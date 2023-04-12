Генштаб ВСУ сообщил об атаках ВС РФ севернее Хромово под Артемовском

В настоящее время российские вооруженные силы пытаются установить полный контроль над Артемовском (Бахмутом). Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке генерального штаба ВСУ.Как утверждает украинское командование, российские вооруженные силы предприняли в течение дня 34 атаки. В частности, они атаковали на Краснолиманском направлении в районе Белогоровки, на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки. Наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Марьинки. Здесь российские войска предприняли 14 атак.Под Артемовском российские вооруженные силы совершили не менее 18 атак к северу от населенного пункта Хромово (Артемовское) и в районе Богдановки. Российские силы пытаются полностью захватить Артемовск, что требует взятия под контроль путей снабжения ВСУ.На других направлениях, отмечает украинский генштаб, особых изменений обстановки не происходит. В частности, на Запорожском и Херсонском направлениях серьезных изменений нет. Кроме того, генштаб ВСУ сообщил о нанесении ВКС РФ 19 авиаударов по позициям и объектам украинских формирований.Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по объектам украинских формирований в Купянске и Волчанске Харьковской области. Однако о последствиях данных ударов украинское командование предпочло не сообщать. Напомним, что Купянское направление в последнее время все чаще фигурирует в сводках с фронта, поскольку российские войска демонстрируют и здесь свою высокую активность.