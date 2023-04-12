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Премьер-министр Польши заявил о желании страны в числе первых получить ракеты JASSM-XR производства США

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Премьер-министр Польши заявил о желании страны в числе первых получить ракеты JASSM-XR производства США

Польша рассчитывает в числе первых государств мира получить новые американские ракеты JASSM-XR для боевых самолетов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в США на брифинге перед журналистами.


Напомним, что глава польского правительства сейчас находится в США с официальным визитом. Он посетил завод Lockheed Martin. Во время переговоров был поднят вопрос об ускорении поставок современного американского вооружения Польше. В первую очередь, Варшава ждет самолеты F-35 и ракеты JASSM-XR.

Мы очень хотим быть первой иностранной страной или одной из первых, кто получит такие ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов

- подчеркнул Моравецкий.

Также Моравецкий поднял ряд других важных вопросов. Например, он заявил, что США согласились увеличить на 10 тысяч человек численность американского военного контингента в Польше, а также построить военную базу и склады для вооружений на территории страны.

Интересно, что польским лидерам, которые в своих выступлениях буквально зациклены на вопросах национального суверенитета, не кажется предосудительным размещение в стране многих тысяч иностранных военнослужащих, и это при том, что Польша – относительно немаленькая по европейским меркам страна и вполне может позволить себе иметь и собственную многочисленную армию. Присутствие американского военного контингента в Польше следует рассматривать как очередное проявление агрессивного настроя по отношению к России.
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5 комментариев
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  1. Falx
    Falx Сегодня, 18:53
    +1
    если и есть в мире нация, в принципе неспособная учится на своих ошибка, и постоянно и повторяющая, то это поляки.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:54
    +3
    Достаточно штучное изделие. Предыдущая версия AGM-158А в производстве с 1984г., произведено 1260шт. AGM-158В JASSM-ER в производство с 2008г. выпущено более 1000шт., общий план выпуска порядка 5500шт. Ракета задумана как дешевая - цена всего 0,85млн. долларов.
    AGM-158А имеет дальность 400км., AGM-158В - 1000км. Ракета дозвуковая 0,65-0,85М, технология Стелс, БЧ 450кг, КВО 3м, система наведения инерциальная + коррекция GPS + ИК ГСН на конечном участке. Носителями являются:
    B-52Н — 12 ракет
    B-1B — 24 ракеты
    B-2 — 16 ракет
    F-15E — 3 ракеты
    F-16C/D, F/A-18E/F, F-35C — по 2 ракеты
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:59
      +2
      Думаю смогут наклепать в количистве.Это же американцы.Согласно информации американских СМИ, увеличение дальности ракеты JASSM-XR, возможно, будет достигнуто за счет увеличения запаса топлива ракеты с увеличением длины фюзеляжа.
      Как там дела с КР Х-50 у которой вес как у КАБ-1500 и которая как следствие сможет запускаться с бортов тактической авиации,тех же Су-35, Су-34?Дальность поражения около 1500 км.То есть по факту аналог JASSM-XR.
      Предполагаемая дальность стрельбы ракеты JASSM-XR не раскрывается, но ранее Lockheed Martin заявляла, что ведет разработку модификации ракеты JASSM с дальностью порядка 1000 сухопутных миль (1625 км). Состоящий на вооружении ВВС США с 2009 года "базовый" вариант ракеты AGM-158А JASSM имеет официально декларируемую дальность стрельбы 230 миль (370 км), а поставляемый с 2014 года вариант AGM-158B JASSM-ER - "более 575 миль" (то есть более 925 км, по ряду неофициальных источников - более 1000 км).

      https://bmpd.livejournal.com/3338604.html

      Информации по КР Х-50 мало.Но писали что шли её испытания и что даже они завершены.
      Новость от 11 августа 2020 года.
      В России провели завершающие испытания секретнейшей ракеты ВКС России – Х-50.Развитие российских авиационных ракет серии «Х» позволило отечественным разработчиком создать уникальную крылатую ракету, значительно превосходящую своим классом советские разработки ракет этой же серии.


      известно о том, что российские самолёты уже провели серию испытаний ракеты, нанеся ей удары – до конца текущего года испытания этой ракеты должен завершиться

      https://avia.pro/news/v-rossii-otrabotali-udary-samoy-sekretnoy-raketoy-vks-rossii-h-50
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:16
    +3
    Зря их тогда, в 1794-м году, Суворов пожалел...
  4. agoran
    agoran Сегодня, 19:46
    0
    Польша вообще ни о чем.
    С Германии проехал всю Польшу за световой день.
    В Варшаве отдельная благодарность водительной (как правильно?) трамвая, там должен пропустить, но она махала рукой, типа освободи дорогу. Там тетка продавала маленькие цветы, за несколько марок купил, подарил Агнежке, если читаешь, привет тебе.