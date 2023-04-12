Премьер-министр Польши заявил о желании страны в числе первых получить ракеты JASSM-XR производства США

Мы очень хотим быть первой иностранной страной или одной из первых, кто получит такие ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов

Польша рассчитывает в числе первых государств мира получить новые американские ракеты JASSM-XR для боевых самолетов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в США на брифинге перед журналистами.Напомним, что глава польского правительства сейчас находится в США с официальным визитом. Он посетил завод Lockheed Martin. Во время переговоров был поднят вопрос об ускорении поставок современного американского вооружения Польше. В первую очередь, Варшава ждет самолеты F-35 и ракеты JASSM-XR.- подчеркнул Моравецкий.Также Моравецкий поднял ряд других важных вопросов. Например, он заявил, что США согласились увеличить на 10 тысяч человек численность американского военного контингента в Польше, а также построить военную базу и склады для вооружений на территории страны.Интересно, что польским лидерам, которые в своих выступлениях буквально зациклены на вопросах национального суверенитета, не кажется предосудительным размещение в стране многих тысяч иностранных военнослужащих, и это при том, что Польша – относительно немаленькая по европейским меркам страна и вполне может позволить себе иметь и собственную многочисленную армию. Присутствие американского военного контингента в Польше следует рассматривать как очередное проявление агрессивного настроя по отношению к России.