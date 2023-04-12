Военнослужащий ВСУ из Артёмовска - украинским подписчикам: Мне нечем вас обрадовать

Даже не знаю, что вам такое сказать. Нас не окружили, но оборону пытаются разрывать со стороны Хромово, Ивановского и по улицам (Бахмута).

Раз мы здесь, целесообразность ещё есть. Может, позже дам больше новостей , мне нечем вас обрадовать.

Украинские военнослужащие через мессенджеры продолжают рассказывать о том, что происходит на данный момент в Артёмовске (Бахмуте). Обратила на себя внимание новая публикация из Бахмута украинского военнослужащего , который сегодня утром в жёстких эпитетах раскритиковал тех украинских пользователей, которые просят его прояснить ситуацию с «переломом ситуации в городе в пользу ВСУ». Тогда военнослужащий ВСУ написал в ТГ, что «в Бахмуте не футбол» и говорить о переломе в пользу ВСУ не приходится.Новый пост этого же военнослужащего сообщает о том, что ситуация для украинских подразделений в городе продолжает осложняться:Далее украинских военнослужащий, который всё чаще задаётся вопросом о целесообразности дальнейшей обороны города, пишет:Это «нечем вас обрадовать», адресованное украинским пользователям, ожидающим «перемоги в фортеции Бахмут», можно назвать лейтмотивом происходящего в городе для ВСУ.К настоящему моменту бои продолжают смещаться на запад города, одновременно с этим ЧВК «Вагнер» прикладывают усилия, чтобы окончательно замкнуть кольцо вокруг украинских войск, остающихся в городской черте.