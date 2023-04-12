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Президент России: Российская космическая отрасль уверенно встает на ноги

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Президент России: Российская космическая отрасль уверенно встает на ноги

Сегодня в Кремле президент РФ Владимр Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, приуроченную ко Дню космонавтики. Прежде всего, российский президент поздравил работников ракетно-космической отрасли и всех причастных к этой сфере с праздником.


Владимир Путин отметил успехи и достижения в наращивании потенциала отрасли, которая уверенно встает на ноги, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, в том числе в отношении ГК «Роскосмос». Одним из признаков стабильного развития президент назвал юбилейные сто запусков российских ракет-носителей, произведенные подряд без единого аварийного сбоя.

Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги

— подчеркнул глава государства.



Путин также отметил, что в текущем году на развитие российской космонавтики заложено более 251 миллиарда рублей бюджетных ассигнований, в то время как в прошлом году на эти цели было потрачено 224 с небольшим миллиарда.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» сообщил, что одним из главных направлений деятельности госкорпорации станет проектирование и строительство Российской орбитальной станции (РОС). По словам Борисова, эскизный проект РОС будет готов уже этим летом. Российская космическая станция, помимо всего прочего, будет использоваться для реализации Лунной программы.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ; ГК «Роскосмос»
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40 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:44
    +16
    Российская космическая отрасль уверенно встает на ноги
    Да кто же ей мешал то. не уж то Рогозин? Просто промышленностью и всем прочем надо было заниматься, а не выкачивать из неё последние соки
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:55
      +14
      Встает на ноги после чего? После Рогозмоса? И в каком же положении она находилась и почему? Иногда лучше промолчать.
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 19:06
        +13
        Если наша космонавтика уверенно встает на ноги, то почему у нас нет ни спутниковой разведки ни спутниковой связи?
        1. karabas-barabas
          karabas-barabas Сегодня, 20:19
          0
          Цитата: ramzay21
          почему у нас нет ни спутниковой разведки ни спутниковой связи?

          А зачем! Сказал же Борисов - Орбитальную станцию (видимо МИР 2М будет называться, из советских ремкомплектов и выставочных/музейных экспонатов) будет делать! ГЛОНАСС, АФАР, широкополосная связь спутники, всё это буржуйские игрушки и только денег стоят, а вот "Орбитальная Станция"может послужить в роли съёмной площадки для нового сериала на ТНТ. Когда Маск торговался с МО за пару МБР для старта своего ракетного бизнеса, надо было не цену заламывать непомерную, а подарить ему, с условием, что он это будет делать в России, в сотрудничестве с Роскосмосом (в котором разумеется остались бы только инженеры). Маск конечно уделал все эти назы, роскосмосы и тайконавтов вместе взятых, с их бюджетами. Хотя Хабл и новые супертелескопы заслуживают отдельного уважения, но Маск создаёт как автопром линейку космолётов, всё тяжелее и сложнее и уже цену на забрасываемые КГ снизил в разы, Многоразовые ступени, которые отработав, летят домой, это конечно невероятно высокий технический уровень. Я вот подумал, хорошо что Маск на Пентагон не работает. А что Роскосмос с Борисовым и их "Орбитальные станции", да хоть "буровые на астероидах", всегда интересно послушать. Можно теперь послушать нарезку "разговоров о космосе" с Рогозиным, наговорил он много.
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:47
    +3
    а я верю, верю что и на Марсе будут яблони цвести( не сарказм)
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:49
      +6
      Цитата: палестинец
      я верю, верю что и на Марсе будут яблони цвести

      Или груши... китайские winked
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:53
        +8
        я не стану ничего комментировать, ибо, негодование не высказать словами, а слова...
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 19:19
          +7
          Не могу понять,для кого он всю эту клюкву озвучивает? Неужели ещё кто то верит этому треплу?
        2. Товарищ И
          Товарищ И Сегодня, 21:10
          0
          ...а слова...

          ... до 15 лет лишения свободы.
  3. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 18:47
    +18
    которая уверенно встает на ноги, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада

    С. П. Королеву было начхать на давление Запада, и Гагарин покорил космос первым. Не понятно, почему спустя 60 лет нашей космической державе нужно "вставать на ноги" из-за чьего то давления?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:54
      -8
      Цитата: FIR FIR
      которая уверенно встает на ноги, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада

      С. П. Королеву было начхать на давление Запада, и Гагарин покорил космос первым. Не понятно, почему спустя 60 лет нашей космической державе нужно "вставать на ноги" из-за чьего то давления?

      Развал СССР и "святые девяностые".
      Не только Космонавтика пострадала, а вся промышленность и наука.
      Авиастроение, Кораблестроение и тд.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 19:21
        +8
        Цитата: Ulan.1812
        Развал СССР и "святые девяностые".
        Не только Космонавтика пострадала, а вся промышленность и наука.
        Авиастроение, Кораблестроение и тд.

        Хватит уже на девяностые кивать,его команда и он лично столько всего развалили,что с никакими девяностыми не сравнится.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: FIR FIR
      которая уверенно встает на ноги, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада

      С. П. Королеву было начхать на давление Запада, и Гагарин покорил космос первым. Не понятно, почему спустя 60 лет нашей космической державе нужно "вставать на ноги" из-за чьего то давления?

      Сталин, был,и Берия...есть ещё "почему"?"Сталин,принял страну с сохой, а оставил, с атомным оружием" -это Черчилль сказал.
      С. П. Королеву было начхать
      школота... Королёв работал в "шарашке", под надзором "конторы", что в общем то было оправданно,секретностью.и "чхать" он смел,когда разрешали.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 19:58
        +1
        "Сталин,принял страну с сохой, а оставил, с атомным оружием" -это Черчилль сказал.


        Поправка.
        Черчилль такого никогда не говорил.
        Это фраза принадлежит Исааку Дойчеру, он ее написал в некрологе Сталина в 1953 в газете Таймс.

        Королёв работал в "шарашке", под надзором "конторы"


        В заключении Королев работал с 1940 по 1942 в ЦКБ-29 у Туполева и с 1942 по 1944 в ОКБ-16 при Казанском авиазаводе. Он в это время не занимался ракетами.

        что в общем то было оправданно,секретностью


        Он получил свой срок (8 лет ИТЛ) как троцкист и вредитель.
    3. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 20:48
      -1
      @FIR FIR: "It is not clear why, after 60 years, our space power needs to "get back on its feet" because of someone's pressure?"

      It is unnecessary to even keep asking this kind of question anymore, as the answer is very clear: Because 90% of all science, technology and industry capabilities inherited from the USSR were simply - and in many cases actually DELIBERATELY - destroyed in Russia in the 1990s.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:56
    -3
    Вот нет у нас такого ,как Маск в Америке,чтобы разгрузить Роскосмос от гражданских проектов.Нужен аферист в хорошем смысле .Маск гений, который понял что НАСА в тупике с ракетонасителями, теперь НАСА сосредоточено на спутника всей номенклатуры.17 апреля ,посмотрим как этот " сарай" Маска улетит на околоземную орбиту и вернётся.Сараюха у него действительно достойная ,сказать нечего.Надеюсь что из провала стараниями Рогозина мы вылезли ,Борисов пришёл на подготовленную площадку.
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 19:27
      +2
      ну, если мне наса и минобр со всеми прочими мин.. сольет всю документацию и выдаст площадки, то почему бы не стать российским Маском?
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:58
    +1
    РФ нужны спутники корабли базы и тп и тд а это все технологии ресурсы есть !
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:00
    -1
    Сейчас нам нужна Спираль-2 и челнок для полетв на Луну.
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:01
    +7
    А если учесть инфляцию....
    Производство средств производства определяет уровень развития страны. А не проедание наследства СССР.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:19
      -1
      Наследство СССР уже проедено в 90 ых.И как такая империя 2 ая в мире упала на задворки мировой экономики ,за два года. Я это почувствовал на себе
  8. Million
    Million Сегодня, 19:06
    +9
    А кто ее поставил на колени?Не эти же люди,которые нами управляют?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:49
      -5
      Её поставили на колени народ управляемый КПСС.Так что забудьте о светлом будущем.Кто работал на сдельщине тянул всю экономику СССР.
    2. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 20:54
      -1
      @Million: "And who brought her to her knees?Not the same people who control us?"

      Actually, no - none of the people who control Russia today were in the high power positions in the 1990s, when the real "bringing Russia to her knees" was done (except maybe for Chubais, who has already fled).
  9. zenion
    zenion Сегодня, 19:10
    +2
    Космическая промышленность должна работать, в любом положении тела. А всё созданное должно летать.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:15
    +10
    Когда нечего сказать конкретно, то произносятся подобные лозунги. Встает на ноги? Это значит сколько наших луноходов или марсоходов действуют реально? Или это значит , что наша спутниковая группировка стала давать полную и достаточную информацию о наших врагах? А, может быть мы полностью перестали зависеть от наших "друзей" в вопросах запусков ракет? Я имею ввиду Байконур. Или наша родная космическая связь и интернет наконец-то стали доступны нашему народу? Стыдно!
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 19:28
      +5
      Можно скромно поинтересоваться делами на космодроме "Восточный"?....
  11. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 19:20
    +5
    Путин также отметил, что в текущем году на развитие российской космонавтики заложено более 251 миллиарда рублей бюджетных ассигнований, в то время как в прошлом году на эти цели было потрачено 224 с небольшим миллиарда.

    Официальная инфляция за 2022 год составила 11,94 %. Это как раз 26,75 миллиардов от 224. Так что нечего тут отмечать.
  12. satelit24
    satelit24 Сегодня, 19:27
    +1
    всё что взлетело это такси , а где спутники по солнечной системе , - где марсоходы ,луноходы и ижи с ними ,где обещанная станция на которую деньги копили !
  13. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:29
    +1
    Видно тяжело дался космический батут и роспись хохломой ракет, отстали сильно технологически.
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 19:30
    0
    эскизный проект РОС будет готов уже этим летом


    Гром победы, раздавайся!
    Веселися, храбрый РОС!
    Звучной славой украшайся.
    Магомета ты потрёс!
    ...
    Мы ликуем славы звуки,
    Чтоб враги могли узреть,
    Что свои готовы руки
    В край вселенной мы простреть.
  15. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:34
    -1
    Похоже что скоро руководить их космоса будет.Рублёвку и барвиху переселят
  16. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:49
    +6
    стоимость постройки МКС - около 150 млрд $.. РФ на космонавтику выделяет около 3 млрд$ в год... из этого- всё понятно, про сроки запуска и какая она будет...
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:50
    +7
    Не понимаю о каком развитии отрасли может идти речь ,когда выяснилось что у нас космическая разведка на несоизмеримом с США уровне , когда до сих пор не могут запустить несчастную "Луну-25" , когда до сих пор мнут груди с "Нуклоном" , "Федерацией" , когда и конь не валялся ни с супертяжем, ни с разработкой метановых двигателей , ни с концепцией возвращаемых ступеней (идея с "Байкалом" это смех) . Нет российского ответа Старлинку , видимо загнулся "Морской старт", не развивается практически ГЛОНАСС . Нет долгосрочных программ по Марсу, астероидам, дичайшие сдвиги "за горизонт событий" по Лунной программе.
    У нас до сих пор нет Марсоходов ,конь не валялся с этими технологиями с 1970х. Мы вообще не посылали аппаратов дальше орбиты Марса уже хренову тучу лет, если и посылали в принципе.
    РОСС ? Серьезно ? Если экстраполировать то , с какой скоростью мы исполняем более ранние (и,зачастую,более важные проекты) РОСС мы дождемся в лучшем случае когда у американцев уже будет вовсю готов ДСГ и Лунная база.

    Какие успехи ?! Я не вижу успехов. То что они выводят какие-то аппараты безаварийно на носителях "с бородой" - это успехи ? Это называется "по накатанной" .
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 21:16
      0
      А все. Нет ничего, забудьте. Сумрачный гений русского инженера, который не смотря на все обстоятельства придумает аналоговнет за копейки, иссяк.
      Нет больше технологий. Нет больше специалистов.
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:51
    +2
    Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги


    Встает с чего? С колен? С головы? Из положения "лежа"? Уже радоваться или еще пока рано?
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:54
    0
    Президент России: Российская космическая отрасль уверенно встает на ноги
    . Встаёт так встаёт... вопрос один, какой прикладной, практический смысл от вставания, в гражданской сфере народного хозяйства и конечно в ВОЕННОЙ СФЕРЕ??? Эффект уже есть, его ощутили там где надо???
    Сказать, что это большой секрет для маленькой компании... да пофиг, главное что б работало там где надо именно сейчас, мы и сами поймём, "вести с полей" не заставят себя долго ждать!!!
  20. Deon59
    Deon59 Сегодня, 19:57
    +3
    Ну если после 20 лет правления встает на ноги ,это полный ......
  21. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:06
    +2
    В свое время Д. Медведев сказал директору Роскосмоса Попову:"Ваши достижения сводятся к тому, что сегодня никого не убило". Фраза Путина - развитие мысли Медведева.

    А слова директора ВТБ "Деньги в стране есть" -похоже, происходят от "денег нет, но вы держитесь"...
    Димон оказался первопрозодцем кремлёвской мудрости.
  22. Горий
    Горий Сегодня, 21:07
    +1
    Нихрена она не встает - она ползает на старье со времен СССР ..старье хоть и выполняет свои задачи ,но оно устарело уже