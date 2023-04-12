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МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры

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МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры

Белорусские власти пытаются внести свою лепту в установление мира на территории незалежной. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве республики, необходимо свернуть боевые действия и начать диалог между сторонами конфликта.


Об этом заявил руководитель МИД Сергей Алейник в ходе своего визита в Будапешт:

Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира. Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше.

С его слов, перемирие необходимо использовать для развёртывания полноценных переговоров, а не для войсковых манёвров и подкрепления боевых порядков матчастью и личным составом. В связи с этим он предложил запретить любую перегруппировку подразделений и снабжение из-за рубежа.

Как он пояснил, если же Запад снова обманет Россию, то тогда она получит полное право на использование всей своей военной мощи для решения текущего конфликта.

Сергей Алейник оценил непредвзятость, предсказуемость и прагматизм своих венгерских коллег, несмотря на осложнение геополитической обстановки. В качестве главной цели визита в Будапешт заявлено развитие экономических связей между странами.
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6 комментариев
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  1. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 20:59
    +5
    Договариваться с кем? С Западом и Украиной? Все прекрасно понимают (надеюсь), что единственное решение - полное закрытие проекта Украина его возвращением в состав России, являющейся правопреемником СССР на международной арене. Любой другой вариант дает просто замороженный конфликт и зону напряжения на нашей границе.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:02
      +4
      Да ни с кем.Кто то просто пошутил или встал не с той ноги.МИД Беларуси не лез бы туда куда его не просят. Хватит уже вечно ходить по граблям. Всё равно обманут.Без всяких снова и если.Не дети же в песочнице.А вот если,а вот если снова,вот тогда уж точно,вот мы тогда покажем.Противно это всё слушать.Как дети малые ей Богу.

      Как он пояснил, если же Запад снова обманет Россию, то тогда она получит полное право на использование всей своей военной мощи для решения текущего конфликта.


      Давайте без всяких если.Эти если уже миллиард раз проходили и всё без толку. А сейчас Россия такого права не имеет что ли?Или кто то не разрешает?

  2. Комментарий был удален.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:01
    +2
    если же Запад снова обманет Россию, то тогда она получит полное право на использование всей своей военной мощи для решения текущего конфликта.

    Никакого "если" ! Неужели кому-то непонятно, что обманет? Нет уж. Лучше сразу использовать свою военную мощь, а потом уж и поговорить можно.
    Пы.Сы. А что это Белорусь распереживалась? Неохота Бацьке связи с Европой терять?
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 21:03
    0
    Договариваться с шизофрениками и наркоманами? Уже пытались договариваться, что из этого вышло понятно - стало еще хуже. Если-бы после Иловайского котла пошли-бы не на переговоры, а на Киев давно бы все решилось.
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 21:05
    +1
    Момент был выбран явно неудачный ..
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:13
    0
    . Как он пояснил, если же Запад снова обманет Россию, то тогда она получит полное право на использование всей своей военной мощи для решения текущего конфликта.

    Россия уже получила это право, "обманули" уже не раз.
    А вот достоверность статьи следует проверить.
    . В частности приводятся слова Алейника
    Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира. Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше.

    Призыва к переговорам в его словах я не вижу. Не фантазия ли это автора?