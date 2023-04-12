МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры

Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира. Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше.

Белорусские власти пытаются внести свою лепту в установление мира на территории незалежной. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве республики, необходимо свернуть боевые действия и начать диалог между сторонами конфликта.Об этом заявил руководитель МИД Сергей Алейник в ходе своего визита в Будапешт:С его слов, перемирие необходимо использовать для развёртывания полноценных переговоров, а не для войсковых манёвров и подкрепления боевых порядков матчастью и личным составом. В связи с этим он предложил запретить любую перегруппировку подразделений и снабжение из-за рубежа.Как он пояснил, если же Запад снова обманет Россию, то тогда она получит полное право на использование всей своей военной мощи для решения текущего конфликта.Сергей Алейник оценил непредвзятость, предсказуемость и прагматизм своих венгерских коллег, несмотря на осложнение геополитической обстановки. В качестве главной цели визита в Будапешт заявлено развитие экономических связей между странами.