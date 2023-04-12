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Военнослужащий ВСУ из Артёмовска - украинским подписчикам: Мне нечем вас обрадовать

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Военнослужащий ВСУ из Артёмовска - украинским подписчикам: Мне нечем вас обрадовать

Украинские военнослужащие через мессенджеры продолжают рассказывать о том, что происходит на данный момент в Артёмовске (Бахмуте). Обратила на себя внимание новая публикация из Бахмута украинского военнослужащего , который сегодня утром в жёстких эпитетах раскритиковал тех украинских пользователей, которые просят его прояснить ситуацию с «переломом ситуации в городе в пользу ВСУ». Тогда военнослужащий ВСУ написал в ТГ, что «в Бахмуте не футбол» и говорить о переломе в пользу ВСУ не приходится.

Новый пост этого же военнослужащего сообщает о том, что ситуация для украинских подразделений в городе продолжает осложняться:

Даже не знаю, что вам такое сказать. Нас не окружили, но оборону пытаются разрывать со стороны Хромово, Ивановского и по улицам (Бахмута).

Далее украинских военнослужащий, который всё чаще задаётся вопросом о целесообразности дальнейшей обороны города, пишет:

Раз мы здесь, целесообразность ещё есть. Может, позже дам больше новостей, мне нечем вас обрадовать.

Это «нечем вас обрадовать», адресованное украинским пользователям, ожидающим «перемоги в фортеции Бахмут», можно назвать лейтмотивом происходящего в городе для ВСУ.

К настоящему моменту бои продолжают смещаться на запад города, одновременно с этим ЧВК «Вагнер» прикладывают усилия, чтобы окончательно замкнуть кольцо вокруг украинских войск, остающихся в городской черте.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:36
    +8
    Он уже третий день тут на ВО..Этот"безрадостный всучник"..Когда же он наконец нас обрадует своим бездыханным телом в Бахмутовке?
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 18:40
      +1
      экий вы кровожадный....и торопыга.....но больше наверное торопыга.....не спешите, порадует
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:46
        +3
        laughing hi Я не кровожадный,я -справедливый...Надеюсь,что правда восторжествует.Хотя и говорят,что эта правда у каждого своя ,но если впомнить одного исполнителя рока,то она,эта правда всегда одна..
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 19:01
          +2
          И аватарка классная. Соответствует. Значит и итог Вам дааавноооо, ну уж точно давно известен.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:41
      +1
      Не , ну а чё, пускай не радует и дальше своих всук
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:49
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Он уже третий день тут на ВО..Этот"безрадостный всучник"..Когда же он наконец нас обрадует своим бездыханным телом в Бахмутовке?

    Вагнеровцы скоро сфокают на его же смартфон.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:08
      0
      Вагнер таким не занимается... Уподобляться животным? hi
  3. zenion
    zenion Сегодня, 19:12
    0
    Почему это должен радовать или нет какой-то служивый человек?
  4. Пензяк
    Пензяк Сегодня, 19:20
    +1
    Город и окрестности превращены в пыль и щебень а там все еще какие-то сасальные сети и сотовая связь?
  5. штурм
    штурм Сегодня, 19:35
    -2
    Похоже на Пасху Артёмовск освободят от этих упырей окончательно.....