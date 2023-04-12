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Генштаб ВСУ сообщил об атаках ВС РФ севернее Хромово под Артемовском

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Генштаб ВСУ сообщил об атаках ВС РФ севернее Хромово под Артемовском

В настоящее время российские вооруженные силы пытаются установить полный контроль над Артемовском (Бахмутом). Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке генерального штаба ВСУ.


Как утверждает украинское командование, российские вооруженные силы предприняли в течение дня 34 атаки. В частности, они атаковали на Краснолиманском направлении в районе Белогоровки, на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки. Наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Марьинки. Здесь российские войска предприняли 14 атак.

Под Артемовском российские вооруженные силы совершили не менее 18 атак к северу от населенного пункта Хромово (Артемовское) и в районе Богдановки. Российские силы пытаются полностью захватить Артемовск, что требует взятия под контроль путей снабжения ВСУ.


На других направлениях, отмечает украинский генштаб, особых изменений обстановки не происходит. В частности, на Запорожском и Херсонском направлениях серьезных изменений нет. Кроме того, генштаб ВСУ сообщил о нанесении ВКС РФ 19 авиаударов по позициям и объектам украинских формирований.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по объектам украинских формирований в Купянске и Волчанске Харьковской области. Однако о последствиях данных ударов украинское командование предпочло не сообщать. Напомним, что Купянское направление в последнее время все чаще фигурирует в сводках с фронта, поскольку российские войска демонстрируют и здесь свою высокую активность.
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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:10
    +6
    Последние новости с фронта Украины сегодня. Украинские телеграмм каналы сообщают о потере контроля со стороны ВСУ над территориями элеватора и ж/д вокзала. Поступает неподтвержденная информация как с нашей стороны так и с украинской, что Бахмут практически перешел под контроль русской армии, идёт зачистка. Так вчера поздно вечером украинские источники сообщили, что одно из подразделений ВСУ снялось с линии фронта и ушло в тыл, тем самым оголив очень приличный кусок фронта. Вероятнее всего этой дырой и воспользовались музыканты.

    11.04.2023. Бахмут взят. Пока не официально. Для этого нужно, что бы приехали в город чистые туфли и белые рубашки с большими звёздами и красными лампасами.

    Но птичка на клювике уже принесла хорошую новость.

    Бахмут наш! Ждём такого же результата с Северском.


    https://t.me/osvedomitell_alex

    ***

    Взгляд с украинской стороны:

    Пошли сплетни, что в Бахмуте есть отступление одного подразделения ВСУ. Уход с позиций без предупреждения и приказа.

    Это дало огромную трещину в обороне города и привело к потерям.

    Офис Президента продолжает перебрасывать резервы в том направлении. Но их уже не хватает для обороны, слишком плохие позиции.


    https://t.me/ZE_kartel

    Из Артёмовска сообщают, что на трассе между Калиновкой и Богдановкой сейчас очень громко.
    По данным Военной хроники, на этом участке артиллерия ЧВК «Вагнер» обнаружила сводный отряд подразделений 56-й и 57-й мотопехотных бригад ВСУ, пытавшихся прорваться в западные районы Артёмовска (Бахмута) на лёгкой технике.После того как противник был накрыт огнём орудий «Гиацинт-Б» в паре километров от Хромова (Артёмовского), по отступающим подразделениям отработала реактивная артиллерия. Потери ВСУ — порядка 25 человек убитыми и около 50 ранеными. Колонна с техникой уничтожена.

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/12_04_2023_srochnye_novosti_s_ukrainy_pri_popytke_proryva_v_bakhmut_unichtozheno_240_vsushnikov_karta_boevykh_dejstvij_14_video/60-1-0-13860
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:21
      0
      Не знаю, то что вы написали правда или нет, но вам плюс за хорошие вести. Они, пока что, довольно редки. hi
    2. пешик
      пешик Сегодня, 19:48
      0
      11.04.2023. Бахмут взят. Пока не официально.

      Липа - на сегодня пишут взято 80% - https://orelsreda.ru/artemovsk-bahmut-obstanovka-segodnya-12-aprelya-poslednie-novosti-seychas-chvk-vagner-pochti-polnostyu-vzyal-gorod-pod-kontrol-vse-dannye-o-nastuplenii-chto-proishodit-v-artemovske-gde-seychas-idut-bo/
  2. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 19:30
    +1
    Так и не понятно - выскользнуло ли "ядро ВСУ" из окружения?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:33
      0
      А там не окружение,там полукольцо было,вернее даже мешок.То есть пусть и под обстрелом,но выйти можно было.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 20:18
      0
      Никакого окружения, почему вы так пишите -

      Фронтовая сводка 12 апреля

      Артёмовск. Вагнеровцы продолжают продвижение в центральной и южной части Артемовска — по сообщению Минобороны заняли еще три городских квартала. Попытки атак у Хромово пока также не принесли успеха, на этом участке ВСУ держат позиции.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:28
        +1
        Там скорее всего все остававшиеся в Бахмуте ВСУшники самовольно сбежали.Уже во вторник со слов Пригожина ЧВК Вагнер контролировал более 80 % Бахмута,а если начался забег ВСУшников из Бахмута,то вполне могли ещё остававшиеся за ВСУ менее 20 % перейти под контроль ЧВК Вагнер.

        «В Бахмуте большая часть, это более 80 %, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города», — сказал Пригожин, видео его ответа на соответствующий вопрос СМИ размещено во вторник в социальных сетях.


        Боец ВСУ записал видео, на котором рассказал о реальном положении украинских сил в Артемовске. По словам «захистника», подразделения несут колоссальные потери, многие солдаты просто сбегают с позиций. На снятых кадрах отчетливо слышны звуки работы артиллерии и стрелкового. Подразделения ЧВК «Вагнер» испепеляют позиции киевского режима.Украинский солдат, не скрывая эмоций, рассказывает о плачевном положении ВСУ в Артемовске. Вид у бойца, к слову, довольно измученный, а на фоне не смолкает российская артиллерия. По словам украинского защитника, половина солдат отважно сбежали. Жизнь украинцам все же важнее интересов Киева и его кураторов.

        «Сегодня русские пошли в наступление. А наших половина сбежало. Нас тут осталось 6 человек», — рассказывает боец.

        https://donbasstoday.ru/bitva-za-bahmut-artemovsk-gorod-vzyat-poslednie-novosti-o-boyah-v-bahmute-na-segodnya-12-aprelya-2023/

        Украинский ТГ-канал «Резидент» сообщает:

        «Месяц назад под контролем ВСУ находилось 50 % Бахмута, а сейчас около 10 % еще 15 % нейтральные где идут бой, но никто об этом не скажет. Мы продолжаем терять несколько кварталов в день несмотря на приказ удержать город любой ценой».

        Так что вполне реально,что на сейчас Бахмут полностью взят.
        1. пешик
          пешик Сегодня, 20:59
          0
          По вашей же ссылке написано с вопросом, взят ли - ?

          Битва за Бахмут (Артемовск): город взят? Последние новости о боях в Бахмуте на сегодня, 12 апреля 2023

          В Артемовске (Бахмуте) ЧВК «Вагнер» продолжают вести тяжелые бои в центре города. На подкрепление к ним отправлены силы российского спецназа. Последняя информация о боевых действиях в Бахмуте на сегодня, 12 апреля 2023 года.
          Пригожин: под контролем российских сил находится более 80 % Артемовска

          Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что более 80 % Артемовска, включая все административные центры, фабрики, заводы, находятся под контролем российский сил.

          т.е. на сейчас реально взято чуть более 80, но никак не 100%
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:35
    0
    Простите,если не в тему. Кто-набудь знает, о какой отрезанной голове трындят с утра по спильному телемарафону?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:47
      +1
      Скорее всего новая Буча.Сами беспределят,а сваливают всё как всегда на россиян.
      Как сообщает CNN (казалось бы, причем тут западная медиакорпорация?), одно из них могло быть снято совсем недавно и размещено в российских пабликах 8 апреля, а другое — судя по количеству листвы на земле — возможно, летом.В первом случае на кадрах — обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащие на земле рядом с уничтоженной военной машиной. На видео слышен голос за камерой, звук искажен, чтобы не идентифицировать говорящего. "Они убили их. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы", — говорит человек за кадром. При этом совершенно непонятно, кто убил и кто отрезал. В российских соцсетях пишут, что видео якобы было снято недалеко от Бахмута, CNN подчеркивает, что место съемки не подтверждено.На втором видео человек в военной форме с белыми лентами ножом отрезает голову якобы украинскому солдату. Голос в начале видео предполагает, что жертва могла быть еще жива во время убийства. На записи также видно, как двое людей демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. Когда, где и кем было снято видео, непонятно.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вскоре после появления ролика в интернете написал: "За все будет ответ и ответственность".

      https://antifashist.com/item/otrezannye-golovy-zaplanirovannaya-isterika-i-sorvannoe-kontrnastuplenie-informacionnaya-vojna-zamenyaet-realnuyu.html

      Сами американцы признаются, что видео, на которое они ссылаются, просто показывает обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащих на земле рядом с уничтоженной военной машиной. То есть, обычный эпизод – на поле боя были обнаружены трупы украинских солдат, которые были изуродованы своими же "побратымами". Нет смысла вспоминать о том, что российские военнослужащие, а также бойцы ЧВК "Вагнер" не раз находили обезглавленные трупы солдат ВСУ. Например, в январе в ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) были найдены обезглавленные трупы иностранных наемников — ВСУ изуродовали тела погибших, чтобы их не опознали. Мало того – у наемников были также отрезаны кисти рук. Предположительно, украинские вояки таким пытались скрыть их национальность. Хотя простая проверка телефонов наемников показала, что на стороне ВСУ воевали "гости" из Польши и Израиля.
    2. panov_panov
      panov_panov Сегодня, 19:50
      +1
      На одном из телеграмм каналов появилось видео, на котором люди в масках с белыми повязками и мультикаме отрезают голову другому в камуфляже и с зеленой повязкой, кто и когда это сделал не ясно.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:38
    0
    Не совсем понимаю зачем ломиться в город напрямки и тем более уже сейчас. Обрезать пути снабжения и достаточно будет думается. Там остаются уже только упёртые дурни. Так хай они от ненависти и голода грызут сами себя.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:16
      +1
      Еды там достаточно, воды тоже. Есть небольшие проблемы с БК. ну и скорее всего очень плохо с отдыхом. постоянные бои и обстрелы не дают спать. Вот по этому надо держать в напряжении, и долбить всем подряд.