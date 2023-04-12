Президент России: Российская космическая отрасль уверенно встает на ноги

Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги

Сегодня в Кремле президент РФ Владимр Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, приуроченную ко Дню космонавтики. Прежде всего, российский президент поздравил работников ракетно-космической отрасли и всех причастных к этой сфере с праздником.Владимир Путин отметил успехи и достижения в наращивании потенциала отрасли, которая уверенно встает на ноги, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, в том числе в отношении ГК «Роскосмос». Одним из признаков стабильного развития президент назвал юбилейные сто запусков российских ракет-носителей, произведенные подряд без единого аварийного сбоя.— подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что в текущем году на развитие российской космонавтики заложено более 251 миллиарда рублей бюджетных ассигнований, в то время как в прошлом году на эти цели было потрачено 224 с небольшим миллиарда.В свою очередь, глава «Роскосмоса» сообщил, что одним из главных направлений деятельности госкорпорации станет проектирование и строительство Российской орбитальной станции (РОС). По словам Борисова, эскизный проект РОС будет готов уже этим летом. Российская космическая станция, помимо всего прочего, будет использоваться для реализации Лунной программы.