, добавил парламентарий.
    Он отметил необходимость привлечь добровольцев в профессиональных военнослужащих в Вооруженные силы России и создать для них наиболее благоприятствующие условия.
    Ранее в Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за службу в армии при поступлении в вузы. Авторы внесенного в нижнюю палату законопроекта отметили, что предлагаемая ими мера поможет склонить людей к исполнению воинской обязанности.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 19:05
      -1
      Цитата: Poru4ik
      В Госдуме предложили ввести «военный налог» на время спецоперации
      Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести «военный налог» на период проведения специальной военной операции.

      Деньгами дыры в обороне не заткнёшь.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 19:40
        0
        Цитата: Nychego
        Деньгами дыры в обороне не заткнёшь.
        да ну ???
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 20:43
          +1
          Цитата: Аэродромный
          да ну ???

          Ну да.
          Деньги как минимум должны быть преобразованы в достаточные силы и средства.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    0
    Надеюсь этот чернозадый глава Пентагона летом вспомнит слова генерала Бредли:
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:56
    +1
    Не нужно к этим словам генерала США относиться не серьезно.Наступление готовится и будет проводиться по стандартам НАТО.По моему в истории еще не было противостояния двух тактик,двух стратегий и двух разных военных школ.Поэтому что преподнесет враг еще не известно.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 19:42
      0
      обе армии учатся, на территории 404.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:57
    0
    Между тем, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что контрнаступление может состояться летом 2023 года

    Шмыгаль никто и звать его никак! Вон некоторые утверждают что наполеонами в прошлой жизни были и...? Что...? Их высказывания тоже сюда выставлять? Всё у укропов уже готово, ждут только отмашки, только из этого надо исходить, а не ждать когда у амерканцев деньги закончатся, у европейцев свет, а укропы замёрзнут и начнут массово сдаваться в плен или майданить. fool
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:05
    0
    Министр обороны США заявил о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления
    . Он что, больше ничего скакуасам дать не хочет??? Как же-ж так?
  8. Christophe_Nicolas
    Christophe_Nicolas Сегодня, 21:01
    -1
    Le plan est de redonner le moral aux naïfs pour qu'ils puissent vendre leurs obligations ukrainiennes sans perdre trop d'argent...

    https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/des-creanciers-de-lukraine-contestent-sa-restructuration
    https://www.etresouverain.com/lukraine-et-la-famille-des-vautours-financiers-rothschild/