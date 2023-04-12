Американский стратегический резерв нефти достиг минимума с ноября 1983 года

Американский стратегический резерв нефти в течение недели опустился на 1,6 миллиона баррелей и достиг отметки в 369,6 миллионов баррелей.Из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США следует, что показатель достиг минимальных значений, ранее отмеченных 11 ноября 1983 года, когда объемы стратегического резерва нефти опустились до 369,6 миллионов баррелей.Американский стратегический резерв нефти изменился впервые с января текущего года, при этом показывая непрерывное снижение с сентября 2021 года.Правительство США стремится к восполнению стратегического нефтяного резерва, объемы которого напрямую зависят от вводимых конгрессом ограничений, а также от существующих потребностей, касающихся технического обслуживания.Президент США Джо Байден весной прошлого года подписал указ, согласно которому Минэнерго страны обязали в течение 180 дней ежесуточно продавать по 1 млн баррелей нефти в целях снижения действующих в стране цен на топливо. США намерены использовать доходы от продажи бензина для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.Стратегический нефтяной запас США был создан в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых катаклизмов. Общая емкость нефтехранилищ в штатах Техас и Луизиана позволяет хранить до 714 миллионов баррелей сырья. Американский стратегический нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих национальным правительствам.