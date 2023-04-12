Китайский военно-транспортный самолет Y-20 получил вместо российского Д-20 новый тип двигателя с высоким коэффициентом перепуска

В течение многих лет ожидалось, что китайская оборонка в конечном итоге получит национальный двигатель, который позволит полностью реализовать потенциал военно-транспортного самолёта Y-20.Первые сведения о создании силовой установки WS-20, предназначенной для замены российского двигателя Д-20, появились в 2020 году. Годом позже была озвучена информация о прохождении лётных испытаний двух типов новой силовой установки.По всей видимости, в конечном счёте усилия китайских разработчиков увенчались успехом. Как отмечается в издании Global Times, благодаря репортажу CCTV китайские обозреватели заметили Y-20, получивший новый двигатель. Он выглядит короче прежнего, но имеет больший диаметр. Как полагают аналитики из КНР, внешняя конструкция новой силовой установки позволяет говорить о том, что она имеет высокий коэффициент перепуска.Перепускной коэффициент (BPR) – это сравнение массового расхода воздуха, проходящего через сердечник, с массовым расходом воздуха, всасываемого сердечником двигателя. Чем он выше, тем больше тяга самолёта и меньше расход топлива. Соответственно увеличение данного коэффициента даёт возможность повысить предельную взлётную массу машины (в данном случае грузоподъёмность) и дальность её полёта.