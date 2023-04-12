Премьер-министр Украины рассказал о своих просьбах по военной помощи к главе Пентагона

Глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. О самих переговорах он написал в своих социальных сетях.Как отметил Шмыгаль, он обсудил с главой Пентагона срочные потребности Украины. В первую очередь, речь шла о подготовке контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории, а также о новых возможностях украинских формирований.В первую очередь, Украина нуждается в большом количестве вооружений, включая системы противовоздушной обороны, тяжелую артиллерию, минометы, боеприпасы к ним. Также Шмыгаль призвал Остина все же передать Украине ракеты большей дальности.Интересно, что глава кабинета министров Украины не упомянул в своем посте о просьбе передать самолеты. Но, как сообщает американская пресса, Шмыгаль повторил запросы Украины на истребители F-15 и F-16. Ранее американская администрация отказывалась передавать самолеты-истребители американского производства Украине, в том числе и по причине сложностей с эксплуатацией и обслуживанием истребителей.Украина не обладает летчиками и инженерами, подготовленными для обслуживания таких самолетов, а на подготовку специалистов требуется значительное время, которым киевский режим пока не располагает.Равным образом, в США пока не стремятся передавать ракеты большей дальности, опасаясь, что этот шаг приведет к эскалации конфликта и толкнет Россию на более активные действия.