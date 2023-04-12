Военное обозрение
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Китайский военно-транспортный самолет Y-20 получил вместо российского Д-20 новый тип двигателя с высоким коэффициентом перепуска

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Китайский военно-транспортный самолет Y-20 получил вместо российского Д-20 новый тип двигателя с высоким коэффициентом перепуска

В течение многих лет ожидалось, что китайская оборонка в конечном итоге получит национальный двигатель, который позволит полностью реализовать потенциал военно-транспортного самолёта Y-20.


Первые сведения о создании силовой установки WS-20, предназначенной для замены российского двигателя Д-20, появились в 2020 году. Годом позже была озвучена информация о прохождении лётных испытаний двух типов новой силовой установки.

По всей видимости, в конечном счёте усилия китайских разработчиков увенчались успехом. Как отмечается в издании Global Times, благодаря репортажу CCTV китайские обозреватели заметили Y-20, получивший новый двигатель. Он выглядит короче прежнего, но имеет больший диаметр. Как полагают аналитики из КНР, внешняя конструкция новой силовой установки позволяет говорить о том, что она имеет высокий коэффициент перепуска.

Перепускной коэффициент (BPR) – это сравнение массового расхода воздуха, проходящего через сердечник, с массовым расходом воздуха, всасываемого сердечником двигателя. Чем он выше, тем больше тяга самолёта и меньше расход топлива. Соответственно увеличение данного коэффициента даёт возможность повысить предельную взлётную массу машины (в данном случае грузоподъёмность) и дальность её полёта.
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11 комментариев
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  1. esl462
    esl462 Сегодня, 20:52
    +1
    Может не д-20,а д-30?.....................
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:53
      +1
      WS-20 заменил Д-30КП-2.И ещё может быть двигатель с большой степенью двухконтурности,а не с высоким коэффициентом перепуска или это одно и тоже?
      Xian Y-20 - первый китайский тяжелый военно-транспортный самолёт. Совершил первый полёт 26 января 2013 года. Первый прототип оснащен российскими двигателями Д-30КП-2. Однако серийные самолёты по плану должны оснащаться собственным турбовентиляторным двигателем WS-18/20.


      По предположениям иностранных СМИ, этот двигатель с большой степенью двухконтурности может быть введен в эксплуатацию в «течение 5-7 лет». В настоящее время такие ТРДД могут создавать только США, Великобритания, Франция, Украина и Россия.

      https://green-stone13.livejournal.com/107937.html
  2. g_ae
    g_ae Сегодня, 20:53
    +1
    Вот что значит не связываться с "эффективными менеджерами", что "пашут как рабы на галерах" в деле распил бабла. Вот один такой "раб", некто Чубайс, нанотехнологиямии заведовал. Результат налицо. А он же не один такой "раб".
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 20:56
    +3
    Сте́пень двухко́нтурности — параметр турбореактивного двигателя, показывающий отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур.
    Коэффициент двухконтурности (BPR) ТРДД представляет собой отношение массового расхода перепускного потока к массовому расходу, поступающему в активную зону.
    The bypass ratio (BPR) of a turbofan engine is the ratio between the mass flow rate of the bypass stream to the mass flow rate entering the core.
    Все прототипы оснащены российскими двигателями Д-30КП-2.
    Д-30КП — двигатель с реверсивным устройством для самолётов семейства Ил-76 и его модификаций А-50 и Ил-78.
    WS-18 — китайская копия Д-30КП-2.

    В июне 2021 года стало известно, что новый Юн-20, оснащенный четырьмя ТРДД-20, успешно прошел летные испытания, а тяга предположительно составляла от 140 до 160 кН (от 13 до 16 тонн). «Самая важная основная проблема», которая беспокоила в течение многих лет, грейферного реверса тяги, также исчезла.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:56
    0
    По всей видимости, в конечном счёте усилия китайских разработчиков увенчались успехом.
    Об этом мы узнаем видимо немного погодя.
  5. podval57
    podval57 Сегодня, 20:59
    +2
    "Перепускной коэффициент (BPR) – это сравнение массового расхода воздуха, проходящего через сердечник, с массовым расходом воздуха, всасываемого сердечником двигателя" - это что за дичь здесь печатают?
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 21:07
      +2
      Далеко не в первый раз.
      Перевод переводчиком, которой ни темой не владеет, ни языком.
  6. iran
    iran Сегодня, 21:06
    +4
    Единственное, что можно с достоверностью предсказать, что Китай уже скоро полностью откажется от всего военно-российского. Ну а Россия скоро станет покупателем китайского и иранского оружия, так как вечно сидеть на советском оружии и технологиях не получится. Почему-то до гениального стратега только летом прошлого года дошло в его светлую голову, что России необходимы инженера. За 22 года у власти он наконец-то понял, что нужно России. https://www.interfax.ru/russia/852757

    Кстати, Иран на 3-ем месте в мире по выпускникам инженерных факультетов. Поэтому и иранское оружие так сильно беспокоит Запад. А еще с какой скоростью Иран разрабатывает современные виды и их постоянно улучшает.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:13
      -2
      Ну а Россия скоро станет покупателем китайского и иранского оружия


      Что бы вы лично посоветовали России закупить у того же Ирана?
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:14
      -1
      Цитата: iran
      Китай уже скоро полностью откажется от всего военно-российского.

      А что он покупает? Разве Ал-31 еще остались или уже перестали закупать.

      Цитата: iran
      Россия скоро станет покупателем китайского и иранского оружия

      Так уже у Ирана Шахеды и амуницию покупаем, у Китая так же амуницию закупаем, летальное оружие Китай не продает ни Украине ни РФ.
      Цитата: iran
      Поэтому и иранское оружие так сильного беспокоит Запад

      Запад беспокоит только ядерное оружие Ирана, все остальное параллельно.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:19
        0
        Ну не скажите.Иран достаточно долго и серьёзно работает над развитием своих военных технологий и не без успеха.В совершенстве владеют технологиями обратного инжиниринга.Тот же ПТРК Алмаз как пример.