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Американский стратегический резерв нефти достиг минимума с ноября 1983 года

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Американский стратегический резерв нефти достиг минимума с ноября 1983 года

Американский стратегический резерв нефти в течение недели опустился на 1,6 миллиона баррелей и достиг отметки в 369,6 миллионов баррелей.


Из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США следует, что показатель достиг минимальных значений, ранее отмеченных 11 ноября 1983 года, когда объемы стратегического резерва нефти опустились до 369,6 миллионов баррелей.

Американский стратегический резерв нефти изменился впервые с января текущего года, при этом показывая непрерывное снижение с сентября 2021 года.

Правительство США стремится к восполнению стратегического нефтяного резерва, объемы которого напрямую зависят от вводимых конгрессом ограничений, а также от существующих потребностей, касающихся технического обслуживания.

Президент США Джо Байден весной прошлого года подписал указ, согласно которому Минэнерго страны обязали в течение 180 дней ежесуточно продавать по 1 млн баррелей нефти в целях снижения действующих в стране цен на топливо. США намерены использовать доходы от продажи бензина для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.

Стратегический нефтяной запас США был создан в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых катаклизмов. Общая емкость нефтехранилищ в штатах Техас и Луизиана позволяет хранить до 714 миллионов баррелей сырья. Американский стратегический нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих национальным правительствам.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:21
    0
    Трамп и самоходный Джо постарались от души.Чтобы нарастить добычу в стране бензоколонки надо инвестировать деньги в нефтегазоразведку.Россия ,по другим странам это не скажу,этим делом занималась.А в США " зелёные энергетики" душили котёнка - нефтегазовые империи США.Мне совершенно фиолетово, скока будет стоить бензин на западе,мне интересен вопрос, когда у нас начнут снимать гос.акцизы с бензина в России.Сейчас машины к меня нет ,ро здоровью,после одного случая по моему зрению.Но покатался по миру от души .Опель - колибра лучшая машина ,от Уолфиш - Бея до Виндхука.Только бибизьяны (наверно пивианы )разбегались.Машину заправлял ,местный российский олигарх.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 19:28
    0
    Американский стратегический резерв нефти достиг минимума с ноября 1983 года
    я на "дембель" ушёл, думаю, здесь меня поздравят больше людей,чем с "минимумом резервов сша"...да, я в апреле 1983 года, с Финстервальде,законно пересёк "границу" польши, как нечо делать,про Беларусь не заикаюсь,сябры, ИЛ - 62..это не в носу ковырять, почти " люкс". Свердловск !!! надел "ордена" на "парадку" и с трапа...как трамп...в руки таможни, отобрали неположенного,на положенную сумму, дали "червонец" в кассе, мигом на такси газ 24 до друзей в районе ...улица Миномётчиков( вот ! никто не осудит, военный же сайт) и домой, только через два дня, после беспробудного пива (бочка под окном , каждое утро, да, в мешках и бидоне,да)) песен под гитару НО ! было всё- чинно-благородно,соседей попросили обстрел выдержать, детей не было в подъезде, жизнь не сломали никому. утром нагладились,и по родным домам...по районам. такой Апрель,1983.
  3. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 19:29
    0
    Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!
    (Народная мудрость)
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:39
    +1
    А у нас доллар вверх ползет и шо?........................................
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:39
    0
    ну и что? США все равно остается страной, добывающей больше всех нефти/газа в мире.. насколько я читал- это внитриамерские игрища-местные не сдают нефть, с РФ не идет-в итоге повысится цена на закупку нефти в хранилища- тут то ее и начнут поставлять местные нефтяники (возможно и нашу(нелегально).. причем к падению запасов- приложил ручки Бидон- очень вероятно-не просто так..
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: советник 2 уровня
      все равно остается страной, добывающей больше всех

      вопрос в перспективах...
      Пик инвестиций в сланец пришелся на 2010–2014 годы — тогда в сектор вложили порядка $125 млрд. Однако итоги «сланцевой десятилетки» разочаровали инвесторов. Оказалось, что несколько десятков ведущих сланцевых компаний потратили почти на $200 млрд больше, чем заработали. Прибыль получали лишь единицы. В результате объем вложений стал резко сокращаться. В 2016 году она привлекла $56,6 млрд, а в 2019-м — еще втрое меньше, несмотря на рост добычи... От оставшихся на плаву инвесторы потребовали возвращать инвестиции, а не тратиться на агрессивные стратегии роста. Финансовая дисциплина вышла на первый план: прибыль сланцевиков стала уходить на дивиденды акционерам и погашение долгов... «Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означают, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15–20% речи давно не идет. В противном случае, просверлят всё до дыр», — указывал исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд... Как подсчитали еще в прошлом году аналитики Flow Partners, пятерка крупнейших американских сланцевиков — EOG Resources Devon Energy, Diamondback Energy, Continental Resources и Marathon Oil — исчерпают запасы примерно через шесть лет при расширении производства на 15% в год. https://iz.ru/1481624/oksana-belkina/kuda-vy-zaburilis-slantcevyi-bum-skhodit-na-net
      Пока добыча будет на максимумах, но что дальше... как повернутся банковские проблемы... как "зеленые" инициативы - кто захочет вкладывать если пугают отказам от нефти и газа...
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:47
    0
    Собственно, что переживать им еще целый год можно продавать свою нефть теми же темпами. А там можно начать закупать втридорога. Впрочем можно и не закупать, ибо денег все равно не будет. Кризис, война и прочее. Может еще и революцию дождемся у них там.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:29
      0
      Мне кажется что у них проблемма в том что, выкидывая свою нефть из своих запасов для низких цен на гсм именно у себя в штатах они долго не смогут, бочки закончатся. А покупать втридорого на стороне тоже не выход-цена не будет привычно низкой на заправках. А дешево им непродадут ибо зачем или попросят много чего что они нехотят отдавать. И как выкрутится никто не знает у них. Бомбить шейхов себе дороже.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:55
    0
    Американский стратегический резерв нефти достиг минимума с ноября 1983 года
    . Найти, купить, наверняка можно, вопрос только один... ЦЕНА!!!
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:22
    0
    Кто нибудь скажет, от чего все уже кучу десятилетий носятся как с писаной торбой с этим стратегическим запасом нефти в сша? А почему не с запасом нефти в эимратах например?
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:37
      0
      В том числе и потому что "акулы" биржи пристроились использовать этот показатель (как и запасы дистелятов., количество буровых, и почему-то менно в штатах и т. д.) для игры на ценах - из-за урагана остановилось добыча на нескольких платформах в Мексиканском заливе и цены пошли вверх.. хотя другие как добывали и могут нарастить, но... запасы дистиллятов уменьшились (выросли) и цена сразу реагирует. Пока цена нефти определяется на бирже штатов тут будут действовать их правила....