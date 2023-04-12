Военное обозрение
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Премьер-министр Украины рассказал о своих просьбах по военной помощи к главе Пентагона

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Премьер-министр Украины рассказал о своих просьбах по военной помощи к главе Пентагона

Глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. О самих переговорах он написал в своих социальных сетях.


Как отметил Шмыгаль, он обсудил с главой Пентагона срочные потребности Украины. В первую очередь, речь шла о подготовке контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории, а также о новых возможностях украинских формирований.

В первую очередь, Украина нуждается в большом количестве вооружений, включая системы противовоздушной обороны, тяжелую артиллерию, минометы, боеприпасы к ним. Также Шмыгаль призвал Остина все же передать Украине ракеты большей дальности.

Интересно, что глава кабинета министров Украины не упомянул в своем посте о просьбе передать самолеты. Но, как сообщает американская пресса, Шмыгаль повторил запросы Украины на истребители F-15 и F-16. Ранее американская администрация отказывалась передавать самолеты-истребители американского производства Украине, в том числе и по причине сложностей с эксплуатацией и обслуживанием истребителей.

Украина не обладает летчиками и инженерами, подготовленными для обслуживания таких самолетов, а на подготовку специалистов требуется значительное время, которым киевский режим пока не располагает.

Равным образом, в США пока не стремятся передавать ракеты большей дальности, опасаясь, что этот шаг приведет к эскалации конфликта и толкнет Россию на более активные действия.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Дениса Шмыгаля
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11 комментариев
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  1. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:33
    +6
    Всё меняется в этом мире, кроме окраины, всегда у всех попрошайничают.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 19:43
      +3
      ЦРУ опасаются отправлять разведывательные дроны в акваторию Чёрного моря:

      - Раньше они возвращались с предустановленным Яндекс- браузером и Госуслугами. Но после последних изменений мы опасаемся, что с помощью электронных повесток наш офицерский состав будет мобилизован в армию РФ, - пояснил высокопоставленный сотрудник ведомства.
  2. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 19:36
    +3
    Докатились украинцы, перед негром пресмыкаются.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:43
      +1
      Не перед негром, а перед англосаксом! Такой вот он анолосакс!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:05
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Не перед негром, а перед англосаксом! Такой вот он анолосакс!

        Шмыгаль и Остин на фото, прямо как два родных брата, ну очень похожи.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:55
      +2
      Они всегда пресмыкались и перед всеми. История украинства- сплошное пресмыкание.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:04
      +1
      Цитата: Макс Любознательный
      Докатились украинцы, перед негром пресмыкаются.
      Нееее, цэ не очевидно. Вполне может быть Остин это Козак...а Шмыгаль - Moskal. request(по анекдоту)
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:50
    +1
    приключения попрошаек из страны «Дай» laughing
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 20:17
    0
    Может не ждать, а врезать первыми? Несмотря на мнение администрации
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:21
    +1
    Дайте, дайте, дайте! Вот не захочешь, а подумаешь, что их там одной лопатой делали, что ли! Это уже не профессия и не хобби, это- диагноз.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:23
    0
    "Уж просила я, просила...а он, противный, все же отказал! " Это Шмыгаль такой отчет прислал Зеле или в СМИ оправдывается?